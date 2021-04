„Tento krok vedení divadla, potažmo města Uherské Hradiště jako zřizovatele, se dá pochopit. Divadlo s krátkou přestávkou už téměř rok nehraje, situace v oblasti financování divadla se bude zhoršovat a soubor SD je z tohoto pohledu na menší okresní město neúnosně početný (23 herců). Problém ale je, kolik a hlavně které zaměstnance propustit. Co bylo klíčem k propuštění těch sedmi statečných, pardon – nešťastných,“ klade si Robert Bellan otázku.

Důvody k propouštění

A vzápětí se na ni pokouší odpovědět. „Dovolím si domněnku, že hlavním kritériem výběru byla především schopnost, nebo spíše neschopnost, jít novému vedení na ruku. Další věcí, která je zarážející, je, že se k takovému kroku odhodlalo vedení za prozatímní ředitelky, dosazené z města do funkce jen pro překlenovací období,“ uvažuje režisér ve svém vyjádření na svém facebookovém profilu.

A neodpustil si celou řadu dalších řečnických úvah. Například, zdali v této době, kdy se nehraje vůbec a kdy se od příští sezóny bude snižovat počet nových premiér, není luxusem mít ředitele, uměleckého šéfa a dvě dramaturgyně. Nakonec také upozornil, že v žádném případě nechce být ředitelem Slováckého divadla a výběrového řízení se účastnit nebude.

Ivan Vacke má divadlo rád a cítí smutek

„Vyjadřuji se pouze jako běžný divák z regionu, který má Slovácké divadlo rád a přeje mu jen to nejlepší,“ tvrdí.

Svůj názor na tuto kauzu dal v diskuzi na sociální síti najevo také Ivan Vacke, člověk s dlouholetými pracovními i osobními vazbami na hradišťskou divadelní scénu.

„Je mi z toho moc smutno, ke Slováckému divadlu mám, díky svému otci a posléze díky mojí práci v něm, už půlstoletý vztah a ani za komunistů se takto čistky nedělaly. A to tenkrát rozhodoval vztah ke straně a vládě. Dnes, jak se zdá, rozhodl vztah k uměleckému vedení a přitom jediným parametrem by jednoznačně měly být umělecké kvality.

A ty nerozhodly, na tom si trvám,“ upozorňuje mimo jiné Ivan Vacke. Jedním z mnohem kolegiálnějších řešení by podle něj mohlo být například plošné snížení mezd všech zaměstnanců na přechodný čas a tím ušetření mnohem více peněz.

Výpovědi se nedotkly managementu

„A taky je naprosto neuvěřitelné, že se výpovědi nedotkly managementu a ani některého nadbytečného technického personálu, který je vcelku rychle nahraditelný, zatímco budovat si jméno u diváků trvá léta,“ poznamenává Ivan Vacke

Kritikou nešetří ani uherskohradišťský opoziční zastupitel Jan Zapletal (Nestraníci pro Hradiště).

„Štve mě to, že včera bylo vyhozeno ze Slováckého divadla sedm herců. A to bez jakéhokoliv předchozího upozornění, jednání a zdůvodnění. Prostě jen tak a pro „nadbytečnost“.

Toto je hrozná blamáž a ostuda, zejména, kdy se tady stále kasáme, jak jsme na Slovácku kulturní a jak kulturu všemožně podporujeme,“ rozčiloval se Jan Zapletal ve své sobotní reakci. Naznačil, že chápe jak to má dnes spousta lidí těžké a mnozí se potýkají s existenčními problémy.

„Ale Slovácké divadlo je příspěvkovou organizací města, které má zajištěné 100 procentní financování schváleným rozpočtem minimálně na celý tento rok 2021… Vedení divadla má hledat úspory v provozních věcech, ve zdvojených a ztrojených smlouvách pro „vybrané“ a ne vyhazovat lidi…

Nafouklého managementu aj. se změny nedotknou. To se takto bude postupovat i v dalších organizacích města: Aquaparku, Klubu kultury, infocentru anebo na samotném úřadě, kde k dnešku pracuje 247 lidí,“ ptá se Jan Zapletal.

Málo lidí podle jeho slov ví, že minulý rok hradišťské zastupitelstvo schválilo k rozpočtu tzv. kovidový úvěr ve výši 150 milionů korun, ze kterých mají být hrazeny investice a finanční výpadky příspěvkových organizací města.

„Proto toto celé mimo jiné chápu jako bezohlednou a nepochopitelnou čistku,“ dodal Jan Zapletal.

Po dvou dnech se k události na svém facebookovém profilu vyjádřil také starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Divadlu finančně nepomáhá stát ani kraj

„Že nám s financováním Slováckého divadla významně nepomáhá ministerstvo kultury, ani kraj, pro většinu z vás není nová informace. Psal jsem o tom tady několikrát, jednal s ministry i na kraji. Byla to extrémně těžká a dlouhá vyjednávání. Na kraji už to konečně vypadalo na dobrou dohodu… A pak přišla pandemie,“ uvedl Stanislav Blaha Vedení divadla bylo v posledních týdnech podle jeho slov dotlačeno do situace, kdy muselo volit mezi dvěma scénáři.

Skončit v říjnu a zavřít, protože už by nebyly peníze na nic. Nebo udělat bolestné a razantní opatření, které jim pomůže vydržet. „Se zaťatými zuby se rozhodli pro druhou cestu. Fakt, že je ve Slováckém divadle neudržitelně početný herecký soubor, pro mě nebyla nová informace. Opakovaně na to upozorňovaly interní audity a bylo to jasné i z porovnání s jinými divadly v ČR.

V praxi to pak znamenalo, že pravidelný plat dostávali všichni, bez ohledu na to, jestli hrají. Proto teď ti herci, kterých se týkají personální změny, dostali nabídku na jiný typ spolupráce a nebudou vázáni smlouvou na dobu neurčitou,“ sdělil starosta s tím, že vedení divadla má jeho plnou důvěru a do jejich rozhodování nijak nezasahoval.

„Vím, že se jim rozhodnutí nedělalo snadno. Zároveň vím, že dělají maximum proto, aby divadlo provedli touto krizí. A aby si už zase brzy mohli stoupnout před sál plný nadšených lidí a hrát. Držme si pěsti, aby to bylo co nejdřív,“ poznamenal Stanislav Blaha v závěru svého vyjádření.

Připomeňme jen, že vedení Slováckého divadla oznámilo sedmi členům uměleckého souboru - Jaroslavě Tihelkové, Monice Horké, Alžbětě Mahdalové, Anně Pospíchalové, Davidu Macháčkovi, Petru Čagánkovi a Martinu Hudcovi, po dohodě s nimi, ukončení jejich plnoúvazkové smlouvy k 31. květnu s následným vyplacením tříměsíčního odstupného. Poté by s hradišťskou divadelní scénou měli spolupracovat na základě takzvané licenční smlouvy.

„To znamená, že ve Slováckém divadle nekončí, se všemi budeme dále spolupracovat minimálně do dohrání nazkoušených inscenací. Chci, aby zůstali součástí divadla, jen půjde o spolupráci na jiné bázi,“ vysvětluje umělecký šéf Lukáš Kopecký, který výběr herců, jež se opatření dotýká, přirovnal k Sofiině volbě.

Zároveň dodal, že šetřit se bude i na nově studovaných inscenacích.

„Přišli jsme o třetinu rozpočtu a nazkoušíme tak i o třetinu méně novinek, tedy čtyři, a to jak v roce následujícím, tak i v roce 2023. Pro všechny z nás je to mimořádně bolestivé a stálo nás to hodiny a hodiny jednání a mnoho probdělých nocí,” dodal umělecký šéf Lukáš Kopecký.

„Pevně věřím, že celou tu komplikovanou situaci ustojíme a Slovácké divadlo zůstane důležitou součástí Uherského Hradiště. Nic jiného si s kolegy nepřeji,” uzavřela ředitelka divadla Libuše Habartová.