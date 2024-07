VALAŠSKO

Gulášfest Valašské Meziříčí

KDY: 18. až 20. července

KDE: Valašské Meziříčí, Letní stadion

ZA KOLIK: Vstupné na všechny tři festivalové dny je 300 korun, samostatně sobota za 250 korun. Do 15. hodiny se vstupné nevybírá. Děti do 120 centimetrů mají vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ve Valašském Meziříčí ve čtvrtek 18. července začal oblíbený Gulášfest. Během třídenního festivalu mohou návštěvníci ochutnat ze třiceti druhů gulášů. V plánu je také celá řada hudebních vystoupení. Festival potrvá na valašskomeziříčském letním stadionu až do sobotního večera.

Gulášfest, 18. července 2024, Valašské Meziříčí. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

V pátek 19. července od 18 hodin se uskuteční soutěž o největšího jedlíka guláše, v sobotu je pak v plánu tradiční klání o nejlepší guláš, do které se budou moci přihlásit amatérští i profesionální kuchaři z města i okolí.

Vedle bohaté nabídky občerstvení láká festival také na hudební program. Kromě místních kapel se představí Michal Hrůza a Kapela Hrůzy, Desmod, Marpo & TroubleGang, Adam Mišík, Civilní Obrana, Šrouby a matice, Czech party people dance stage a mnoho dalších.

Gulášfest 2024; Letní stadion ve Valašském Meziříčí; čtvrtek 18. července 2024 arrow_left arrow_right info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň 1/39 Gulášfest, 18. července 2024, Valašské Meziříčí.

Pekařská sobota KDY: sobota 20. července od 9 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě

ZA KOLIK: na místě 250 Kč, v předprodeji 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: 29. ročník Pekařské soboty přinese vůni čerstvého pečiva do areálu Dřevěného městečka. Oslava práce a dovednosti pekařských mistrů se uskuteční v sobotu 20. července. Po celý den budou mít návštěvníci možnost ochutnávat pečivo od dvaceti pekařských firem z Česka i Slovenska.

Pekařská sobota nabídne tradiční soutěže pekařů O nejlepší chleba a O nejlepší rohlík, které hodnotí odborná porota. Letos poprvé mohou i návštěvníci muzea přinést své vlastní výtvory a zapojit se do nové soutěže O nejlepší chleba upečený doma.

V doprovodném programu vystoupí Dechová hudba Bystřičanka, Folklorní soubor Jasénka ze Vsetína a Stanley´s Dixie Street Band.

Návštěvníci se mohou zapojit také do pekařského trojboje netradičních disciplín. Soutěžit se bude v běhu s trakařem plným pytlů mouky, chodit na chůdách s pekařskou nůší na zádech a závodit s půllitrem piva na lopáři. play_fill S pivem na lopáři i pytlem mouky na trakaři. Ve skanzenu se utkají mistři pekaři Volný čas Pořad Pekařská sobota ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm arrow_left arrow_right info Zdroj: VMP/Jan Kolář 1/7 Pořad Pekařská sobota ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; archivní foto

info Zdroj: VMP/Jan Kolář 2/7 Pořad Pekařská sobota ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; archivní foto

info Zdroj: VMP/Jan Kolář 3/7 Pořad Pekařská sobota ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; archivní foto

info Zdroj: VMP/Jan Kolář 4/7 Pořad Pekařská sobota ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; archivní foto

info Zdroj: VMP/Jan Kolář 5/7 Pořad Pekařská sobota ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; archivní foto

info Zdroj: VMP/Jan Kolář 6/7 Pořad Pekařská sobota ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; archivní foto

info Zdroj: VMP/Jan Kolář 7/7 Pořad Pekařská sobota ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; archivní foto

Farmářské trhy ve Vsetíně

KDY: sobota 20. července od 7 hodin

KDE: Vsetín, Dolní náměstí

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Hledáte výrobky z výhradně domácích farem, s láskou pěstované a vyráběné potraviny, které by neměly na vašem stole chybět? Zastavte se na Dolním náměstí ve Vsetíně, kde pracovníci vsetínského Domu kultury společně s Městem Vsetín každou druhou sobotu v měsíci připravují farmářské trhy. Ráno od sedmé hodiny je zde možné zakoupit kvalitní potraviny od regionálních farmářů, pěstitelů a výrobců.

Možnost nákupu z domácí produkce bude mít letos veřejnost ve Vsetíně celkem dvanáctkrát – každou druhou sobotu až do 26. října.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in Farmářské trhy ve Vsetíně v roce 2024, plakát

Rožnovské frky KDY: sobota 20. července od 10 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Městský park, Společenský dům, Brillovka

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Smích je koření života a po celou sobotu 20. července si jej budou moci dle libosti užít návštěvníci rožnovského parku. Ve velkém barevném šapitó se uskuteční workshop cirkusových dovedností pro malé i velké, v hudebním altánu bude znít veselá muzika a budou se vykládat vtipy, zapojit se může každý.„V ateliéru Frky na arkádě Společenského domu můžete sami tvořit, nechat si namalovat karikaturu či portrét, nebo si udělat vtipné selfíčko a zábavných atrakcích v parku bude více. To vše volně přístupné,“ slibují pořadatelé.Program Rožnovské frky přinese také několik unikátních představení, na které lze zakoupit vstupenky. V sále společenského domu vystoupí Jirka Hadaš se svým pohádkovým kouzlováním, zazpívá písničkář Jiří Schmitzer a s improdivadlem Jukebox se představí dvojice performerů Roman Blumeier a Saša Stankov. Na nádvoří nedaleké Brillovky proběhne akrobatická show Cirkus Trochu Jinak – On The Road. close info Zdroj: Téčko Rožnov zoom_in Plakát k akci Rožnovské frky.

Soutěž koňských vahadlových stříkaček

KDY: sobota 20. července od 14 hodin

KDE: Zašová

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Sbor dobrovolných hasičů zve na ojedinělou akci – šestý ročník soutěže koňských vahadlových historických stříkaček. „Přijďte se podívat, jak se letos bude dařit hasičským sborům ve čtyřech disciplínách,“ vyzývají pořadatelé.

close info Zdroj: SDH Zašová zoom_in 6. ročník soutěže koňských historických vahadlových stříkaček v Zašové, plakát.

O lidech a koních na Valašsku (výstava) KDY: do 28. července

KDE: Vsetín, Zámek Vsetín

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Působivou sondu do světa lidí a koní na Valašsku přináší výstava renomovaného regionálního fotografa Josefa Vrážela, která je k vidění v Muzeu regionu Valašsko na zámku Vsetín. Josef Vrážel se narodil 25. srpna 1966 na Vsetíně. Vyrůstal a dosud žije v Karolince. Cyklus černobílých snímků o životě „koňáků“ na Valašsku tvořil zhruba 3 roky. „Mým cílem bylo zachytit vztah ,člověk – zvíře´. Postupně jsem přitom odhaloval svéráznou komunitu navenek drsných, nepřístupných, vzájemně soudržných a pracovitých lidí. Uvnitř však citlivých, s obrovskou láskou ke koním, které nevnímají jako výrobní prostředek, ale spíše jako své parťáky,“ přiblížil Josef Vrážel.Snímky na výstavě pochází z různých oblastí Valašska. Jsou na nich zachyceni lidé z formanského prostředí i oblasti profesionálního i amatérského dostihového sportu. close info Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko zoom_in Jedna z fotografií Josefa Vrážela ze souboru O koních a lidech na Valašsku vystavená v Muzeu regionu Valašsko na zámku Vsetín.

Magičtí Lucemburkové

KDY: od soboty 1. června do 15. září

KDE: Valašské Meziříčí, Muzejní a galerijní centrum

ZA KOLIK: 130 Kč

PROČ PŘIJÍT: Velká výstava věnovaná českým králům a císařům Svaté říše římské z rodu Lucemburků. Poznejte slavný rod Lucemburků, který se nesmazatelně zapsal do českých dějin.

Výstava představuje svět středověkých Lucemburků prostřednictvím dokonalých faksimilií a replik předmětů včetně panovnických korun, bohatě iluminovaných rukopisů, modelů hradů a dalších exponátů, spojených s tímto významným rodem.

close info Zdroj: MaGC Valašské Meziříčí zoom_in Výstava Magičtí Lucemburkové.