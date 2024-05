Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Ve středu 3. května odstartoval Zlin Design Week 2023. | Video: Jan Karásek

VALAŠSKO

Poznejte Sokolskou ulici objektivem času

KDY: sobota 11. května od 17 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, zámek Kinských, Muzeum regionu Valašsko

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Jedné z nejstarších ulic ve městě bude věnovaná další z besed o historii ikonických míst Valašského Meziříčí. Uskuteční se v sobotu 11. května od 17 hodin na zámku Kinských. Starými časy v Sokolské ulici provede posluchače sběratel historických fotografií Petr Kubeša.

Sokolská ulice ve Valašském Meziříčí; archivní foto; Muzeum regionu ValašskoZdroj: Muzeum regionu Valašsko

Farmářské trhy ve Vsetíně

KDY: sobota 11. května od 7 hodin

KDE: Vsetín, Dolní náměstí

ZA KOLIK: --- PROČ PŘIJÍT: Hledáte výrobky z výhradně domácích farem, s láskou pěstované a vyráběné potraviny, které by neměly na vašem stole chybět? Zastavte se na Dolním náměstí ve Vsetíně, kde pracovníci vsetínského Domu kultury společně s Městem Vsetín každou druhou sobotu v měsíci připravují farmářské trhy. Ráno od sedmé hodiny je zde možné zakoupit kvalitní potraviny od regionálních farmářů, pěstitelů a výrobců. Možnost nákupu z domácí produkce bude mít letos veřejnost ve Vsetíně celkem dvanáctkrát – každou druhou sobotu až do 26. října. Farmářské trhy ve Vsetíně v roce 2024, plakátZdroj: archiv pořadatele

Burger Day

KDY: sobota a neděle 11. a 12. května od 10 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, Zámecký park Kinských

ZA KOLIK: základní vstupné 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Gastronomický svátek pro milovníky burgerů se vrací do Valašského Meziříčí. Pořadatelé slibují, že k ochutnání budou ty nejlepší burgery z celého Česka připravené od špičkových podniků a restaurací.

Kromě bohaté nabídky občerstvení nebude chybět ani doprovodný program. Připravená bude velká dětská zóna s nafukovacími atrakcemi či malováním na obličej.

K dispozici bude také Burgerday Chill Zóna, kde se mohou zájemci ponořit do relaxace s chutí shisha dýmky, nechat si vylepšit svůj vzhled v barber shopu nebo pořídit snímky u obrovské fotostěny.

„V neposlední řadě nás čeká spousta soutěží co vás pobaví a nadchnou. Moderátor vás bude bavit celý den a hudba vám dodá ten správný rytmus. Ať už jde o skvělé jídlo, osvěžující pití nebo hlasování o nejlepší pokrmy festu, naším cílem je poskytnout vám nezapomenutelný festovní zážitek,“ lákají pořadatelé meziříčského burgerového dne.

Burger Day 2024 ve Valašském Meziříčí, bannerZdroj: archiv pořadatele

Eamonn McCormack Band (IRL/UK)

KDY: neděle 12. května od 19.30 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, KZ Valmez, Malá scéna za oponou

ZA KOLIK: na místě 220 Kč, v předprodeji 200 Kč PROČ PŘIJÍT: Eamonn McCormack je skutečný hudební umělec, mistr svého řemesla, který vždy vystupuje s upřímnou vášní, příznačnou pro irské hudební legendy. V první polovině roku 2024 vyrazil Eamonn na své zatím největší evropské turné, navštíví 30 zemí po celém kontinentu. V itineráři rozsáhlého podniku jsou zakotveny i dva koncerty v Česku – jeden z nich ve Valašském Meziříčí. V neděli 12. května Eamonn McCormack Band vystoupí na Malé scéně v jarní části programu Jazz & bluesových dnů – Valmez 2024. Kontinentální turné bude natočeno pro připravovaný dokumentární film. Eamonn McCormack se na svém evropském turné zastaví 12. května 2024 také ve Valašském Meziříčí.Zdroj: archiv pořadatele Eamonn McCormack se na svém evropském turné zastaví 12. května 2024 také ve Valašském Meziříčí.Zdroj: archiv pořadatele

Den matek - Procházka slavnými muzikály

KDY: neděle 12. května od 15 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Společenský dům

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Koncert ke Dni matek pod záštitou starosty města Jana Kučery. Zábavný pořad s nejkrásnějšími písněmi a zajímavostmi světových a českých muzikálů.

Zpívají a pořadem provází Petra Králová a Radovan Král: „Srdečně zveme na společnou procházku nejen hvězdnými muzikály, ale také dějinami světové i české muzikálové scény. Uslyšíte písně z muzikálů West Side Story, Kabaret, Hello Dolly, Donaha, My Fair Lady, Kdyby tisíc klarinetů, Noc na Karlštejně, LaLaLand , Evita a další. Těšíme se na Vás,“ zvou interpreti.

Vstupenky zdarma jsou k dispozici v kanceláři Téčka nebo v TIC Rožnov p. R. (maximálně 2ks/os). Počet míst je omezen.

Koncert ke dni matek v Rožnově pod Radhoštěm - plakátZdroj: archiv pořadatele

Josef Divín, Sebastian Kitzberger – výstava uměleckého skla

KDY: do 25. června

KDE: Soláň, galerie Informačního centra Zvonice

ZA KOLIK: --- PROČ PŘIJÍT: Galerie Informačního centra Zvonice na Soláni na Horním Vsacku hostí do 25. června tohoto roku výstavu uměleckého skla výtvarníků Josefa Divína a Sebastiana Kitzbergera.„Josef Divín je umělec nekonformní a své skleněné objekty vytváří osobitým způsobem. Výsledkem jeho práce jsou objekty připomínající vázy nebo nádoby. Žije ve Valašské Meziříčí,“ přiblížila Radka Turpišová ze Sdružení pro rozvoj Soláně. Tvorbě uměleckého skla se věnuje také druhý z vystavujících – mladý výtvarník Sebastian Kitzberger z Rožnova pod Radhoštěm. „Do jeho práce se promítají klasické dekorační techniky doplněné moderním tvaroslovím a barevností,“ doplnila Turpišová. Plakát k výstavě díla sklářů Josefa Divína a Sebastiana Kitzbergera v Informačním centru Zvonice na Soláni.Zdroj: archiv pořadatele

ZLÍNSKO

Otevírání pramenů v Luhačovicích 2024 – zahájení lázeňské sezony

KDY: 10. - 12. května

KDE: Luhačovice

ZA KOLIK: Zdarma (část programu placená)

PROČ PŘIJÍT: Tradiční festival Otevírání pramenů zahajuju lázeňskou sezonu a slaví příchod jara. Hlavními akcemi festivalu budou nedělní slavnostní svěcení pramenů, jarmark, přehlídka automobilových veteránů, koncerty, nově divadelní představení, historický kolotoč a mnoho dalších atrakcí. V pátek festival zahájí koncert Anety Langerové, který přinese hudební zážitek pro všechny příznivce. Sobota bude ve znamení historické atmosféry. Na Lázeňském náměstí budou mít návštěvníci možnost vidět projížďku na historických bicyklech, nebude chybět průvod v historických kostýmech nebo přehlídka veteránů. Zajímavá bude návštěva historických osobností. Všechny přítomné přijde pozdravit továrník Tomáš Baťa a prezident T. G. Masaryk. V neděli vyvrcholí festival slavnostním svěcením pramenů v doprovodu folklorních souborů, které se následně představí na Lázeňském náměstí. Na závěr si budou moci návštěvníci poslechnout hity Miroslava "Meki" Žbirky v podání hudební skupiny Meki Tribut. V sobotu a neděli mohou návštěvníci navštívit tradiční jarmark v ulici Dr. Veselého.

Aneta Langerová, T. G. Masaryk, Tomáš Baťa. Luhačovice o víkendu otevřou prameny

Zlin Design Week 2024 - FOTO ID 11859260

KDY: 8.-14. května

KDE: Zlín

ZA KOLIK: Zdarma (část programu placená)PROČ PŘIJÍT: Zlin Design Week, týdenní design festival, kde může každý najít inspiraci. Letos slaví 10 let a opět otevře prostor pro setkávání mladých designérů a profesionálů, prezentaci a sdílení nápadů, ale především navázání nečekaných spojení. Tématem jubilejního ročníku je „Future is“ a návštěvníkům klade otázky jako: Jaká bude role designu při řešení klimatických a sociálních výzev? Jak podpoříme lidskou rozmanitost? Jak se propojíme s novými technologiemi? Zlin Design Week.Zdroj: Archiv Deníku/Jan Karásek

(H)Radovánky na hradu Malenovice 2024

KDY: 11. května od 10 do 16 hodin

KDE: Hrad Malenovice

ZA KOLIK: 50 korun

PROČ PŘIJÍT: Před hradem bude připraven program pro celou rodinu. Slavnostní zahájení návštěvní sezóny hradu s doprovodným programem a vernisáží výstavy Jiří Hýža – výroba krojové obuvi na hradní hájence.

PO celý den bude pro návštěvníky připraveno poznávání a ochrana přírody s Okresním mysliveckým spolkem Zlín, ukázky dravých ptáků (Záchranná stanice Hluk), střelba z luku a kuše (TJ Jiskra Otrokovice), středověké dílny – psaní brkem a výroba pečeti, dílna kováře Matěje, představení plemen loveckých psů (OMS Zlín). Hry a tance předvedou rytíři a středověké dámy (SHŠ Berendal), zazní i fanfáry trubačů (ZUŠ Zlín). Od 15 hodiny zapálí táborák a všichni si budou moci opéct špekáčky.

Stará řemesla na hradě.Zdroj: Archiv MJVM

XIV. Zlínský sraz Porsche

KDY: 11. - 12. května

KDE: náměstí Míru Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Porsche Classic Club Čr pořádá pro milovníky nablýskaných bouráků tradiční sraz na Zlínsku. Už od sobotní půl desáté budou přijíždět an náměstí Míru v centru krajského města první sporťáky a do 12 hodin si je budou moci návštěvníci prohlédnout. Po dvanácté hodině všichni společně odjedou směr Hostýnské Vrchy se zastávkou na Masarykové náměstí v Bystřici pod Hostýnem (cca 13 hodin). O hodinu později se boukáky přesunout na hrad Helfštýn a zhruba o půl čtvrté je naplánován návrat zpět do Zlína. V neděli budou sporťáci vyjíždět v 10 hodin od čerpací stanice Shell směr k Zoo na hrad Lukov. XIII. ZLÍNSKÝ PORSCHE SRAZ, registrace účastníků na náměstí MíruZdroj: Deník/Jan Karásek

SLOVÁCKO

Magic festival 2024

KDY: 10. - 12. května

KDE: Klub kultury Uherské Hradiště

ZA KOLIK: V pátek 300 Kč,v sobotu 500 Kč, v neděli 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: V pátek od 20 hodin Mentalistická show mistrů světa. Čtení myšlenek a jasnovidectví. Anca & Lucca ve svém divadelním představení odhalí tajemství mentální magie. V sobotu od 19.30 hodin Magic Gala Show slavnostní galavečer ve kterém vystoupí královna magie mistryně světa Julina Chen, několikanásobní mistři v mentální magii Anca a Lucca, z Portugalska přijal pozvání Daniel Prado, talent roku Alain Simonov, maďarský kouzelník Tamás Badár a skvělý italský kouzelník Giancarlo Scalia. Českou kouzelnickou scénu zastoupí mistr České republiky Adam Kotinský, semifinalista Česko Slovensko má talent Obinn Magic a prezident Českého magického svazu Jiří Hadaš. V neděli od 14.30 hodin Kouzelnická show pro rodiny s13248182 dětmi, veřejnost a účastníky festivalu.

Magic festival 10. – 12. květnaZdroj: archiv pořadatele

Slet šlapacích letadel

KDY: Sobota 11. května od 10 do 16 hodin

KDE: Letecké muzeum Kunovice

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: V centru dění budou samozřejmě šlapadla. Ta se budou účastnit závodů na rychlost i v akrobacii a chybět nebude ani soutěž o nejkrásnější stroj. Do klání se podle pořadatelů zapojí na třicet letadýlek, která, když se všechno podaří, bude čekat také zápis do české knihy rekordů. Šlapadla budou k dispozici také pro děti. Malé piloty a pilotky o tento zážitek samozřejmě nemůžeme ochudit. Možnost projet se na nich bude, kromě několika málo okamžiků, po dobu trvání celé akce. K letu si malí letci můžou pořídit také pilotní průkaz. S ním bude jedna projížďka stát 150 korun, bez něj 100 korun. Slet šlapacích letadel 11. 5.Zdroj: archiv pořadatele

Konečně akty Zdeňka Kupa

KDY: Do 31. května

KDE: Galerie Jiří Konečný Veselí nad Moravou

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Obrazy Zdeňka Kupa v Galerii Jiřího Konečného ve Veselí nad Moravou.

Krajina, sem tam zvíře

KDY: Do 31. 12. 2025 Od úterý do neděle, od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Výstava nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. K expozici budou připraveny poznávací programy pro nejrůznější věkové kategorie, od pohádkových setkání pro děti z mateřských škol až po interaktivní výklad ušitý na míru dospělým. Veřejnost se může těšit také na komentované prohlídky.

KROMĚŘÍŽSKO

Největší zábava na Moravě

KDY: sobota od 12 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné na místě 650 korun

PROČ PŘIJÍT: Kroměříž už posedmé ožije oblíbeným rockovým festivalem. Během odpoledne se v areálu Výstaviště Kroměříž představí například Turbo, Reflexy, Premier ale i Motus, Expo&Pension rock a Polygon rock.

Největší zábava na Moravě 2024.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

Food Day Festival

KDY: sobota od 10 do 20 hodin

KDE: areál zámku Holešov

ZA KOLIK: základní vstupné 65 korun

PROČ PŘIJÍT: Procestovat světové kuchyně a ochutnat lahůdky z různých koutů světa v malebnm prostředí holešovského zámku budou moci lidé tuto sobotu. Akce nabídne třeba tradiční italské těstoviny, exotické asijské speciality a nebudou chybět ani všemi oblíbené burgery. To a mnoho dalšího slibují pořadatelé Food Day Festivalu.

Festival pro čolka

KDY: sobota i neděle od 10 hodin

KDE: Kurovický lom

ZA KOLIK: základní vstupné 220 korun

PROČ PŘIJÍT: Přijďte poznat přírodu Kurovického lomu a užít si den plný zábavy a poznání. Organizátoři pro návštěvníky tradičně připravili outdoorové aktivity, workshopy, přednášky a dílny pro celou rodinu. Více informací je k dispozici na stránkách akce.

Festival pro čolka.Zdroj: Escargot/Kateřina Žaludková

SEVA – český fenomén na zámku Holešov

KDY: pátek od 13 do 17 hodin, sobota a neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek HolešovZA KOLIK: základní vstupné 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Výstava hravou, zábavnou, ale i poučnou formou představí stavebnici, kterou zná každý Čech. Vystaveny budou různé modely od těch nejdrobnějších až po velké sestavy, a chybět nebudou ani doprovodné texty a herna pro děti.

Výstava Rudolf II. ožívá

KDY: pátek od 13 do 17 hodin, sobota a neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: základní vstupné 140 korun

PROČ PŘIJÍT: Do období na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století zavede návštěvníky výstava Rudolf II. ožívá. Výstava má multimediální charakter díky použití moderních technologií jako je multivideomapping a animace. Samotný císař tam „ožije“ díky živým obrazům. Tvář a hlas mu propůjčil Jiří Werich Petrášek, syn Jana Wericha, který panovníka ztvárnil v legendárních filmech Císařův pekař a Pekařův císař. Římský císař a český král návštěvníky provede nejen svým životem, ale i sbírkami, které shromažďoval většinu života. V kabinetu kuriozit budou k vidění napodobeniny bizarních exponátů preparovaných zvířat v kostýmech, například bažant jako kardinál nebo kočka jako šlechtična. Prostřednictvím hologramů si lidé také prohlédnou koruny, kterými byl Rudolf II. korunován, a zejména ženy zaujme přehlídka módy rudolfínské doby.

Součástí expozice jsou i miniaturní výjevy ze života císaře – například v truhlách vyřezaná flotila šestnácti lodí, která císaře a jeho tři sta sedmdesát dvořanů vezla na sedmiletá studia ve Španělsku. Jiné diorama zachycuje v uvozovkách skromnou císařskou hostinu a za pozornost stojí také laboratoř alchymie a okultních věd, které Rudolfa II. fascinovaly.

Někdo to rád sušené

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Plody ovocných stromů tvoří od pravěkých dob nedílnou součást lidského jídelníčku. Jejich sezonní využití, odvislé od krátké doby čerstvosti, respektive konzumní zralosti, bývalo však až do rozvoje konzervárenského průmyslu hlavním limitujícím faktorem využití. Jako nejefektivnější varianta dlouhodobého skladování ovoce se proto až do 20. století užívalo jeho sušení. Výstava představí unikátní historické exponáty, zajímavé informace, které budou doplněny hravými interaktivitami, například modelem zmenšené tradiční sušárny ovoce. Je výsledkem dlouhodobého výzkumu historických sušáren ovoce autorů z Muzea regionu Valašsko.

Barevné světy Tomáše Vosolsobě

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Tomáš Vosolsobě (1937–2011) se řadí ke generaci umělců, která studovala na Akademii výtvarných umění v Praze na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. Výstava je koncipována jako přehled nejdůležitějších etap umělcovy tvorby – počínaje pracemi, jež reagovaly na dobové progresivní trendy v umění (expresivní abstrakce, tašismus), přes kompozice řadící se k proudu informelu až po obrazy, které vznikly během autorova pobytu ve Švýcarsku v letech 1982–2000 a kterým dominuje jasná barevnost a sumarizace tvarů.

Charakteristickým znakem prací Tomáše Vosolsobě je technika dekalku, zrcadlově symetrického obtisku. Ta prostupuje celou umělcovu tvorbu a vnáší do ní napětí mezi intuitivní a racionální složkou. Z prvotní hříčky z doby studií na Akademii se symetrie postupně stala výchozím kompozičním principem umělcovy tvorby.