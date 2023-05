Vírský "maxijedlík" Kamil Hamerský už další rekordy v pojídání jídla na čas netrumfne. Zemřel při autonehodě u Dolní Rožínky. Za prostřeným stolem vytvořil Hamerský několik českých a světových rekordů. Ve čtvrtek 13. dubna by oslavil jednapadesáté narozeniny.

Kamil Hamerský na archivním snímku z Bystřických hodů. | Foto: DENÍK/Ondřej Švára

Oblíbený maxijedlík Kamil Hamerský už nebude bavit publikum při závodech v pojídání nejrůznějších pokrmů, ani si nedá své oblíbené ovocné knedlíky. Tragicky zahynul při nehodě u Dolní Rožínky na Bystřicku, kde jeho auto narazilo do stromu.

Tragická nehoda na Žďársku: náraz do stromu u Dolní Rožínky řidič nepřežil

I když bylo pro Kamila Hamerského pojídání čehokoliv na čas pouze koníčkem, proslavil se tím. Dokonce se mu podařilo vytvořit několik českých a světových rekordů.

„Nejraději ale měl přirozenou a nijak neupravenou stravu, především ovoce a zeleninu. Věřil, že se správným stravováním a myšlením tu může být i déle jak sto let, pokud ho nepřejede auto, nebo se nestane něco jiného. Bohužel se mu toto tvrzení již nikdy nepotvrdí,“ řekl syn známého držitele rekordů Tomáš Hamerský.

Deset koblih dokázal štíhlý muž a otec čtyř dětí sníst za 128 vteřin, dvou a půlkilový jablečný štrúdl zhltl za 13,27 minut a za dvacet minut spořádal 2,924 kg bramborových šišek omaštěných máslem a sypaných mákem. To jsou jen některé z rekordů, kterých Kamil Hamerský dosáhl. Diplomů a certifikátů získal v tomto oboru bezpočet.

OBRAZEM: Milovníci chilli se potili při pojídání papriček i bonbónů

Profesí Kamila Hamerského nebyla gastronomie, jak by se podle jeho úspěchů snad mohlo zdát. Byl manuálně velmi zručný a spoustu času trávil v dílně.

„V roce 1986 nastoupil na tříletý výuční obor strojní mechanik. Pak pokračoval ve čtyřletém dálkovém maturitním studiu při zaměstnání na Střední průmyslové škole strojnické v Brně, vybral si obor strojírenská technologie. Po škole začal pracovat jako seřizovač poloautomatických soustruhů a brusič kovoobráběcích nástrojů. Pak pracoval coby strojník a řidič ve vírské vodní elektrárně. Přitom si dodělal dvouletý výuční obor elektromechanik. Následně do svých posledních okamžiků pracoval v kovoobráběcí firmě v Bystřici nad Pernštejnem jako obsluha NC stroje,“ popsal profesní život maxijedlíka Kamila Hamerského jeho syn Tomáš. Ve čtvrtek 13. dubna by mu bylo jednapadesát let.

Helena Zelená Křížová