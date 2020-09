Půl druhé miliardy korun chce Zlínský kraj v následujících letech investovat do rozvoje Kroměřížské nemocnice. Tento smělý plán prezentoval hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek na setkání se starosty měst a obcí okresu Kroměříž. Plán investičního rozvoje (generel) schválila 24. srpna krajská rada.

„Nově aktualizovaný generel počítá s komplexní modernizací nemocnice a má ambici být aktuální na několik desetiletí dopředu. Důkladně byl vykomunikován a odsouhlasen všemi primáři,“ uvedl Čunek.

Podle starostky Chropyně a členky finančního výboru Zastupitelstva Zlínského kraje Věry Sigmundové si však kraj tak velkou investici nemůže dovolit.

„Taková investice není reálná. Nevím, co pan hejtman starostům prezentoval, ale domnívám se, že to byla jen součást předvolebního boje,“ uvedla Sigmundová.

Ze všech starostů pěti měst okresu si však byl hejtmana vyslechnout pouze Jaroslav Němec, starosta samotné Kroměříže. I on je vůči představení novému generelu Kroměřížské nemocnice skeptický.

STAROSTA KROMĚŘÍŽE: ZAVÁNÍ TO POPULISMEM

„Prezentace tak velké investice do Kroměřížské nemocnice měsíc před krajskými volbami zavání populismem a předvolební kampaní,“ míní Němec.

„Je otázka, zda-li pan hejtman myslí tuto investici vážně a zda se na ni v krajském rozpočtu, který nynější vedení Zlínského kraje hodlá zatížit obří investicí do nové nemocnice ve Zlíně, najdou peníze. Osobně o tom mám pochybnosti. Ale nemocnice v Kroměříži nepochybně investice potřebuje.

Takže pokud by do ní byla investována v generelu zmiňovaná částka, určitě by to přínosem pro město bylo,“ dodal Jaroslav Němec.

Kroměřížská nemocnice navíc není zdaleka jediná, kam by chtěl hejtman Jiří Čunek směřovat stamilionové investice. Jednu miliardu korun přislíbil také Vsetínské nemocnici. A to i za předpokladu, že ve Zlíně – Malenovicích vyroste nová krajská nemocnice za 8 miliard korun.

Hlavní zamýšlené investice do Kroměřížské nemocnice:

Stávající chirurgický pavilon A bude rekonstruován a na jeho jižní straně na něj naváže novostavba s orientací západ-východ. Tento celek bude doplněn o nová křídla na západě a východě, která budou uzavírat nově vytvořená otevřená atria. Tato atria budou fungovat jako zelené zahrady přivádějící do vnitřních prostor nemocnice světlo a čerstvý vzduch, osázena budou vrostlou zelení. Nově vzniklý monoblok bude doplněn o spojovací křídlo s pavilonem L, čímž dojde ke spojení všech zdravotnických provozů pod takzvaně jednu střechu.

Zdroj: Zlínský kraj