Reakce české strany na odvetu Ruska by měla zesílit? Výbor požaduje po vládě reciprocitu, narovnání počtů diplomatů na české ambasádě v Moskvě a na ruském velvyslanectví v České republice?

Ano, jedno z usnesení hovoří o narovnání počtu diplomatů Ruské federace na území České republiky s počty českých diplomatů na území Ruské federace.

S tím se osobně ztotožňujete…

Bylo přijato v podstatě jednomyslně - pro usnesení hlasovalo 14 členů výboru, jeden se zdržel.

Požadovat omluvu po Rusku je na místě?

Výbor požaduje, aby se žádala omluva. Ano, je v usnesení, že Rusko by se mělo omluvit.

Co jste se dnes dozvěděl od zástupců bezpečnostních složek? Rozhodně to není „na vodě“, jak zlehčuje ruská strana?

Byly nám sděleny informace, které jsou dostatečně průkazné k tomu, jaké kroky česká strana udělala. Informace jsou závažné.

Máte informace, kdy se bezpečnostní složky dozvěděly o tom, že ve Vrběticích figurují dva špióni ruské vojenské rozvědky GRU?

Informace padla. Pro nás to byla důležitá informace, ale nebudu ji sdělovat.

Časovou osu jste tedy rozebírali. Státní zástupce „uvolnil“ informace z probíhajícího vyšetřování až 7. dubna? Tyto informace zkrátka byly uvolněny až 7. dubna, jak uvádějí někteří ústavní činitelé?

Státní zástupce na Výboru pro obranu nebyl. Já jsem se informace dozvěděl dnes na dnešním jednání výboru. Kdy se kdo co dozvěděl…, myslím, že tyto informace padly, ale já nemám potřebu je potvrzovat nebo vyvracet.

Krokům pana vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka rozumíte a kouřové cloně ad Sputnik V věříte? Vysvětlil vám to?

Vyjádřili se k tomu i zástupci zpravodajských služeb, kteří ocenili roli pana místopředsedy vlády Hamáčka v celé operaci, a to tak, že to byla úloha opravdu významná. Já chápu pozici pana ministra v této věci jako klíčovou a samozřejmě věřím tomu, že to tak je.

Šlo podle vás ve Vrběticích o akt státního terorismu?

Budu se opět držet usnesení Výboru pro obranu, které odsuzuje teroristické operace speciálních jednotek ruské vojenské zpravodajské služby.

„Útok na zboží“ bulharského zbrojaře, pondělní slova pana premiéra Babiše. Ztotožňujete se s takovým pojmenováním?

To není potřeba komentovat. Nějaké zboží to samozřejmě bylo, a mělo jít odněkud někam, ale jestli se o tom má takto hovořit, to si nejsem úplně jistý.