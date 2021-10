"V minulosti jsem procestoval Afriku, ale to bylo na motorce. S Vaillantem a pěšky jdu tak dlouhou trasu poprvé," říká německý dobrodruh.

"Původně jsme chtěli dojít až do Číny. Jednalo se o dvacet tisíc kilometrů a denně jsme chtěli urazit dvacet kilometrů. Zjistil jsem ale, že Vaillant nezvládne více než deset kilometrů denně, proto jsme náš cíl změnili na Írán, což je polovina původní vzdálenosti," informoval Michael Rinderle a dodal: "Na cestě bychom měli být tři roky."

Vyrazili na tříleté putování Evropou a Asií. Hranice překročili u Drážďan a míří do Íránu. Cestovatel ze Schwarzwaldu v jižním Německu prochází v doprovodu svého osla republikou a zajímavá dvojice budí rozruch.

Originální návštěva. Byli tam ministři, hejtmani, primátoři, dokonce i premiér. V pátek večer ale dorazil do kempu Žralok nečekaný host v podobě německého dobrodruha Michaela Rinderleho s jeho oslím parťákem Vaillantem. Plumlovská zastávka je jednou z mnoha na předlouhé cestě na Dálný východ.

