„Na 3D tiskárně lze vytisknout de facto vše. V současnosti tisknu malé pomůcky, které ohýbají látku. Skládají ji tak, aby z toho mohli švadlenky šít provázky na roušky, protože gumiček a provázků je málo,“ říká Václav Raška.

Skládat látku do provázku a sešívat ji je pracné. Takhle jen stačí látku provléct. Pomůcka se běžně prodává v galanterii. V dnešní době je však také na seznamu nedostatkového zboží.

„S touto myšlenkou přišla Markéta Riedlová. Celé to zrealizovala a spojila tiskaře. Vznikla tabulka, ve které jsou uvedeni všichni poptávající, kolik kusů potřebují, odkud jsou a jak se s nimi spojit. Požadovaných kusů je nyní 550 pro 116 švadlenek. Tiskne 30 tiskařů. Ale ta čísla se stále mění, jen od rána poptávka vzrostla o 70 kusů,“ uvedl v pátek odpoledne Raška.

Lze vytisknout i respirátor

V 3D tisku se však fantazii meze nekladou a tak lze vytisknout třeba i celý respirátor.

„Já sám jsem si pro sebe a kamaráda respirátor skutečně vytiskl. Trvá to zhruba sedm hodin. Můžete vytisknout například respirátor z kukuřičného škrobu, který se dá nahřát teplou vodou a vytvarovat na tvář. Nebo z materiálu, který se chová jako guma. Nejlépe je do nich koupit sáček do vysavačů s HEPA filtrem,“ radí Václav Raška, který by však rád tisknul zdravotní štít.

„Za den jich můžete vyrobit i sedm. Navíc štít je podle mého důležitější. Pevný materiál zachytí všechny viry. Navíc štít ochrání i oči. Ačkoliv se musí často desinfikovat,“ míní Raška. Své výrobky bude chtít distribuovat také prodavačkám.

„Nabídnu jej své praktické lékařce, zubařce. Ale občas se zapomíná na prodavačky. Přitom se setkávají s stovkami lidí denně,“ upozorňuje tiskař.

„Budu tisknout do doby, dokud bude třeba. Nemám důvod přestat,“ je Václav pevně rozhodnut vytrvat ve svém snažení. „Já to zapnu a tiskne to samo třeba přes celou noc,“ popisuje Václav Raška.

Jak funguje 3D tisk?

Jedná se o prostorový tisk. Tiskárna tiskne objekty namodelované v počítačovém programu. Lze tak vytisknout jakýkoliv předmět například píšťalku, hrneček, ale i samotné díly tiskárny.

