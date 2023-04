/FOTOGALERIE, VIDEO/ Nejprve napadl sníh, pak se spustil liják. Aprílové počasí letos potrápilo návštěvníky tradiční akce Velikonoce na hradě, která se koná od pátku do pondělí na Helfštýně. I když v prvních dnech přišlo lidí méně, program si užili. Kdo chtěl, mohl si ukovat v hradní kovárně upomínkový předmět, uplést pomlázku nebo odnést domů vlastnoručně nazdobenou kraslici.

Velikonoce na hradě, Helfštýn 2023. | Video: Petra Poláková - Uvírová

„První den se střídal déšť se sněhem a přišlo asi pět set lidí. Zatím jsme na začátku, takže uvidíme, zda se do pondělí počasí trochu umoudří. Kumštýři to nevzdali, stánkaři to také nevzdali a je vidět, že rodiny s dětmi, které na hrad přišly, si program užívají,“ shrnul v sobotu kastelán Helfštýna Jan Lauro.

Pletení pomlázek předváděl přítomným Michal Oliva, který pěstuje vrby na Valašsku.

„Pomlázky se pletou buď z lichého nebo sudého počtu prutů. Ze sudého vyjde hranatý tvar a z lichého zase kulatý. Já nejčastěji pletu ze třinácti prutů, aby byla pomlázka optimálně hustá,“ popsal Michal Oliva, který většinou na podobných akcích plete košíky a pomlázky v typickém valašském kroji.

„Dnes jsem si to ale v té zimě raději rozmyslel a kroj zatím odpočívá,“ poznamenal s úsměvem.

Nejvíce živo bylo v prostorách hradní kovárny na třetím nádvoří, kde si mohly děti ukovat drobný předmět na památku.

„Mohou si tu vyrobit lístek, srdíčko, podkovu nebo hřebík. Předmět se uková, ohne, ozdobí a vyvrtá se dírka. Hotové dílo se ještě navoskuje včelím voskem. I když je kvůli chladnému počasí návštěvníků méně, aspoň se netvoří fronty a máme čas se dětem věnovat,“ řekl kovář Matěj Bureš z Vizovic.

Velký zájem byl i o ukázku zdobení kraslic klasickou technikou voskového reliéfu, kterou předváděla malérečka Milena Vyčítalová z Vysoké u Hustopečí. „Přinesla jsem už nabarvená vajíčka a máme tu kahánek, na kterém rozpouštíme voskovku. Špendlíkovou hlavičkou, zapíchnutou v tužce, pak vajíčka zdobíme. Je to celkem jednoduchá a rychle přibývající technika, takže to děti baví,“ vylíčila.

Při zdobení kraslic se malérečka nechává inspirovat pohlednicemi, ale i obrázky z pohádkových knížek. „V těch najdeme spoustu motivů - hrady, kostely, zámky, zvířátka, ale i různé květinové ornamenty,“ přiblížila. Děti si mohly kraslici samy nazdobit a odnést domů na památku.

Program na Helfštýně si užívala se svými dětmi Kateřina Hubová z Nového Jičína. „Přijeli jsme s rodinou autem, protože je to kousek. Odcházíme spokojení, protože se děti zapojily do velikonočních dílniček, nabarvily si vajíčka a vyrobily zajíčky. Aspoň se tu zabaví a nejsou pořád jen doma,“ pochvalovala si.