Dechberoucí černobílé fotografie zachycující vztah člověka a koně od renomovaného regionálního fotografa Josefa Vrážela nabízí výstava O koních a lidech na Valašsku, kterou na vsetínském zámku připravilo Muzeum regionu Valašsko. V neděli 16. června se zde uskuteční komentovaná prohlídka expozice, kterou povede sám autor snímků.

Jedna z fotografií Josefa Vrážela ze souboru O koních a lidech na Valašsku vystavená v Muzeu regionu Valašsko na zámku Vsetín. | Foto: se svolením Muzea regionu Valašsko

Josef Vrážel fotografuje koně už od svých začátků se zrcadlovkou, tehdy to ale bylo spíše nahodile. Tématu se začal opravdu intenzivně věnovat až počátkem roku 2020.

V podstatě k tomu byl „přinucen“ nástupem covidu, protože musel přerušit práci na jiném projektu. Péče o zvířata a práce v přírodě totiž činnost lidí kolem koní přece jen tolik neomezovala. Navíc většina z nich měla ke covidu poněkud specifický přístup.

Soubor černobílých fotografií představujících působivou sondu do života lidí a koní vznikal tři roky. Nešlo přitom jen o to, reportážně zachytit jednotlivé „koňáky“ a jejich svěřence.

„Mým cílem bylo zachytit vztah ,člověk – zvíře´. Postupně jsem přitom odhaloval svéráznou komunitu navenek drsných, nepřístupných, vzájemně soudržných a pracovitých lidí. Uvnitř však citlivých, s obrovskou láskou ke koním, které nevnímají jako výrobní prostředek, ale spíše jako své parťáky,“ přiblížil Josef Vrážel.

Snímky na výstavě pochází z různých oblastí Valašska. „Jsou na nich zachyceni lidé z formanského prostředí i oblasti dostihového sportu, a to nejen toho profesionálního, ale i amatérského, kde se chovatelé věnují svým miláčkům ve volném čase,“ doplnila kurátorka Ivana Spitzer Ostřanská z Muzea regionu Valašsko.

Fotografie Josefa Vrážela si mohou lidé na zámku Vsetín prohlédnout každý den kromě pondělí, vždy od 9 do 17 hodin a to až do 28. července. V neděli 16. června je zde také jedinečná možnost projít si výstavu i se samotným autorem. „Pan Vrážel umí o svých fotografiích i o tom, co na nich můžete vidět, krásně vyprávět. Komentovaná prohlídka začíná v 15 hodin, těšíme se na Vaši návštěvu,“ pozvala Ostřanská.

O AUTOROVI Fotograf Josef Vrážel.Zdroj: se svolením Muzea regionu ValašskoJosef Vrážel se narodil 25. 8. 1966 na Vsetíně. Vyrůstal a dosud žije v Karolince. Fotografii se začal věnovat již na základní škole, ačkoliv v rodině nebyl žádný fotograf. Impulsem mu zřejmě byl vánoční dárek, kniha Lovcem živé krásy od Slávy Štochla. V zálibě ho podporovala maminka a strýc Jaroslav. Na první fotoaparát Smena m8 si našetřil sám. Flexaretu VI mu pak koupila maminka. Kromě přírody mu byl oblíbeným fotomodelem jeho dědeček. Možná odtud pochází Vráželovo zaujetí pro sociální dokument. Po vojenské službě ovšem začaly převažovat jiné zájmy a koníčky, k fotografii se Josef Vrážel vrátil znovu kolem roku 2005. Zpočátku se úspěšně věnoval především krajinářské fotografii, záhy ho však začaly lákat lidské příběhy, které mohou být prostřednictvím fotografie vyprávěny. Cílem Josefa Vrážela jsou především dlouhodobé projekty, které mu umožňují kontinuitu a hlubší vhled do tématu. Hlavní inspirací je mu kraj, kde se narodil a žije – Horní Vsacko a jeho obyvatelé. Většina fotografií tedy vzniká na relativně malém prostoru několika vesnic. Preferuje černobílou fotografii. Má za to, že pro valašské reálie je vhodnější než fotografie barevná. Vystavovat začal Josef Vrážel od roku 2016. Má za sebou množství kolektivních výstav. Se svým kolegou Vladimírem Skýpalou pracuje na společném souboru o Valašsku s názvem Doma. Tento soubor vystavovali na mnoha místech v ČR. Samostatně vystavoval soubory z prostředí Charity Nový Hrozenkov například ve Zlíně. Tříkrálovou sbírku vystavoval v Brně a Českém rozhlase Praha, kde mu ji uvedl pražský arcibiskup Jan Graubner. Velkou retrospektivní výstavu pak uvedl na počátku letošního roku v prestižní Leica Gallery Praha. Kurátorem mu byl známý český fotograf Jaroslav Kučera.