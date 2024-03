„Na přání účastníků MTTV jsme zkrátili zážitkové trasy maximálně do délky 10 kilometrů, aby na nich turisté měli dostatek prostoru vychutnat si krásy naší krajiny,“ upozornil vsetínský místostarosta Petr Kudlík. Zážitkové trasy doplní tradiční turistické o délkách 20 až 30 kilometrů.

Upozornil, že v letošním ročníku se účastnický poplatek hradí předem. Na základě odeslaného registračního formuláře, který je na webu www.mestovsetin.cz/tyden-turistiky obdrží účastník nejpozději do deseti dnů výzvu k platbě.

Program 33. ročníku MTTV odstartuje ve čtvrtek 11. července od 9 do 20 hodin prezencí u organizačního štábu, jehož umístění je ještě v jednání.

„Slavnostně pak celou akci zahájíme tentýž den v 19 hodin na Dolním náměstí, při nepřízni počasí ve velkém sále Domu kultury,“ informovala jedna z pořadatelek Lenka Kováčová.

Účastnický poplatek na celou akci uhrazený do 30. května je za zvýhodněnou cenu 200 korun, po uvedeném datu činí 300 korun.

Jednodenní účastnická platba je rovněž do 30. května za zvýhodněnou cenu 50 korun, poté 75 korun. „Pro členy KČT a držitele karty KST jsou připraveny slevy na účastnickém poplatku, děti do 18 let jej neplatí,“ upřesnila Kováčová.

A kam vlastně (cyklo)turisté v rámci 33. ročníku MTTV zavítají? „Poznají krásná místa na Vsetínsku, Rožnovsku a Velkokarlovicku. Konkrétnější informace k trasám zveřejníme později,“ uvedla Kováčová.

Podrobněji se o Mezinárodním týdnu turistiky na Valašsku dozvíte na webových stránkách www.mestovsetin.cz/tyden-turistiky nebo facebookovém profilu www.facebook.com/mttv.vsetin.