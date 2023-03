To, že jsou Češi vášniví chovatelé čehokoli, se potvrdilo i tuto sobotu 11. března, kdy se v Kroměříži konala pravidelná akvaristická chovatelská burza pro širokou veřejnost Aquatera.

Již od rána se tvořila před výstavištěm řada nedočkavců, kteří si přijeli koupit nové přírůstky do svých akvárií a terárií. Naštěstí díky šikovným pokladním řada plynule postupovala a lidé nemuseli trávit na sychravém ranním vzduchu příliš dlouhou dobu.

Království hadů, pavouků a vodních tvorů

Někteří návštěvníci přijeli až od Olomouce. „Cesta byla hrozná, u Olomouce bílá tma. Proti včerejšku, kdy bylo téměř jaro, docela šok. Naštěstí to tady rychle postupuje, takže nebudeme dlouho mrznout,“ hlásil do telefonu manželce pan Karel. Na burzu přijel s dcerou a jejich cílem byly nové rybí přírůstky.

Uvnitř výstaviště byla hlava na hlavě. Děti, rodiče, mnohdy i prarodiče, někteří cíleně, jiní vlastně náhodou, se octli v království hadů, pavouků a ve druhém objektu pak i v zemi vodních živočichů.

Vybrat se zde dalo cokoliv – od akvarijních ryb, želviček, chameleonů až po zmíněné hady, potkany, brouky, kobylky či křečky. Zájemce zde také našly veškeré chovatelské potřeby, terária, rostliny či krmivo.

„Přijel jsem doplnit terárium, uvidím, co mě zaujme, ale asi to bude nějaký gekončík. K němu samozřejmě vezmu i krmivo a možná i nějakou dekoraci,“ řekl senior Ladislav, který přijel z nedalekého Holešova. Jak dodal, manželka jeho koníček nesdílí, tak se šla raději podívat do zdejší Květné zahrady.

Kromě vášnivých chovatelů to byl hlavně ráj pro děti. Ty by si domů nejraději odnesly všechno. „Mami, aspoň křečka,“ přemlouvala malá slečna maminku u stánku s křečky a myškami. Maminka nakonec nevydržela a prosbám podlehla.

Dětským prosbám nešlo odolat

Ovšem při pohledu na výrazy některých dospělých nebyla zdaleka jediná. Také rodina paní Dany z Prusinovic neodcházela domů s prázdnou. „Tadeáš neodolal želvě, Eliška si pořídila rybu bojovnici a pro Karolínku máme asi třicet dalších rybiček,“ vyjmenovávala maminka se smíchem. „A to jsme ještě zapomněli na plšíka, kterému jsme chtěli pořídit parťáka domů,“ dodala a raději spěchala s dětmi k autu, aby si to ještě nerozmyslely.

Když náhodou děti rodiče k pořízení nového člena domácnosti nepřemluvily, vzaly zavděk alespoň zvířecí hračkou.

Fronty byly u všech stánků. A prodejci trpělivě vysvětlovali, co které zvíře může či nemůže, případně jak moc je náročné na chov. Nebo doporučili, kde chovatelské informace hledat.

Z výstaviště většina návštěvníků odcházela s nějakým úlovkem v tašce a spokojeným výrazem, že se dopoledne vydařilo.