KROMĚŘÍŽSKO

Svatováclavské slavnosti

KDY: 7. září od 9 hodin do půlnoci

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: v předprodeji 599 korun, v den akce 649 korun

PROČ PŘIJÍT: Desátý ročník Svatováclavských slavností piva a muziky nabídnou jedinečné pivní speciály z moravských pivovarů a gurmánské lahůdky. Těšit se můžete na interprety jako je Janek Ledecký, Peter Nagy nebo kapely Nebe, Portless a další.

close info Zdroj: Výstaviště Kroměříž zoom_in Svatováclavské slavnosti.

Festival sportu a volného času v Holešově

KDY: 8. září od 14 do 17 hodin

KDE: Městský stadion Míru

ZA KOLIK: vstup je zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ukázky jednotlivých kroužků a zájmových či sportovních aktivit, které se nabízejí pro děti v Holešově, představí přehledně a na jednom místě akce, která v Holešově vznikla před dvěma lety.

Život vojáka napoleonských válek. Záhlinice 1805

KDY: 7. září od 9 hodin

KDE: Pivovar Záhlinice

ZA KOLIK: 150 korun dospělí, 60 korun snížené, 300 korun rodinné

PROČ PŘIJÍT: Celodenní kulturně-historický vzdělávací program, velké vojenské historické ležení , téměř 200 účinkujících, historická vojenská nemocnice gardového námořnictva. Den zakončí ukázka bitvy, odhalení památníku padlým koním a pietním aktem, který pořadatelé věnují obětem válek.

close info Zdroj: se souhlasem pořadatele zoom_in Život vojáka napoleonských válek přiblíží unikátní akce v Americkém parku v Holešově.

VALAŠSKO

Valašské záření

KDY: pátek až neděle 6. až 8. září

KDE: Vsetín, centrum města, Svárov, Dolní náměstí, Dům kultury, náměstí Svobody

ZA KOLIK: zdarma (kromě koncertu Pavla Šporcla & Gipsy Way, kde vstupenky stojí od 590 Kč)

PROČ PŘIJÍT: Šestadvacátý ročník multižánrového festivalu Valašské záření přinese víkend plný pestrého programu pro celou rodinu. Dvě pódia v centru Vsetína budou po tři dny patřit regionálním umělcům i známým hudebníkům z celé ČR.

Chybět nebude ani tradiční doprovodný program připravovaný ve spolupráci s místními organizacemi a spolky, jarmark nebo letní kino.

Mezi desítkami umělců se o víkendu 6. až 8. září představí mimo jiné Bára Poláková, Dalibor Janda, Pavel Šporcl & Gipsy Way, Vesna, nebo Big Band Felixe Slováčka se zpěvákem Ondřejem Provazníkem, koncert bude vzpomínkou na Karla Gotta. close info Zdroj: Deník / Martin Mrlina zoom_in Valašské Záření ve Vsetíně. Ilustrační foto Vsetín se o víkendu rozzáří. Ve městě vystoupí Bára Poláková nebo Jaroslav Uhlíř Volný čas



Scott Weis Band (USA)

KDY: neděle 8. září od 19.30 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, Malá scéna za oponou

ZA KOLIK: v předprodeji 190 Kč, na místě 220 Kč

PROČ PŘIJÍT: Koncertem amerického kytaristy a zpěváka Scotta Weise a jeho kapely odstartují v neděli 8. září podzimní Jazz & bluesové dny ve Valašském Meziříčí. Vystoupení začíná na Malé scéně za oponou v 19.30 hodin.

Scott Weis Band na hudební scénu přinesl osobitý rock-bluesový styl s funky rytmy a esencí Americana music. Na koncertě ve Valašském Meziříčí vystoupí Scottova kapela v obsazení: Scott Weis – kytary, zpěv, Andy Pace – bicí, Todd Lanka – baskytara

Hudební ukázky:

Scott Weis Band – Have You Ever Loved A Woman (2024 Milford Music Fest 6/15/24)

Scott Weis Band – Jesus Just Left Chicago (Ledges Hotel - 08/18/24)

Scott Weis Band – Hendrix Medley (Ledges Hotel - 08/18/24)

Oživené městečko

KDY: neděle 8. září od 11 do 12 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: V areálu Dřevěného městečka vystoupí dětský soubor Javoráček z jižních Čech. close info Zdroj: se svolením VMP Rožnov zoom_in Folklorní soubor Javoráček z jižních Čech.

ABBA Symphonic Show

KDY: neděle 8. září

KDE: Valašské Meziříčí, amfiteátr

ZA KOLIK: 590 Kč

PROČ PŘIJÍT: ABBA Symphonic Show nabízí pestrý výběr z toho nejlepšího, co za svoji historii legendární kapela ABBA vytvořila. V unikátním projektu dochází k zajímavému propojení Filharmonie Bohuslava Martinů vedené dirigentem Vladimírem Ďatelinkou a rockové složky podpořené profesionálním výkonem zpěváků vokální skupiny Happyband. To vše v netradičních hudebních aranžích Michala Jániše, které nekopírují doslovně originální verzi, ale vnášejí do hudby vlastní originalitu.

Návštěvníci se mohou těšit například na slavné hity jako Gimme Gimme Gimme, S.O.S., Money Money Money, Voulez Vous, Chiquitita a celou řadu dalších.

close info Zdroj: se svolením KZ Valmez zoom_in ABBA Symphonic Show ve Valašském Meziříčí; neděle 8. září 2024

Buddhismus Diamantové cesty

KDY: do neděle 8. září

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Brillovka

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Putovní výstava, která představuje historické milníky nejrozšířenější školy tibetského buddhismu u nás i v zahraničí, mohou od 30. srpna do 8. září navštívit zájemci v centru Brillovka v Rožnově pod Radhoštěm.„Ve třetím patře centra Brillovka si mohou návštěvníci připomenout zásadní milníky buddhismu Diamantové cesty v Česku, jako byly první přednášky Lamy Oleho Nydahla, návštěva 17. Karmapy Thaje Dordžeho nebo stavba první buddhistické stúpy v Česku v Těnovicích u Plzně,“ přiblížila Hana Děcká z centra buddhismu Diamantové cesty v Rožnově pod Radhoštěm.Výstava je rozšířená o přednášky na buddhistická témata a promítání filmu Hannah: Cesta ke svobodě. Výstava přiblíží tři desetiletí buddhismu Diamantové cesty v Česku a na Západě Volný čas

Valašsko – můj domov (výstava)

KDY: do 27. října

KDE: Vsetín, Zámek Vsetín

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: To nejlepší, co přinesl letošní ročník fotografické soutěže Valašsko – můj domov, nabízí stejnojmenná výstava, kterou připravilo Muzeum regionu Valašsko na zámku Vsetín. Vernisáž spojená s oceněním vítězných autorů se uskutečnila v pátek 2. srpna. Na zámku je až do 27. října k vidění bezmála sedm desítek nejzdařilejších snímků, které vybrala odborná porota.

close info Zdroj: archiv MRV zoom_in Kurátor Pavel Mašláň z Muzea regionu Valašsko při přípravě výstavy fotografií Valašsko - můj domov na zámku Vsetín.

Magičtí Lucemburkové

KDY: do 15. září

KDE: Valašské Meziříčí, Muzejní a galerijní centrum

ZA KOLIK: 130 Kč

PROČ PŘIJÍT: Velká výstava věnovaná českým králům a císařům Svaté říše římské z rodu Lucemburků. Poznejte slavný rod Lucemburků, který se nesmazatelně zapsal do českých dějin.Výstava představuje svět středověkých Lucemburků prostřednictvím dokonalých faksimilií a replik předmětů včetně panovnických korun, bohatě iluminovaných rukopisů, modelů hradů a dalších exponátů, spojených s tímto významným rodem. close info Zdroj: MaGC Valašské Meziříčí zoom_in Výstava Magičtí Lucemburkové.

SLOVÁCKO

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek

KDY: Sobota 7. a neděle 8. září

KDE: Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Největším lákadlem pro diváky bude opět krojovaný průvod městem, kterého se letos zúčastní přes 3 tisíce krojovaných z takřka 50 měst a obcí. Své umění ukážou stovky účinkujících z mnoha desítek folklorních souborů, cimbálových muzik, dechových hudeb, pěveckých sborů, hudebních a tanečních skupin. K tomu se po oba dny v celkem asi 300 stáncích po celém městě budou prezentovat vinaři, jarmarečníci či lidoví řemeslníci.

Novinkou letošního roku je stanoviště města Uherského Brodu u bývalého justičního paláce (Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště) v rámci sobotní prezentace mikroregionů, nebo také premiérové představení Horňácka, kterému bude patřit hlavní pořad Slavnostního zahájení slavností s názvem Chodníčky horňáckých písní (pátek 6. září od 20 hodin). V prostorách Reduty bude k vidění výstava autorky Adély Zajícové, rodačky z Uherského Hradiště, s překvapivým názvem i obsahem - Slavnosti vína v komiksových obrázcích.

Další novinkou bude konání pravoslavné liturgie na Výšině sv. Metoděje (neděle 8. září od 10 hodin).

close info Zdroj: Miroslav Potyka zoom_in Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti.

Oslava vína v hradišťské Redutě láká

KDY: Neděle 8. září od 9.30 do 14 hodin

KDE: Reduta Uherské HradištěZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vinaři Mařatice jsou tradičními organizátory nedělní výstavy vín v rámci Slavností vína a dnů otevřených památek. Tentokrát se přátelé kvalitního vína mohou těšit na prezentační a prodejní výstavu nazvanou „Oslava vína v Redutě". Pořadatelům se podařilo zajistit reprezentační kolekce vynikajících vinařů a vinařství regionu Slovácka. Budeme moci ochutnat a zakoupit vína z těchto známých sklepů - např.: Dvůr pod Starýma horama - Boršice, Jančurovo rodinné vinařství - Kudlovice, Vinařství Josef Škopík - Blatnice pod sv. Antonínkem, Vinařství Jakubík - Zlechov, Vinařství Kněží hora - Bzenec, Vinařství Petr Bunža - Bzenec, Vinařství Tomáše Juráka - Nedakonice, VITIS - Strážnice, Žerotín – Strážnice a pochopitelně pořádající Vinaři Mařatice. Vstup je zdarma, zájemce si bude moci zakoupit koštovku a katalog, ochutnávat se bude za pomyslné mince v ceně 10 Kč (lze zakoupit na místě), zajištěno je občerstvení. Oslava vína v hradišťské Redutě láká, která vinařství tam budou? Slovácko

Laskavý humor na plátnech malíře Ladislava Pálky

KDY: Do konce září. Denně kromě neděle od 10 do 17 hod.

KDE: Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Ladislav Pálka ze Zlína je profesí výtvarník a režisér animovaného filmu, poté, co dosáhl seniorského věku, začal se věnovat malování. Jeho obrazy, většinou rozmarné a úsměvné, často jinotajné i jemně erotické a každopádně oplývající laskavým humorem, dokážou rozptýlit chmury na duši.

close info Zdroj: Deník/Pavel Bohun zoom_in Obrazy Ladislava Pálky plné vtípků, erotických narážek a dvojsmyslů uvidíte v Galerii Joži Uprky. Ladislav Pálka na snímku

ZLÍNSKO

Baťov sportfest

KDY: 7. září od 10 do 16 hodin

KDE: Sportovní areál Baťov, Otrokovice

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Jednodenní sportovní program je určen pro širokou veřejnost a sestaven byl s důrazem na děti a mládež ve věku od 5 do 15 let. Baťov sportfest představí městem podporované organizace, které zajišťují nabídku volnočasových aktivit pro děti i aktivní lidi každého věku. Poslouží také jako tip pro výběr zájmové činnosti po vyučování. Jednota TJ Jiskra zastřešuje v Otrokovicích 20 druhů sportů a k tomu zde působí dalších 14 samostatných spolků. Nepřeberné množství různorodých činností nabízí Dům dětí a mládeže Sluníčko. Přesto o řadě nabízených aktivit lidé možná ani neví. První zářijová sobota nabídne možnost poznat přehlídku sportovních klubů a organizací v Otrokovicích.

Festáček

KDY: 6. září od 15.15

KDE: Zlín, Centrum služeb a podpory

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oblíbený 13. ročník Fesťáčku, který pořádá CSP Zlín. Tak jako každý rok i letos celým dnem Vás bude opět provázet moderátorka Jana Hlaváčová. NA úvod se představí společné bubnování spolu s Rytmem pro život – Drum Circle. Druhou vystupující hudební kapelou budou Pěšáci. Poté zahraje revival kapela Orange Zlín, hrající pop – rock – blues – soul.

Před večerním zakončením se představí rocková kapela Premier. Na závěr je připravena Boca Fuego se skvělou Ohňovou show.

Hlavní pouť

KDY: 7.-8. září

KDE: Štípa u Zlína

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční Štípská pouť s bohoslužbami i klasickým pouťovým zbožím na Mariánském náměstí. V sobotu program začne 13.30 mší svatou pro děti a mládež ve starém kostelíku, od půl třetí následuje program pro děti a mládež. V neděli se bude první mše sloužit od 7 hodin ve starém kostelíku. Poslední svátostné požehnání a rozloučení s poutníky proběhne v 15 hodin.

Hrdinové

KDY: 6. září od 15 hodin

KDE: u kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů, Jižní Svahy, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Dětské odpoledne plné zábavy i poučení. Hasičské auto s cisternou a žebříkem, policejní vozidla a psovodi, těžkooděnci, zážitkové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje a Českého červeného kříže a mnoho dalšího přinese 6. 9. odpoledne pro celou rodinu Zlín dětem.

„Návštěvníky čekají ukázky náročné práce hrdinů všedních dní,“ uvedla za organizátory Jana Kubáčová. Děti mohou vyzkoušet dopravní hřiště BESIP, kreativní dílničky Ruce v akci a UNICEF, nebo malování na obličej. "O hudební doprovod se postará lokální kapela Get Lucky,“ dodala Jana Kubáčová. Divácky atraktivní ukázka práce policejního psovoda se uskuteční v čase 16.40 - 17.00.

Stará řemesla na hradě

KDY: 7. září od 10 do 18 hodin

KDE: hrad Malenovice

ZA KOLIK: dospělí 70 korun, děti 3-15 let 30 korun

PROČ PŘIJÍT: Ukázky tradičních rukodělných technik, starých technologií a dobových předmětů doplněné o zajímavé povídání a často i s možností vyzkoušení. Již tradičně pro Vás pracovníci muzea připravují tak trochu jinou příležitost, jak strávit příjemný den. Akce nabízí příležitost vidět známá i téměř zapomenutá řemesla: můžete si zkusit namlít obilí v mouku, ochutnat chléb vytažený z chlebové pece, stát se hrnčíři, pradlenami, přadlenou, zbrojířem či rytcem a to na vás čeká ještě řada dalších zážitků. Novinkou letošního ročníku je praní prádla popelem. Součástí bude také dílna ševce Jiřího Hýži v jeho aktuální výstavě na hájence.Letos jsou "Řemesla" poslední akcí před plánovanou rekonstrukcí další části interiéru hradu, která pro rok 2025 hrad zcela uzavře.

Dny Evropského dědictví v Památníků T. Bati

KDY: 7. září 9:30-17:30

KDE: Památník T. Bati, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: V rámci Dnů evropského dědictví se veřejnosti otevírají brány nejzajímavějších památek a běžně nepřístupných objektů. Letos se zúčastní i Památník Tomáše Bati ve Zlíně, který návštěvníkům nabídne bezplatný vstup na komentované prohlídky, které začnou vždy v celou hodinu. Kapacita prohlídek je omezená. Místo si můžete rezervovat v Infopointu památníku nebo na webových stránkách.

Educo Lanáček

KDY: 8. září od 11 do 18 hodin

KDE: Lanáček Otrokovice

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Benefiční akci pro rodiny s dětmi. Den plný pohybových a tvořivých aktivit, lanové stezky, tvůrčí dílničky i bazárek hraček. Výtěžek podpoří ranou péči pro 120 rodin s dětmi se zdravotním postižením. S dětí se stanou horolezci na dětské stěně, průzkumníky zdolávajícími lanové dráhy nebo si vyberou z dalších dětských atrakcí na EDUCO Lanáčku. Umělecky i pohybově vyřádí v celém areálu lanového centra až do večerních hodin. Odnést si mohou novou vizáž v podobě malůvky na obličej, tetovačky či účesu z kadeřnického salónu, zároveň na odvážné čekají soutěže plné jedinečných cen. Nebude chybět oblíbený bazárek hraček a knih, které mohou lidé darovat a zároveň si za příspěvek opatřit hračky nové. Akce je benefiční a její výtěžek poputuje na podporu rodin s dětmi se zdravotním postižením prostřednictvím služby rané péče EDUCO Zlín.

Dny Slovenské kultury

KDY: 5. - 7. září

KDE: Lázně Luhačovice

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Již 12. ročník Dnů slovenské kultury se koná v Luhačovicích.

Festival se koná pod záštitou slovenské velvyslankyně v České republice J.E. paní Ingrid Brockové a českého velvyslance na Slovensku pana Rudolfa Jindráka. Program odstartuje ve čtvrtek v 15 hodin vystoupení Dua Vente na Lázeňském náměstí. Slovenské uskupení hudebníků z Trenčianských Teplic interpretujících různé hudební žánry si připravilo kolonádní koncert složený ze známých písní. V 18 a 20 hodin jsou ve Slunečních lázních připraveny večerní komentované prohlídky Jurkovičova vodoléčebného ústavu. V pátek bude program pokračovat od 14 hodin komentovanou procházkou po luhačovických stopách slovenského architekta D. Jurkoviče. V 19:30 Lázeňské divadlo představí hru Lordi s Marošem Kramárem, Jozefem Vajdou a Peterem Šimunem. Sobota bude patřit od 14:30 programu s představením slovenských a českých loutkařů pro děti i dospělé. Ve tři hodiny se na Lázeňském náměstí představí děti ze slovenského folklorního souboru Hájenka. Zahrají nejen písně a tance ze svého regionu, ale také divadelní představení Don Šajn, jedinečně upravenou starou hru potulných loutkařů bývalého Československa. Večer zakončí v 19:30 v Lázeňském divadle vystoupení Szidi Tobias & Band. Slovenská herečka a zpěvačka, výrazná osobnost slovenského šansonu zazpívá spolu s kapelou písně ze svého výběrového alba Sedmoláska.