Pestrý program na hlavním pódiu na Svárově, v Panské zahradě i v domě kultury nabídne taneční, divadelní i hudební pořady souborů z Čech, Moravy, Slezska i ze zahraničí. Představí se také kapela Docuku či soubor Ondráš s hudebně-taneční inscenací Bohyně. Chybět nemůže ani tradiční soutěž o titul nejlepšího tanečníka valašského odzemku a obuškového. Vstup na venkovní akce je zdarma. Pořadatelem festivalu je Město Vsetín a Dům kultury Vsetín. Více na www.dkvsetin.cz.

Své pevné místo v kulturním kalendáři na Valašsku má každoročně také folk-blues-beat festival Valašský špalíček, který se koná ve Valašském Meziříčí. Letos se ve dnech 19. až 22. června v areálu tamního zámku Žerotínů uskuteční už jeho 42. ročník.

Posluchačům letos nabídne bezmála třicítku účinkujících z České republiky, Velké Británie, USA, Polska či Slovenska. Mimo jiné to budou britští Dave Kelly Band, Story & Milan Kňažko (SK), Vladimír Merta, Jan Hrubý, Iva Bittová, The Plastic People of the Universe (Egon Bondy Tour 2024), Boogie Boys, Phil Shöenfelt, Tango a mnozí další. Od 1. března jsou v předprodeji prozatím pouze čtyřdenní vstupenky na Valašský špalíček za 1 190 Kč. Zajistit si je můžete například na stránkách festivalu: https://spalicek.kzvalmez.cz

Čtvrtstoletí letos v létě oslaví festival Starý dobrý western, který se koná vždy první srpnový víkend v krásném okolí přehrady Bystřička na Vsetínsku. Od doby svého vzniku se přerodil z původně jednodenní hudební přehlídky na jeden z největších festivalů country, bluegrassové a trampské muziky u nás. Pětadvacátý ročník ve dnech 2. - 4. srpna 2024 na třech scénách a ve třech dnech nabídne na tři desítky hudebních vystoupení profesionálních i amatérských kapel z České republiky i zahraničí.

Mimo jiné letos vystoupí královna české country Věra Martinová s kapelou Meritum, Vojta Nedvěd a Tie Break nebo také Tomáš Linka s kapelou Přímá linka. Chybět nebude tradiční country bál pod širým nebem, country tance ani bohatý doprovodný programu ve stylu country & western. Předprodej vstupenek na jubilejní 25. ročník Starého dobrého westernu začíná 1. července 2024 on-line na stránkách www.starydobrywestern.cz. Třídenní permanentku lze takto pořídit za 650 korun.

