Z poklidu a pohody letních dnů doslova vyškubl Hradišťany svítící název Kreml, vyvedený v azbuce a doplněný pěticípou hvězdou u střechy domu v sousedství hlavní křižovatky, na dohled od areálu někdejší věznice. Někteří lidé to považují za recesi, která je pobavila, jiní za provokaci a jsou naštvaní.

Dům s nápisem Kreml v azbuce a hvězdou v Uherském Hradišti | Foto: Deník / Pavel Bohun

Bohatá diskuze k tématu je na facebookovém portálu Co mě štve i těší v Uherském Hradišti. „To se tu natáčí nějaký film, nebo jak,” táže se Honza Macháček. „Odkazuje to na Kreml, ale stejně to nechápu,” konstatuje Marek Dula. „Jaký smysl to má na domě v UH? Bude se to nějak řešit? Mě osobně to velmi pohoršuje,“ tvrdí přispěvatel podepsaný jako Matyáš Glosz.