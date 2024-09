VALAŠSKO

Světlo Valmez

KDY: pátek 20. září po setmění

KDE: Město Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Valašské Meziříčí bude zářit. Šestý roční festivalu Světlo Valmez, který v samotném středu města spojí hudební vystoupení se světelnými uměleckými instalacemi a videomappingy, se uskuteční v pátek 20. září po setmění. Hlavními hudebními hvězdami budou Calin, November 2nd a Prago Union, své instalace představí víc než dvacet mezinárodních umělců.

Hlavním audiovizuálním místem bude areál zámku Žerotínů. Příchozí se mohou těšit na laserovou show s videoprojekcí, projekt ArchiBio oceňovaného digitálního umělce Andreje Boleslavského či videomappingy z předchozích ročníků.

Na II. nádvoří budou k vidění barevné obrazy maďarského uměleckého uskupení LightSpray Visual, které k výtvarné instalaci na Galerii Kaple využije klasickou technologii meotarů.

Bohatý program Světla Valmez se ale bude odehrávat na řadě dalších míst ve městě. Moderní koncertní světla představí firma Robe, uskuteční se designový Mint Market a k vidění bude celá řada audiovizuálních a prostorových instalací.

Veškeré hudební akce, projekce a instalace festivalu Světlo Valmez jsou přístupné zdarma. Program a více informací k jednotlivým uměleckým dílům naleznete na stránkách www.svetlovalmez.cz.

Světlo Valmez 2024, banner

Podzimní pečení na Soláni

KDY: neděle 22. září od 13 hodin

KDE: Soláň, Informační centrum Zvonice

ZA KOLIK: ---

Tradiční i netradiční dobroty ze zelí, brambor a švestek provoní v neděli 22. září odpoledne Informační centrum Zvonice na Soláni na Horním Vsacku, kde se uskuteční akce nazvaná Podzimní pečení – mlsání z podzimní úrody. Ochutnávku pokrmů doplní ukázky zpracování lnu a jeho využití. Na terase Zvonice budou k zakoupení dobroty ze Sušírny z pod Radhošťa. Odpoledne zpříjemní pěvecký sbor Mužáci z Kunovic. Program začíná ve 13 hodin. Pořad Podzimní pečení - mlsání z podzimní úrody v IC Zvonice na Soláni, plakát.

Jeff McErlain Band (USA/CZ/DE)

KDY: od 8. září

KDE: Valašské Meziříčí, Malá scéna za oponou

ZA KOLIK: na místě 200 Kč, v předprodeji 180 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jeff McErlain je renomovaný americký bluesrockový kytarista z newyorského Brooklynu. Ve své hudební kariéře prošel mnoha různými styly počínaje klasickým rockem přes jazzovou fúzi, až po elektrifikované blues.

V poslední době vystupuje s hvězdným kytaristou Robbenem Fordem, který se také hráčsky a producentsky podílel na Jeffově posledním albu Now. Kromě Robbena Forda spolupracoval s velkou řadou dalších známých hudebních osobností, například se Scottem Hendersonem, Mattem Schofieldem, Georgem Clintonem, Zakkem Wyldem, Willem Lee, Hiramem Bullockem, Omarem Hakimem, Antonem Figem, Jimmym Haslipem, Toss Panosem nebo Davidem Grissomem.

Jeff McErlain v minulosti absolvoval četná turné s mnoha kapelami po USA, Evropě a Asii a nedávno vystoupil také na festivalu Umbria Blues Festival s Joshem Smithem a Arielem Posenem. Jeho hlavní hudební náplní je ale instrumentální trio, které pravidelně vystupuje v New Yorku. Nenechte si ujít energické a mistrovsky zahrané fusion a blues v podání opravdu špičkové kapely.

HUDEBNÍ UKÁZKY:

Farmářské trhy ve Vsetíně KDY: sobota 21. září od 7 hodin

KDE: Vsetín, Dolní náměstí

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Hledáte výrobky z výhradně domácích farem, s láskou pěstované a vyráběné potraviny, které by neměly na vašem stole chybět? Zastavte se na Dolním náměstí ve Vsetíně, kde pracovníci vsetínského Domu kultury společně s Městem Vsetín každou druhou sobotu v měsíci připravují farmářské trhy. Ráno od sedmé hodiny je zde možné zakoupit kvalitní potraviny od regionálních farmářů, pěstitelů a výrobců.

Možnost nákupu z domácí produkce bude mít letos veřejnost ve Vsetíně celkem dvanáctkrát – každou druhou sobotu až do 26. října. Farmářské trhy ve Vsetíně v roce 2024, plakát

100 let turistiky na Vsetínsku

KDY: sobota 21. září od 11 do 14 hodin

KDE: Horská chata Vsacký Cáb

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Klub českých turistů Vsetín zve širokou veřejnost na oslavu 100 let organizované turistiky na Vsetínsku. Bohatou historii, která se začala psát v roce 1924 si nejen členové turistického klubu připomenou na chatě Vsacký Cáb, kde bude od 11 do 14 hodin připravený doprovodný program. Zahraje skupina Dargo Dery, proběhne přivítání účastníků, bude přichystáno pohoštění, jubilejní butony a razítka do vanderbuchů.

Oslava 100 let organizované turistiky na Vsetínsku; plakát.

Inspirace modrotiskem

KDY: od 8. září

KDE: Vsetín, Muzeum regionu Valašsko, zámek Vsetín

ZA KOLIK: plné 90 Kč, snížené 70 Kč (studenti, senioři) a 50 Kč (děti 6–15 let, ZTP), rodinné 200 Kč, děti do 6 let zdarma.

Inspirace modrotiskem je nová výstava, kterou připravilo Muzeum regionu Valašsko na zámku Vsetín. Vernisáž se uskutečnila v neděli 8. září. V sobotu 21. září se koná první z doprovodných programů: kurz nazvaný Modromalování.Výstava Inspirace modrotiskem je tematicky rozdělena do dvou částí. První přibližuje proces výroby a prezentuje modrotisk na Valašsku. Druhá jeho vliv na výtvarné umění. „Návštěvníci se mohou těšit na spoustu unikátních exponátů ze sbírek muzea, zajímavé informace i hravé interaktivní prvky, které lépe zasvětí do tématu i dětské návštěvníky výstavy," doplnila druhá z kurátorek Olga Mehešová. Výstava Inspirace modrotiskem v Muzeu regionu Valašsko na zámku Vsetín - plakát; září 2024. Kouzlo modrotisku na vsetínském zámku. Zájemci si jeho výrobu vyzkouší na kurzu Volný čas

Valašsko – můj domov (výstava)

KDY: do 27. října

KDE: Vsetín, Zámek Vsetín

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: To nejlepší, co přinesl letošní ročník fotografické soutěže Valašsko – můj domov, nabízí stejnojmenná výstava, kterou připravilo Muzeum regionu Valašsko na zámku Vsetín. Vernisáž spojená s oceněním vítězných autorů se uskutečnila v pátek 2. srpna. Na zámku je až do 27. října k vidění bezmála sedm desítek nejzdařilejších snímků, které vybrala odborná porota.

KROMĚŘÍŽSKO

Naše koně

KDY: do 1. prosince 2024

KDE: Muzeum Kroměřížska

ZA KOLIK: dospělí 80 korun, snížené 60 korun, rodinné 190 korun

PROČ PŘIJÍT: Výstava představí chov moravského plnokrevníka, plemene, které je úzce spojené s regionem Kroměřížska. Původ tohoto plemene je nutno hledat na počátku 19. století na území Rakouského císařství. Po vzniku Československa se koně postupně začali uplatňovat kromě armády i v zemědělství a sportu. Výstava mapuje tento vývoj.

Oslava 120 let Thonetovy vily

KDY: 21. září od 15 hodin

KDE: v areálu kulturního domu Koryčany a Thonetově vile

ZA KOLIK: vstupné je dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Akce připomene slavnou éru na přelomu 19. a 20. století, kdy se v Koryčanech vyráběla ikonická židle č. 14 po tisících a vila Alfreda Thoneta zářila novotou. Na programu je prohlídka vily, vernisáž výstavy Spící kráska, módní přehlídka Salonu první republiky a koncert orchestru Prague Rhythm Kings.

Oslava 120 let Thonetovy vily

Cestuj za Kačku: Kapverdy

KDY: 22. září v 16 hodin

KDE: Kino Klub Sušil v Bystřici pod Hostýnem

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Cestovatelka Kačka Ostrá během přednášky vysvětlí, jak procestovat svět za pár korun.

Barvy a chutě podzimu

KDY: od 19. do 22. září

KDE: zámek Holešov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Výstava nabídne podzimní plody zahrádkářů z Holešova a Dobrotic, dílničky pro děti, burzu receptů, degustaci marmelád, soutěž o nejlepší jablečný koláč nebo workshop, na kterém se zájemci naučí vázat květinové vazby. Vzorky do soutěží mohou zájemci přinést v sobotu od 9 hodin, vyhlášení výsledků bude během odpoledne.

SLOVÁCKO

Den otevřených dveří a oslava 230. výročí ve Sklárně Květná

KDY: Sobota 21. září od 8 do 14 hodin

KDE: Strání, Sklárna Květná 1794

ZA KOLIK: Zdarma

V rámci 230. výročí sklárny se ve Květné uskuteční slavnostní den. Návštěvníci uvidí například nové výrobky a sami si mohou vyzkoušet, jak náročné je vyfouknout si sklo. Součástí programu bude exkurze spojená s ukázkou ruční výroby skla. Vůbec poprvé se veřejnosti otevře vila Emanuela Zahna, kde bude připravená výstava mapující bohatou historii sklárny. V průběhu celé akce bude možné zakoupit si ve velkém sklářské produkty za zvýhodněné ceny. V rámci bohatého doprovodného programu bude vyhrávat cimbálová muzika Lajtr. Sklárna Květná v roce 2021.

Lhotský Gulášfest

KDY: Sobota 21. září od 13 hodin

KDE: Hradčovice – Lhotka, za humny

ZA KOLIK: 120 Kč

PROČ PŘIJÍT: Už 5. Lhotský Gulášfest je za vstupné 120 korun a za ty lze pořídit celkem 11 porcí gulášů.

Víkendové tipy Slováckého deníku na 20. - 21. září

Art tvorba Jana Botka

KDY: Do 20. října

KDE: Zámecká galerie Uherský Ostroh

ZA KOLIK: 30 Kč

Město Uherský Ostroh zve na výstavu obrazů, fotografií a grafiky výtvarníka Jana Botka. Pochází z Ostrožské Nové Vsi, narodil se v roce 1962. Od roku 1986 byl členem Výtvarné skupiny při SZK Uherské Hradiště. V té době ve skupině aplikoval svoji Školu výtvarného myšlení vynikající (ale bohužel za totality oficiálně zakázaný) pedagog, teoretik a historik umění prof. Igor Zhoř z Brna. Víkendové Tipy Slováckého deníku 13.– 15. září

Laskavý humor na plátnech malíře Ladislava Pálky

KDY: Do konce září. Denně kromě neděle od 10 do 17 hod.

KDE: Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Ladislav Pálka ze Zlína je profesí výtvarník a režisér animovaného filmu, poté, co dosáhl seniorského věku, začal se věnovat malování. Jeho obrazy, většinou rozmarné a úsměvné, často jinotajné i jemně erotické a každopádně oplývající laskavým humorem, dokážou rozptýlit chmury na duši.

close info Zdroj: Deník/Pavel Bohun zoom_in Obrazy Ladislava Pálky plné vtípků, erotických narážek a dvojsmyslů uvidíte v Galerii Joži Uprky. Ladislav Pálka na snímku

ZLÍNSKO

Lampionový průvod

KDY: 20. září od 19.30

KDE: náměstí T.G. Masaryka, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

Jedinečnou atmosféru mají Lampionové průvody večerním Zlínem, které mají už několikaletou tradici. Start je jako vždy pod Památníkem Tomáše Bati a cíl u zámku Zlín, kde bude připraveno překvapení - ohňová show v podání Cirkusu trochu jinak.V minulých letech přesahovala délka průvodu jeden kilometr a tvořily ho stovky lidí s lampiony. „Lampioňák patří ke stálicím našeho programu, letos ho připravuje již podeváté," uvedla za organizátory ředitelka Živého Zlína Jana Kubáčová. Lampionový průvod.

Kávafest

KDY: 21. září 10-17 hodin

KDE: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Zlín

ZA KOLIK: Dospělí 150 korun, děti do 14 let a osoby nad 70 let Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přednášky, workshopy, ochutnávky i trh kávy, čajů a cukrářských výrobků pro všechny milovníky černého zlata v hrnku. Na přilehlé venkovní ploše budou stánky občerstvením.

Kávafest 2023 Galerie Desítka

Podzimní setkání v útulku

KDY: 21. září od 13 hodin

KDE: Útulek pro zvířata v nouzi Zlín-Vršava

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT:Podzimní setkání útulkových pejsků a jejich nových majitelů se bude konat již po devatenácté. Kromě povídání s novými majiteli, které bývá plné dojemných setkání, veselých příhod, ale i smutných příběhů, mají organizátoři připravený doprovodný kynologický program. Nebude chybět ani tombola a občerstvení. Během odpoledne také návštěvníci hlasují, který pár, psík se svým majitelem, byl v určité kategorii nejsympatičtější a pro ty máme přichystány hodnotné ceny. Na akci bude také poprvé představen náš útulkový kalendář na rok 2025.

Food Truck Festival

KDY: 21.-22. září od 11 do 21 (v neděli do 19) hodin

KDE: náměstí Míru, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROĆ PŘIJÍT: Přes 20 barevných food trucků přijede do Zlína a přivezou to nejlepší z české i zahraniční kuchyně. Kromě jídla bude pro návštěvníky připraveno i pivo, míchané alko i nealko drinky, prosecco a domácí limonády.

Po oba dny na vás čeká také další zábavný program: skákací hrady, kolotoč, malování na obličej, tetovačky, balonky a soutěže pro celou rodinu. Na místě budou i stany s posezením pro vaše pohodlí během každého počasí. Celým víkendem vás provede moderátor Ondřej Albrecht.

Food Truck Festival 2024 ve Zlíně.

Den otevřených dveří ve Slunečních lázních

KDY: 21. září od 10 až 17 hodin

KDE: Luhačovice

ZA KOLIK: Zdarma

Den otevřených dveří nabídne v zrekonstruovaných Slunečních lázní komentované prohlídky muzea i bohatý doprovodný program včetně vystoupení folklórního souboru Malé Zálesí. Návštěvníci si mohou vychutnat krásy tohoto lázeňského prostředí, které obdivoval i Vlasta Burian.Sluneční a říční lázně v Luhačovicích, které byly postaveny Dušanem Jurkovičem, patřily na začátku 20. století k dominantám města Luhačovice. Expozice v nově zrekonstruovaném muzeu je věnována vodoléčbě, architektovi Jurkovičovi a skladateli Leošovi Janáčkovi. Sluneční lázně Luhačovice

Hra barev v Památníku Tomáše Bati

KDY: 21. září od 19:30 do 21:30

KDE: Památník T.Bati, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na sobotu 21. září 2024 připadá výročí 130 let od založení firmy Baťa. V Památníku Tomáše Bati ve Zlíně připomenou tento významný den speciálním nasvícením budovy, která změní svůj vzhled hned 130krát. Interiér památníku, do kterého budou pronikat měnící se barvy, bude navíc přístupný návštěvníkům.

Firma Baťa hrála v historii města Zlína zásadní roli. Ke konci 19. století měl Zlín necelých tři tisíce obyvatel. V roce 1932, kdy Tomáš Baťa zemřel, už počet přesáhl dvacet šest tisíc, a to právě díky rozvoji Baťových závodů. V den jubilea se tedy s úderem 19. hodiny památník zahálí po svém obvodu do první barvy.