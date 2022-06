„Jezdíme pravidelně, ještě jsme nevynechaly. Byly jsme na všech předchozích devíti ročnících. Jen na ten letošní jsme musely dva roky počkat,“ usmívají se Hanka s Mirkou.

Výstaviště Kroměříž hostilo vojenskou výstavu ARMY FEST. Podívejte se

Za nejvydařenější ročník Regaty stále považují ten úplně první. Ne však proto, že by se od té doby festival nikam neposunul – šlo prostě jen o vydařenou premiéru.

„Tehdy jsme nevěděli, co máme očekávat a vše bylo perfektní: vyšlo počasí, líbil se nám hudební program i přehlídka plavidel. A proto se tady od té doby vracíme. Protože od počátku je tady vše super,“ shodují se kamarádky a pomalu se chystají přesunout k pódiu, kde už se připravuje jedna z hvězd letošního ročníku Holešovské Regaty – slovenská kapela No Name.

Hudební program

Kromě ní si návštěvníci jubilejního desátého ročníku festivalu mohli během pátku a soboty poslechnout i řadu dalších známých hudebních skupin. Vystoupil například Čechomor, Mňága & Žďorp, Support Lesbiens, Queenie či Mirai.

Jediným účinkujícím, jehož muselo publikum z předem ohlášeného programu oželet, byl Vojta Dyk s kapelou B-Side Band. Účast známému zpěvákovi znemožnilo akutní onemocnění hlasivek. Návštěvníky Holešovské Regaty tak pozdravil alespoň prostřednictvím videovzkazu.

Soutěž plavidel

Hudební vystoupení jsou však jen částí programu Holešovské Regaty. Stejně důležitou roli hraje tradiční soutěž netradičních plavidel, která vlastně regatě dala jméno. V tomto roce se do klání přihlásilo celkem 12 posádek.

Cenu odborné poroty vyhrála loď s názvem Trojský kůň, kterou sestavili studenti Střední školy nábytkářské a obchodní z Bystřice pod Hostýnem. Druhé místo vybojovala posádka TYMY Holešov s lodí Kouzelný svět v Tymy. Pro třetí místo si doplul Škorpion, kterého sestrojili na Střední průmyslové škole strojnické ve Vsetíně.

Vodní lávka

Dalším důležitým bodem programu je Mistrovství Holešova (a světa) v přejezdu vodní lávky. Pokořit na kole 24 metrů dlouhou a pouhých 25 centimetrů širokou lávku, se letos pokusilo pětadvacet odvážlivců.

„Celou se nepodařilo zdolat žádnému z nich, avšak nejdál dojel Miroslav Kvasnička ze Slovenska, kterému (k úspěchu) chyběly už jen dva metry,“ prozradila za pořadatele Alena Zámečníková z Agentury Velryba.

Organizátoři se shodují, oslava desátých narozenin festivalu Holešovská Regata byla skvělá.

„Díky moc všem divákům za úžasnou atmosféru, kterou v pátek i v sobotu vytvořili. Kapely odjížděly nadšené. I my jsme plni dojmů a už teď se těšíme na příští jedenáctý ročník,“ uvedl za celý pořadatelský tým Michal Žáček.

Příští jedenáctý ročník festivalu Holešovská Regata se uskuteční v termínu 16. a 17. června 2023.