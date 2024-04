Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

SLOVÁCKO

Tichá vína v Redutě

KDY: Sobota 13. dubna od 17 hodin

KDE: Reduta Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Specifiky této degustace jsou společenský dress code, vznešená kulisa živé klasické hudby, působivé prostory nádherného barokního objektu a bezprostřední živý kontakt mezi vinaři a milovníky vín.

Ochutnat bude možné z nabídky 10 vinařství: Arte Vini, Vinařství Šoman, Víno Zlomek & Vávra, Arte Vini, Vinařství Šoman, Víno Zlomek & Vávra, Košut rodinné vinařství, Vinařství Grmolec, Vinařství Sv. Barbora, Víno – Masaryk, Vinařství Rauš, Vinařství Halkoci, Vinařství Ježková.

Tichá vína Reduta, Uherské HradištěZdroj: archiv pořadatelů

Ochutnávka vín v Dolním Němčí KDY: V sobotu 13. dubna od 14 hodin

KDE: Kulturní dům v Dolním Němčí

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Jedná se už o 24. ročník akce, na kterou zvou tamní zahrádkáři. Občerstvení je zajištěno. K poslechu bude hrát reprodukovaná hudba. Ochutnávka vín v Dolním Němčí, 13. dubna 2024Zdroj: archiv pořadatelů

Konečně akty Zdeňka Kupa

KDY: Do 31. května

KDE: Galerie Jiří Konečný Veselí nad Moravou

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Obrazy Zdeňka Kupa v Galerii Jiřího Konečného ve Veselí nad Moravou.

Vernisáž kolekce obrazů s názvem Konečně akty výtvarníka Zdeňka Kupa ve Veselí nad Moravou; 29. února 2024Zdroj: Miroslav Potyka

Krajina, sem tam zvíře KDY: Do 31. 12. 2025 Od úterý do neděle, od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Výstava nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. K expozici budou připraveny poznávací programy pro nejrůznější věkové kategorie, od pohádkových setkání pro děti z mateřských škol až po interaktivní výklad ušitý na míru dospělým. Veřejnost se může těšit také na komentované prohlídky. Výstava Krajina, sem tam zvíře.Zdroj: archiv Slováckého muzea

KROMĚŘÍŽSKO

Myslivost a příroda

KDY: sobota a neděle od 9 do 16 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 120 korun

PROČ PŘIJÍT: Oblíbená prodejní výstava, kde návštěvníci nakoupí vše potřebné pro pobyt v přírodě. K vidění budou tradičně také stovky trofejí. Během víkendu se představí také sokolníci. Návštěvníci si dále budou moci prohlédnout ukázku trubačů nebo vyslechnout přednášky.

Akci tradičně doplní soutěž o nejlepší zvěřinový guláš pod vedením šéfkuchaře Pavla Sapíka. A stejně jako v předchozích letech nebude chybět ani oblíbená venkovní laserová střelnice na letící terč, která simuluje skutečnou brokovou střelbu

Myslivost a příroda, banner.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

Kryl *80+30 Výročí KDY: pátek od 19 hodin

KDE: Expozice Karla Kryla, Klub Starý pivovar

ZA KOLIK: 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Koncertní program Davida Uličníka Kryl *80+30 výročí uzavře v pátek 12. dubna v 19 hodin Týden pro Kryla. Nejslavnější Krylovy písně v podání Davida Uličníka, člena legendárního 4TETu, si mohou návštěvníci koncertu poslechnout v původním akustickém kytarovém podání. Protestsongy jako Veličenstvo kat, Král a Klaun nebo Pasážová revolta jsou nejen významnou připomínkou historie, ale také příležitostí podívat se skrze Krylovu tvorbu na současné dění. Vstupenky na akce Klubu Starý pivovar lze zakoupit on-line a na pokladně Domu kultury a kina Nadsklepí. Pokladna v místě konání akce bude otevřena vždy hodinu před jejím zahájením v Expozici Karla Kryla. Platba možná pouze kartou přes platební terminál. Týden pro Kryla.Zdroj: Město Kroměříž

SEVA – český fenomén na zámku Holešov

KDY: pátek 13 – 17 hodin, sobota a neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Výstava hravou, zábavnou, ale i poučnou formou představí stavebnici, kterou zná každý Čech. Vystaveny budou různé modely od těch nejdrobnějších až po velké sestavy, a chybět nebudou ani doprovodné texty a herna pro děti.

Interaktivní výstava SEVA - český fenomén.Zdroj: archiv pořadatele

Výstava Rudolf II. ožívá KDY: pátek od 13 do 17 hodin, sobota a neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: základní vstupné 140 korun

PROČ PŘIJÍT: Do období na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století zavede návštěvníky výstava Rudolf II. ožívá. Výstava má multimediální charakter díky použití moderních technologií jako je multivideomapping a animace. Samotný císař tam „ožije“ díky živým obrazům. Tvář a hlas mu propůjčil Jiří Werich Petrášek, syn Jana Wericha, který panovníka ztvárnil v legendárních filmech Císařův pekař a Pekařův císař. Výstava Rudolf II. ožívá na zámku v Holešově.Zdroj: MKS HolešovŘímský císař a český král návštěvníky provede nejen svým životem, ale i sbírkami, které shromažďoval většinu života. V kabinetu kuriozit budou k vidění napodobeniny bizarních exponátů preparovaných zvířat v kostýmech, například bažant jako kardinál nebo kočka jako šlechtična. Prostřednictvím hologramů si lidé také prohlédnou koruny, kterými byl Rudolf II. korunován, a zejména ženy zaujme přehlídka módy rudolfínské doby. Součástí expozice jsou i miniaturní výjevy ze života císaře – například v truhlách vyřezaná flotila šestnácti lodí, která císaře a jeho tři sta sedmdesát dvořanů vezla na sedmiletá studia ve Španělsku. Jiné diorama zachycuje v uvozovkách skromnou císařskou hostinu a za pozornost stojí také laboratoř alchymie a okultních věd, které Rudolfa II. fascinovaly.

Někdo to rád sušené

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Plody ovocných stromů tvoří od pravěkých dob nedílnou součást lidského jídelníčku. Jejich sezonní využití, odvislé od krátké doby čerstvosti, respektive konzumní zralosti, bývalo však až do rozvoje konzervárenského průmyslu hlavním limitujícím faktorem využití.

Jako nejefektivnější varianta dlouhodobého skladování ovoce se proto až do 20. století užívalo jeho sušení. Výstava představí unikátní historické exponáty, zajímavé informace, které budou doplněny hravými interaktivitami, například modelem zmenšené tradiční sušárny ovoce. Je výsledkem dlouhodobého výzkumu historických sušáren ovoce autorů z Muzea regionu Valašsko.

Interaktivní výstava Někdo to rád sušené v Muzeu Kroměřížska (od 12. dubna)Zdroj: Muzeum Kroměřížska

Barevné světy Tomáše Vosolsobě KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Tomáš Vosolsobě (1937–2011) se řadí ke generaci umělců, která studovala na Akademii výtvarných umění v Praze na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. Výstava je koncipována jako přehled nejdůležitějších etap umělcovy tvorby – počínaje pracemi, jež reagovaly na dobové progresivní trendy v umění (expresivní abstrakce, tašismus), přes kompozice řadící se k proudu informelu až po obrazy, které vznikly během autorova pobytu ve Švýcarsku v letech 1982–2000 a kterým dominuje jasná barevnost a sumarizace tvarů. Charakteristickým znakem prací Tomáše Vosolsobě je technika dekalku, zrcadlově symetrického obtisku. Ta prostupuje celou umělcovu tvorbu a vnáší do ní napětí mezi intuitivní a racionální složkou. Z prvotní hříčky z doby studií na Akademii se symetrie postupně stala výchozím kompozičním principem umělcovy tvorby. Výstava Barevné světy Tomáše Vosolsobě v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

ZLÍNSKO

Slavnost jara ve Zlíně

KDY: 14. dubna 15-18 hodin

KDE: Zámek Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přijďte k zámku oslavit jaro. Akce je přesunuta z 24. března na 14. dubna z důvodu nepřízně počasí. Návštěvníci se mohou těšit na řemesla a jarní tvoření originálních dekorací (květinové věnečky a čelenky, brože, výroba ručního papíru), vystoupení folklorních souborů, pouliční divadlo, domácí dobroty, swap knih a oblečení, unikátní zlínský symbol jara a spoustu dalšího.

Nebude chybět zlínský symbol jara – Květinový strom. Vystoupí folklorní soubory - Bartošův dětský soubor, Luženky – rozverné jarní písně z Valašska, Děvčice z Vonice, Ženský sbor z Kudlovic, Ďyvina.

Slavnost jara; neděld 14. dubna 2024Zdroj: Živý Zlín

Divadelní festival ochotnických souborů KDY: od 9. do 13. dubna

KDE: Klub Kultury Napajedla

ZA KOLIK: 150 korun (snížené vstupné 100 korun)

PROČ PŘIJÍT: Festival je nejstarší pravidelnou kulturní akcí v Napajedlích a baví stovky místních návštěvníků i fandů divadla z okolí již od roku 1958. Letos se uskuteční již 64. ročník. Akci pořádá Klub kultury Napajedla a Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka. Jako diváci máte možnost zhlédnout vystoupení amatérských divadelních souborů z různých koutů republiky. Diváci uvidí pět představení, čtyři soutěžní a páté nesoutěžní. Představení v Kině Napajedla začínají v 19.00 hod, sobotní – nesoutěžní představení má začátek v 18.30 hodin. Divadelní festival ochotnických souborů v Napajedlech. Archivní foto.Zdroj: Deník/Jarmila Kuncová

Panenkové slavnosti

KDY:12.-14. dubna 10-18 hodin, neděle 10-17 hodin

KDE: 14/15 Baťův institut, Zlín

ZA KOLIK: dospělí 160 korun, děti do 15 let 120 korun

PROČ PŘIJÍT: Panenkové slavnosti Zlín budou ojedinělou akcí tohoto druhu na Moravě. První ročník pod taktovkou tématu Znovuzrození, nového začátku. Na této akci se setkávají milovníci panenek, kočárků i Teddy medvídků z celé republiky, ale i zahraničí.

Návštěvníci si mohou prohlédnout širokou škálu panenek a obdivovat jejich detailní zpracování. Kromě výstavních a soutěžních exponátů budou k dispozici i prodejní stánky, kde si mohou koupit unikátní panenky i nejrůznější příslušenství.

Výstava panenek. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Ilona PergrováPanenková komunita se v současné době velmi rozrůstá. Akce s podobným zaměřením se konají v Plzni a v Praze, dále pak až v Německu.

Součástí celých slavností je i soutěžní část. Soutěžit se bude v několika kategoriích: historické panenky, retro panenky, reborn, moderní, fantasy panenky a medvídci. Po celou dobu festivalu budou probíhat worshopy, přednášky, fotokoutek a tombola.

Rendez-vous s kočárky – čím dál populárnější akce nejen milovníků kočárků, ale také veřejnosti. Akce se může účastnit kdokoli přijde s kočárkem od těch nejstarších až po moderní.

Ve 13 hodin bude setkání kočárků u 15. budovy Baťova institutu, kde se lidé mohou pokochat kočárky, ve 14 hodin započne Spanilá jízda kočárků, která pojede směrem k parku, kde se chvíli zastaví, aby se lidé mohli podívat na kočárky, případně popovídat se sběrateli, objede park dokola a zamíří zpět k Institutu.

Vláčková sobota KDY: 13. dubna 9-15 hodin

KDE: DDM Astra, Zlín

ZA KOLIK: 75 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční a oblíbená akce pro děti i dospělé. V sobotu bude v Astře na Tyršově nábřeží zpřístupněno vláčkové kolejiště a to hned dvakrát. Na děti čeká také dřevěný vláček. V dílně si budou moci vyrobit vláčky i jiné výrobky ze dřeva a papíru. Vláčková sobota. Dům dětí a mládeže ASTRA ve Zlíně. Archivní foto.Zdroj: Deník/Jan Karásek

BAŤA - 130 let poté

KDY: od 5. března do 14. dubna, Středa-neděle: 14-18 hodin

KDE: Kolektivní dům Zlín

ZA KOLIK: 160 korun (snížené vstupné 100 korun)

PROČ PŘIJÍT: Setkejte se s Baťou a poznejte jeho myšlenky! Unikátní výstava ke 130. výročí založení firmy Baťa a 100. výročí filmové tvorby ve Zlíně představuje vybrané černobílé snímky z originálního baťovského fotoalba z roku 1919 za pomocí umělé inteligence v barvě a v pohybu. Nové technologie vrací zašlým místům a dávným okamžikům život a uvádí v úžas.

Alba jsou nejstarší dochovanou ucelenou fotografickou dokumentací firmy Baťa a současně mimořádně cenným vhledem do obuvnického podniku na prahu národní a zakrátko mezinárodní expanze.

Umělá inteligence oživí Baťovy závody 130 let od jejich založeníZdroj: se svolením pořadatelů

VALAŠSKO

Olympic Trilogy Tour 2024

KDY: sobota 13. dubna od 20 hodin

KDE: Vsetín, velký sál Domu kultury

ZA KOLIK: 990 Kč

PROČ PŘIJÍT: Velkolepou show plnou tematických efektů, projekcí a hlavně toho nejlepšího z kultovních alb Prázdniny na Zemi, Ulice a Laboratoř slibuje koncert legendární kapely Olympic ve vsetínském Domě kultury. Je součástí letošní Olympic Trilogy Tour.

Půjde zřejmě o poslední možnost slyšet, vidět a zažít na vlastní kůži ucelené kouzlo těchto tří zásadních alb, která fungují dohromady jako symfonie. Aby byl zážitek kompletní, nepřijdete ani o ty největší hity z šedesátileté historie kapely Olympic.

Olympic Trilogy Tour 2024Zdroj: DK Vsetín

Kráska a zvíře (Divadlo dětem) KDY: neděle 14. dubna od 16 hodin

KDE: Vsetín, divadelní sál Lidového domu

ZA KOLIK: 240 Kč/dítě, 1 Kč/doprovod dítěte

PROČ PŘIJÍT: Poslední představení letošního cyklu Divadlo dětem ve Vsetíně nabídne pohádku Kráska a zvíře. Krásná dcera zchudlého kupce se dobrovolně vydá do zakletého zámku uprostřed hlubokých lesů, aby zachránila svého otce. Zde prožije hrůzný i nečekaně láskyplný vztah s tajemným monstrem. Dívka žije v přepychu na zámku, ale nesmí spatřit svého pána, protože je zakletý do podoby netvora. Napsal: František Hrubín, úprava a režie: Radek Chmela. Hrají: Tomáš Krajča, Lukáš Laciga, Natálie Matyáková, Dušan Mikeštík, Blanka Gabrhelíková, Jitka Lisoňková, Jaromír Sousedík, Miroslav Valentík a další. Délka představení 100 minut. Představení je s přestávkou. Vhodné od 8 let. Kráska a zvíře. Divadlo dětem ve VsetíněZdroj: DK Vsetín

Fotoburza

KDY: neděle 14. dubna od 11 do 15 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, KZ Valmez, divadelní kavárna

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Setkání fotografů, sběratelů a milovníků dobré fotografie a videa s možností prodeje, koupě a výměny vaší foto a video techniky a fotomateriálů. Můžete zde prodat vybavení, které vám přebývá a zároveň si doplnit výbavu o nové věci za dobrou cenu.

Fotoburza ve Valašském MeziříčíZdroj: KZ Valmez

Thomas Atlas (UK) KDY: neděle 14. dubna od 19.30

KDE: Valašské Meziříčí, KZ Valmez, Malá scéna za oponou

ZA KOLIK: na místě 200 Kč, v předprodeji 180 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tom C. Walker alias dnes pódiovým jménem Thomas Atlas je britský funkový & soulový & bluesový zpěvák a kytarista, původem z Birminghamu. Nyní pobývá především v Londýně. V Česku byl na dvoutýdenním turné se svým Tom C. Walker bandem již v roce 2019 a všichni si pamatují skvělé koncerty milého, lehce obtloustlého chlapíka s věčně dobrou náladou. Toma tehdy i dnes proslavila unikátní a zároveň brilantní hra na kytaru, výjimečný zpěv a čiré, ničím nezatížené, letité muzikantství. Thomas Atlas - To The City: Zdroj: Youtube

Perníkářství na Valašsku (výstava)

KDY: do 21. dubna

KDE: Valašské Meziříčí, zámek Kinských

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Kinských výstavu, která přibližuje historii perníku a perníkářského řemesla, jeho doklady na Valašsku, i současnost zdobeného perníku v regionu.

Ve výstavě se návštěvníci seznámí s přípravou perníkového těsta v minulosti a se starobylým perníkářským řemeslem, jehož připomínkou jsou vzácné dřevěné formy na tvarování perníků ze sbírek Muzea regionu Valašsko a Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Výstava Perníkářství na Valašsku v Muzeu regionu Valašsko na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko