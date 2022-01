„Úplně jsem to zabalil, neměl jsem sílu na pokračování v provozu U Černého Janka, a tak mi nezbývalo než udělat razantní rozhodnutí a skončit. Možná se tam vrátím, ale určitě to nebude dříve než za tři, čtyři roky, až se situace na gastronomickém trhu stane opět normální a covidová pandemie zmizí. Už to nebylo možné táhnout - nájem, energie, výplaty, odvody, poplatky pro OSA a kdejaké další výdaje,“ potvrzuje Deníku Jakub Hruboš a dodává, že U Černého Janka standardně prodával okolo 120 obědů denně.

„Postupně to ale spadlo na 50 obědů. Poté, co zakázali do restaurací a barů přístup neočkovaným, jsme vařili denně už jen 20 obědů no a večer lidi přestali chodit úplně,“ přiznává provozovatel brodského podniku.

Z kopce to šlo i s rezervacemi míst o víkendech.

Zružené rezervace byly poslední kapkou

„Na poslední listopadovou neděli jsem měl hospodu plnou rezervací, a proto jsem s předstihem naobjednával zboží. Ráno mi ale začaly zvonit telefony a všichni své rezervace rušili. To byla poslední kapka. Fyzicky i psychicky jsem to přestal zvládat, a tak jsem podnik po pěti letech zavřel,“ líčí Jakub Hruboš svůj smutný příběh.

Inventář, který mu patřil, postupně rozprodal známým a kamarádům. Nyní zeje prostor prázdnotou. Na place zůstaly jen stoly se židlemi a na stěnách nádherné plastiky brodského řezbáře Karla Táborského.

A co bude s restaurací U Černého Janka dál? Zájemci o její provozování by sice byli, ale Jakub Hruboš má za to, že by si v covidové době měl své rozhodnutí pořádně rozmyslet každý, kdo chce podnikat v gastronomii a pohostinské činnosti. O svoji budoucnost se neobává. Počítá s tím, že s kuchařinou, kterou má v malíčku, zaměstnání snadno najde.

Vizitka Jakuba Hruboše: Narodil se v roce 1986. Kuchařem se vyučil a posléze maturoval na Střední škole gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec. Svou kuchařskou praxi si rozšířil v restauracích v Německu i ve Švýcarsku, odkud se vrátil a v Uherském Brodě působí od podzimu 2016.