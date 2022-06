Údajný kupující vyzval prodávajícího k tomu, aby přešel na tento odkaz, a tím se dostane na provedený peněžní převod.

„Následně byl na zobrazených internetových stránkách vyzván k zadání přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví, což učinil. Na to mu zavolala pracovnice jeho banky, která zaznamenala pohyby na firemním účtu. Přihlášením do internetového bankovnictví má muž přístup jak ke svým, tak firemním penězům. Svým chováním tak firmu připravil o bezmála 800 tisíc korun,“ popsala Balášová.

Celorepublikový problém

Podobných případů podle policistů přibývá.

„Jde o celorepublikový problém. Podvodníci hledají nové a nové způsoby, jak oklamat důvěřivé občany. Bohužel jsou i přes veškerá upozornění a časté zveřejňování těchto událostí mnohdy úspěšní,“ vysvětlila mluvčí.

Lidé tak přichází o velké finanční částky.

„V některých případech jsou schopni se kvůli podvodníkům zadlužit, jindy jde o firemní peníze. Stejně jako tomu bylo v posledním případě, který se na Kroměřížsku stal minulý týden,“ dodala Balášová.