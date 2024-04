Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Tržiště Pod Kaštany. Ilustrační video; jaro 2024 | Video: Iva Nedavašková

SLOVÁCKO

Slavnostní otevření opravené sportovní haly

KDY: Pátek 5. dubna od 11 hodin

KDE: Sportovní hala Širůch

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Slavnostní otevření rekonstruované sportovní haly v areálu Širůch. Od 16 hodin fotbalové dovednosti. Od 18 hodin exhibice volejbalu s aerobic show.

Slavnostní otevření sportovní haly ve Starém Městě (5. dubna 2024) - plakát.Zdroj: Město Staré Město

Na Stojáka v Uherském Ostrohu KDY: V pátek 5. dubna od 18 do 19.30 hodin

KDE: Sportovní hala v Uherském Ostrohu

ZA KOLIK: 300 Kč v předprodeji, na místě 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: Můžete se těšit na Ester Kočičkovou, Petra Vydru a Tomáše Matonohu. Stand up večer Na stojáka v Uherském Ostrohu (5. dubna 2024) - plakátZdroj: se svolením pořadatelů

Turistický pochod Mosty

KDY: V sobotu 6. dubna od 9 hodin do 14. hodin

KDE: MIC Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Do akce se i letos zapojují místní podniky, které procházku na čerstvém vzduchu zpříjemní občerstvovacími zastávkami. Během výšlapu se jeho účastníci na trasách seznámí se střípky historie formou informačních tabulek, umístěných u jednotlivých mostů. Hlavním smyslem akce však zůstává vytáhnout jednotlivce, dvojice či větší skupiny na čerstvý vzduch a těšit se z míst, kde žijeme.

Turistický pochod MOSTY cílí na řeky Moravu i OlšavuZdroj: Jan Sebastien

Konečně akty Zdeňka Kupa KDY: Do 31. května

KDE: Galerie Jiří Konečný Veselí nad Moravou

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Obrazy Zdeňka Kupa v Galerii Jiřího Konečného ve Veselí nad Moravou. Vernisáž kolekce obrazů s názvem Konečně akty výtvarníka Zdeňka Kupa ve Veselí nad Moravou; 29. února 2024Zdroj: Miroslav Potyka

Krajina, sem tam zvíře

KDY: Do 31. 12. 2025 Od úterý do neděle, od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Výstava nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. K expozici budou připraveny poznávací programy pro nejrůznější věkové kategorie, od pohádkových setkání pro děti z mateřských škol až po interaktivní výklad ušitý na míru dospělým. Veřejnost se může těšit také na komentované prohlídky.

Výstava Krajina, sem tam zvíře.Zdroj: archiv Slováckého muzea

VALAŠSKO

Minus123minut

KDY: pátek 5. dubna od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, M-klub

ZA KOLIK: na místě 380 Kč, v předprodeji 330 Kč

PROČ PŘIJÍT: Minus123minut jsou jedineční intenzitou a energičností svých koncertů, které jsou z velké části tvořeny improvizací. Propojují žánry jako soul, groove, jazz, blues, funky či world music. Kapelu tvoří trio uznávaných muzikantů: zpěvák, kytarista, autor písní a českých textů Zdeněk Bína, baskytarista a autor anglických textů Fredrik Janáček a výjimečný bubeník Dano Šoltis.

Minus123minut obdrželi cenu Anděl za Objev roku v roce 1999. V dalších letech byli dále dvakrát na tuto cenu nominováni. Jako jedna z mála tuzemských skupin slavili „Minuty“ úspěchy také v zahraničí, kde odehráli kolem dvou set koncertů v klubech a na festivalech (Holandsko, Polsko, Francie, Slovensko, USA nebo Anglie). V letošním roce budou postupně představovat novinky z připravované desky.

Příhody včelích medvídků (Divadlo Krapet) KDY: neděle 7. dubna od 16 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, velký sál KZ Valmez

ZA KOLIK: 140 Kč

PROČ PŘIJÍT: Brumda a Čmelda jsou malí čmeláci, které většina z nás jistě zná z televizních večerníčků. Jejich dobrodružství ožívají uprostřed rozkvetlé louky, na které se čmeláčci učí nejen létání a sběru sladkého medového prášku, ale také odvaze k překonávání nástrah lučního světa. Díky moudrým radám své maminky a pomoci svých kamarádů Housenky, Motýla a krásné Berušky šťastně překonají nástrahy hladového Pavouka, zachrání malé miminko a stanou se hrdiny celého palouku, když dopadnou strašidelného zloděje Pučmelouda. Divadlo Krapet - Příhody včelích medvídků.Zdroj: se svolením KZ Valmez

sinks, Fotbal

KDY: pátek 5. dubna od 20 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Hudební klub Vrátnice

ZA KOLIK: předprodej 150 Kč, v den akce a na místě 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Koncert brněnské a budějovické kapely.

Výbušné trio sinks ve své expresivní hudbě obaluje vlivy devadesátkového post-punku, antikapitalistické postoje a autentickou poetiku do kousavé vrstvy noisu. Výsledkem je intenzivní, interaktivní sonický zážitek, který se chvílemi přibližuje hranicím poslouchatelnosti.

Noise rock v podání sinks je charakterizován energickými koncerty, na kterých notoricky sehranou rytmickou sekci doplňuje minimalistická, ale hlasitá hra na kytaru a expresivní zpěv. Nepřehlédnutelným prvkem živých vystoupení sinks je autenticita jejich projevu.

Seskupení Fotbal v sobě snoubí post-punkovou energii s prvky kraut-rocku, math-rocku či psychedelie. Sehraná čtveřice jak svými dvěma propracovanými alby Moon Landing Revival a Why Is This Happening to You, tak svými živými vystoupeními upevňuje svou pověst jednoho z nejautentičtějších počinů na české nezávislé hudební scéně.

Rytmická sekce kapely neomylně utváří hypnotický a zároveň neotřelých nápadů a nečekaných zvratů plný základ, nad kterým se proplétají komplexní kytarové linky a prapodivné zvuky syntezátorů. Vše je svázáno dohromady ozvěnou obestřeným vokálem.

Perníkářství na Valašsku (výstava) KDY: do 21. dubna

KDE: Valašské Meziříčí, zámek Kinských

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Kinských výstavu, která přibližuje historii perníku a perníkářského řemesla, jeho doklady na Valašsku, i současnost zdobeného perníku v regionu. Ve výstavě se návštěvníci seznámí s přípravou perníkového těsta v minulosti a se starobylým perníkářským řemeslem, jehož připomínkou jsou vzácné dřevěné formy na tvarování perníků ze sbírek Muzea regionu Valašsko a Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Výstava Perníkářství na Valašsku v Muzeu regionu Valašsko na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko

KROMĚŘÍŽSKO

Automoto burza a Hobby sběratelská akce

Kdy: neděle od 8 do 13 hodin

Kde: Výstaviště Kroměříž

Za kolik: základní vstupné 70 korun

Proč přijít: Výstaviště bude v neděli patřit automobilovým nadšencům. K mání budou nejen náhradní díly na auta či zemědělskou techniku. Společně s blešákem se uskuteční i Hobby sběratelská akce, která je zaměřena na setkání sběratelů a to z více jak 200 oborů. Nebudou tak chybět mince, poštovní známky, bankovky, pohledy, zápalkové krabičky, odznaky, medaile a další.

Aquatera Kdy: sobota od 8 do 12 hodin

Kde: Výstaviště Kroměříž

Za kolik: základní vstupné 60 korun

Proč přijít: Pravidelná akvaristická a teraristická chovatelská burza na Výstavišti v Kroměříži nabídne akvarijní ryby, rostliny, krmiva, terária, terarijní zvířata a také celou řadu chovatelských potřeb. Prodejní výstava Aquatera na Výstavišti Kroměříž, 12. listopadu 2023.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Festival Jeden svět

KDY: od čtvrtka do soboty

KDE: kino Nadsklepí a Klub Starý pivovar

ZA KOLIK: liší se u konkrétních akcí

PROČ PŘIJÍT: Jeden svět je největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě a dlouhodobě patří k největším událostem svého druhu v Evropě. Pořadatelem festivalu je nezisková organizace Člověk v tísni. V Kroměříži se letos pořádá poprvé. Kompletní program a vstupenky jsou k dispozici na webu Domu Kultury: https://www.dk-kromeriz.cz/jeden-svet

Jaro na zámku KDY: sobota a neděle od 9.30 do 16 hodin

KDE: Arcibiskupský zámek v Kroměříži

ZA KOLIK: základní vstupné 260 korun

PROČ PŘIJÍT: S jarem přichází nová návštěvnická sezona na Arcibiskupském zámku v Kroměříži. Jako každý rok, ani letos nechybí pro otevření zámku unikátní květinová výzdoba reprezentačních sálů. Velké sály provoní jarní květiny, letní byt arcibiskupa se nakrátko promění v hudební salonek a symbolicky se rozezní tóny stylizovaných květinových hudebních nástrojů. Zámeckou Květnici jara doprovodí výstava sochaře Jiřího Netíka. Nejmenší návštěvníky pak zvou zástupci zámku do tvořivé dílničky. Jaro na zámku v Kroměříži 2024.Zdroj: archiv pořadatelů

SEVA – český fenomén na zámku Holešov

KDY: pátek 13 – 17 hodin, sobota a neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Výstava hravou, zábavnou, ale i poučnou formou představí stavebnici, kterou zná každý Čech. Vystaveny budou různé modely od těch nejdrobnějších až po velké sestavy, a chybět nebudou ani doprovodné texty a herna pro děti.

Interaktivní výstava SEVA - český fenomén.Zdroj: archiv pořadatelů

Výstava Rudolf II. ožívá KDY: pátek od 13 do 17 hodin, sobota a neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: základní vstupné 140 korun

PROČ PŘIJÍT: Do období na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století zavede návštěvníky výstava Rudolf II. ožívá. Výstava má multimediální charakter díky použití moderních technologií jako je multivideomapping a animace. Samotný císař tam „ožije“ díky živým obrazům. Tvář a hlas mu propůjčil Jiří Werich Petrášek, syn Jana Wericha, který panovníka ztvárnil v legendárních filmech Císařův pekař a Pekařův císař. Výstava Rudolf II. ožívá na zámku v Holešově.Zdroj: MKS HolešovŘímský císař a český král návštěvníky provede nejen svým životem, ale i sbírkami, které shromažďoval většinu života. V kabinetu kuriozit budou k vidění napodobeniny bizarních exponátů preparovaných zvířat v kostýmech, například bažant jako kardinál nebo kočka jako šlechtična. Prostřednictvím hologramů si lidé také prohlédnou koruny, kterými byl Rudolf II. korunován, a zejména ženy zaujme přehlídka módy rudolfínské doby. Součástí expozice jsou i miniaturní výjevy ze života císaře – například v truhlách vyřezaná flotila šestnácti lodí, která císaře a jeho tři sta sedmdesát dvořanů vezla na sedmiletá studia ve Španělsku. Jiné diorama zachycuje v uvozovkách skromnou císařskou hostinu a za pozornost stojí také laboratoř alchymie a okultních věd, které Rudolfa II. fascinovaly.

Barevné světy Tomáše Vosolsobě

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Tomáš Vosolsobě (1937–2011) se řadí ke generaci umělců, která studovala na Akademii výtvarných umění v Praze na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. Výstava je koncipována jako přehled nejdůležitějších etap umělcovy tvorby – počínaje pracemi, jež reagovaly na dobové progresivní trendy v umění (expresivní abstrakce, tašismus), přes kompozice řadící se k proudu informelu až po obrazy, které vznikly během autorova pobytu ve Švýcarsku v letech 1982–2000 a kterým dominuje jasná barevnost a sumarizace tvarů.

Charakteristickým znakem prací Tomáše Vosolsobě je technika dekalku, zrcadlově symetrického obtisku. Ta prostupuje celou umělcovu tvorbu a vnáší do ní napětí mezi intuitivní a racionální složkou. Z prvotní hříčky z doby studií na Akademii se symetrie postupně stala výchozím kompozičním principem umělcovy tvorby.

Výstava Barevné světy Tomáše Vosolsobě bude k vidění v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

ZLÍNSKO

Oficiální otevření prodejní sezony na tržišti Pod Kaštany

KDY: 6. dubna 9-16 hodin

KDE: Tržiště Pod Kaštany Zlín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oficiální zahájení sezony na Tržišti. Těšit se můžete na bohatou gastronomickou nabídku - speciality africké kuchyně, čerstvé pizzy podle italských receptur a další. V 10 hodin oficiálně zahájí prodejní sezónu primátor statutárního města Zlína Jiří Korec.

Nebudou chybět ani tvořivé dílny pro děti, malování na obličej či živá hudba.

Tržiště Pod kaštany ve Zlíně.Zdroj: Deník/Iva Nedavašková

Ukliďme Česko KDY: 6. dubna, od 9.30

KDE: Zlínský kraj

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Dobrovolnická akce napříč republikou pomáhá přírodu zbavit odpadků. K akci se připojí například město Zlín jarním úklidem páteřní cyklostezky Zlín – Otrokovice. Sraz dobrovolníků, kteří chtějí dobrým skutkem odlehčit naší přírodě od vyhozených odpadků, je u cyklostezky v ulici Tečovská v Malenovicích, v blízkosti Caffé – Tečovská brána. Organizátoři zajistí pytle, rukavice a občerstvení, všem úklidovým dobrovolníkům doporučují nepromokavé oblečení a pevnou obuv. Celá akce není ale jen o uklízení odpadků. Po společné práci se všichni zastaví na konci trasy u opékání špekáčků. Projekt Ukliďme Česko se koná letos už po jedenácté, a to každý rok dvakrát – na jaře a na podzim. Ukliďme Česko ve Vsetíně. Ilustrační foto (sobota 27. března 2021)Zdroj: Deník/Michal Burda

XX. Valašské setkání

KDY: 6. dubna od 19 hodin

KDE: kulturní sál Zlín–Čepkov

ZA KOLIK: 250 korun v předprodeji

PROČ PŘIJÍT: Jubilejní setkání dechové hudby. Účinkují Hanačka, Fryštácká Javořina a Muzikanti Ladislava Prudíka.

Epic film music of Star Wars symphonic tribute KDY: 6. dubna od 20 hodin

KDE: Kongresové centrum, Zlín

ZA KOLIK: 890 – 1390 korun

PROČ PŘIJÍT: Fanoušci „intergalaktické“ hudby, ať už patříte na stranu řádu Jediů nebo Sithů, konflikty mohou jít tentokráte stranou, protože ne nadarmo se říká, že hudba spojuje i největší nepřátele. Czech Live Symphony Orchestra představí filmovou hudbu ze všech dílů legendární vesmírné ságy. Koncert epické filmové hudby Star Wars Live in Concert je inspirovaná hudbou nejen oscarového skladatele Johna Williamse, ale také Johna Powella, Josepha Shirleyho a Ludwiga Goranssona. Během koncertu zazní nejen hudba klasické ságy ale i hudba z nových dílů a seriálů jako je Mandalorian, The Book of Boba Fett, Andor a Obi-Wan. Nebude chybět ani hudební leitmotiv Eno Cordova od skladatele Stephena Bartona, z videohry Jedi: Fallen Order. Koncert bude samozřejmě doprovázen zajímavou multimediální video vizualizací, těšit se můžete na speciálních efekty a světelné scénografie inspirované světem Galaktických Impérií, Jedi, Mandaloriany a jiných.

Citron - Síla návratů tour 2024

KDY: 5. dubna od 19 hodin

KDE: Masters od Rock Café, Zlín

ZA KOLIK: 690 korun

PROČ PŘIJÍT: Velký návrat legend československé hard and heavy scény. Kapely Citron i s bývalými členy Jardou Bartoněm a Vaškem Vlasákem, slovenská Metalinda a dámská metalová legenda Loretta vyrazí na jaře 2024 na společné turné, nazvané trefně „Síla návratu“.

Kapelník Citronu, Radim Pařízek mladší říká: „Jsem rád, že jsme si v kapele vše vyříkali a můžeme jít zase dál. Vážím si toho, že s Citronem znovu vystoupí Jarda Bartoň a Vašek Vlasák, kteří jsou jeho neoddělitelnou součástí. Na koncertech nebudou chybět starší, ani nové hity a vzpomeneme na celou historii kapely a její členy. Těšíme se na společné chvíle s Metalindou a Lorettou, se kterými podpoříme československého ducha z minulých turné a jistě nabídneme fanouškům jedinečný koncertní zážitek.”

Berani Zlín - VHK ROBE Vsetín KDY: 6. a 7. dubna od 17.30

KDE: Trinity Bank Aréna Luďka Čajky

ZA KOLIK:

PROČ PŘIJÍT: Finále Chance ligy mezi regionálními rivaly. Hokejisté Vsetína (žluté dresy) bojují se zlínskými Berany o titul ze Chance ligy.Zdroj: Se souhlasem Vojtěcha Garguláka.

Tradiční lidová pouť v Loukách

KDY: 7. dubna 8.00–18.00

KDE: náves v místní části Zlín–Louky

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kulturní program pro celou rodinu, kolotoče, stánkový prodej, kejklíři.

Leoš Mareš – První tour KDY: 7. dubna 15 a 19.30

KDE: Kongresové centrum Zlín

ZA KOLIK: 1490 – 4990 korun

Leoš Mareš na 10. výročí otevření nákupního centra Zlaté jablko ve Zlíně.Zdroj: Deník/Jana VozárováPROČ PŘIJÍT: Kluk z Berouna, který se do povědomí dostal nejdříve jako moderátor, ale pak se to nějak zvrtlo a poprvé se skutečně proslavil jako zpěvák. A také jako ten, co nosí kožichy. Jeho touha být slavný byla spalující, jeho cílevědomost fascinující. Ale jak zní v jedné jeho skladbě “Vždycky chtěl jen hvězdy uvádět, svou výřečnost na podiu předvádět“. A právě proto jako zpěvák “Nikdy nezažil, jak při turné chutná kalba”. Samozřejmě nebudou chybět tanečníci, velkorysé scénografické zpracování, mnoho kostýmů a nekonečně překvapení.

Den otevřených dveří Educo

KDY: 7. dubna 9-16 hodin

KDE: Středisko rané péče Educo Zlín

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Jak to vypadá ve středisku rané péče si mohou návštěvníci prohlédnout tuto neděli. Děti se zabaví v tvořivých dílničkách, vyzkouší si výrobu medailí či malování na tričko. Rodiče mohou přinést již nepoužívané hračky do bazárku a udělat tak radost dalším dětem.

Výtěžek z akce poputuje na podporu rodin s dětmi se zdravotním postižením. Pracovníci Educa pak zájemcům u kávy a domácího koláče povykládají o tom, co v Educo dělají a komu pomáhají. Vše, co návštěvníci v rámci Dne otevřených dveří utratí za občerstvení, hračky a dílničky, bude použito na zajištění rané péče pro naše klienty.

Dagmar Machová, jedna ze zakladatelek zlínského občanského sdružení Educo, které pomáhá rodičem a jejich postiženým dětem.Zdroj: Deník/Matej Slávik