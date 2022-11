„Byl to první ročník a přišlo 850 návštěvníků. Byly mezi nimi převážně děti, ale zajímalo to i dospělé, kteří tam s nimi dorazili. Vůbec jsme takovou účast nečekali a pro nás je to paráda,“ řekla Deníku organizátorka prezentace Věra Stojarová.

A co ji k uspořádání akce inspirovalo?

„Napadlo mě, že robotické hračky jsou natolik zajímavé, že by si zasloužily svoji vlastní akci. Řekla jsem si, že když dám do kupy organizace, které se tomu věnují včetně IT firem a škol, sobě i veřejnosti ukážeme, co máme, s čím a jak s tím pracujeme. Nakonec se přihlásilo deset organizací, které se robotice věnují, včetně tří firem, které robotky prodávají. K vidění nabídli na 50 druhů robotů,“ vypočítala Věra Stojarová. Deníku následně prozradila že se zájemci o robotiku ve Zlíně rozhodně mohou těšit na další ročníky této akce.

