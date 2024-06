Folk blues beat festival Valašský špalíček patří nepřerušenou tradicí dvaačtyřiceti ročníků ke stálicím moravské festivalové scény. Letošní ročník začíná ve Valašském Meziříčí ve středu 19. června, potrvá do soboty 22. června. Na několika pódiích v areálu zámku Žerotínů nabídne bezmála třicítku účinkujících z Velké Británie, USA, Polska, Slovenska i České republiky. Známe kompletní program.

Valašský špalíček 2023, koncert kapely Band of Heysek | Foto: se svolením KZ Valmez

Legendární meziříčský Špalíček nezastavily potíže s úřady v 80. letech, konkurence velkých festivalů, které se vyrojily po roce 1990, ani nedávná koronavirová pandemie.

Každoročně dokázal svým návštěvníkům naservírovat velkou porci kvalitní muziky a zajímavých projektů z různých koutů světa. Letošní 42. ročník nebude výjimkou.

Mezi účinkujícími nebudou chybět legendární Plastic People of The Universe, Jaromír Nohavica, Iva Bittová, Milan Kňažko, Jan Hrubý, Emil Viklický, Vladimír Merta, Gerald Clark Band, Jazz Q Martina Kratochvíla a mnozí další.

„Máme na stole smlouvu, tudíž potvrzeno, že v pátek 21. června v programu Valašského špalíčku vystoupí Dave Kelly Band z Velké Británie. Kdo má v paměti Kellyho sólové vystoupení na našem festivalu, dobře ví, že v tomto případě není co odkládat a je na co se těšit,“ hlásil už před časem další zvučné jméno dramaturg festivalu Karel Prokeš.

David William Kelly (narozený 13. března 1947) je britský bluesový kytarista, zpěvák, autor písní, který na britské bluesové scéně působí od 60. let 20. století. Vystupoval s John Dummer Blues Bandem i s kapelou Tramp, v níž na přelomu 60. a 70. let hrávali členové Fleetwood Mac a řada dalších osobností, z čehož vzešla dvě kultovní alba.

Dave Kelly Band.Zdroj: se svolením KZ Valmez

V roce 1979 byl Kelly spolu s Paulem Jonesem zakládajícím členem žánrové senzace s prostým názvem The Blues Band, která se do povědomí posluchačů zasekla legendárním debutem Official Blues Band Bootleg Album a přinášela radost fanouškům rock-bluesové hudby déle než 40 let.

„Nyní zdá se, že neúnavný stroj Blues Bandu se v prvním po-covidovém roce zastavil. Kelly však nezabrzdil. Vedle hraní v Blues Bandu si vytrvale drží vlastní Dave Kelly Band,“ upozornil dramaturg.

Účast na letošním ročníku festivalu slíbil též významný slovenský herec Milan Kňažko, který 22. června v pravé poledne zahájí sobotní koncerty programem Story & Milan Kňažko.

Vystoupí v roli zpěváka šansonových písní třeba s texty Milana Lasici, jemuž byl Kňažko také posledním hereckým partnerem. „V Lasicově Štúdiu L+S, společně stihli inscenovat dva tituly: Rybárik kráľovský a Na fašírky mi nesiahaj,“ připomněl Prokeš.

Plastici oslaví 50 let zásadní desky českého ungergroundu

A podařilo se, v co organizátoři možná ani sami nedoufali – získat pro Valašský špalíček legitimní sestavu kapely Plastic People of The Universe. V tomto případě PPU Egon Bondy Tour 2024 ve složení Josef Janíček – klávesy, kytara, zpěv, Vladimír Dědek – trombon, Tomáš Schilla – violoncello, zpěv, Ivan Bierhanzl – basová kytara, Jan Brabec – bicí, zpěv.

„Našel se k tomu dobrý důvod,“ vysvětlil Karel Prokeš. Letos na jaře to bylo 50 let, co vyšla nejzásadnější deska českého undergroundu, legendární nahrávka The Plastic People of the Universe Egon Bondy´s Happy Hearts Club Banned. „Kapelu, jejíž členové v PPU účinkovali v 70 a 80. letech, na Valašském špalíčku uvítáme v pátek 21. června,“ upřesnil dramaturg.

Prázdniny v Karlovicích zakončí Týden kultury, výtěžek pomůže místní rodině

V roce 2022 program festivalu ozdobili Iva Bittová & Dunaj Reloaded. „Po koncertě jsme se s Ivou dohodli, že za dva roky přijede Iva Bittová & Čikori at Home,“ doplnil Prokeš dalšího z účinkujících a zmínil také „osmdesátkové“ kapely Tango Miroslava Imricha – 40 let na scéně, či Krásné nové stroje, založené s nástupem tzv. nové vlny už v roce 1982.

Celkem budou na Valašském špalíčku na tři desítky účinkujících. Závěr letošního 42. ročníku bude v sobotu večer patřit písničkáři Jaromíru Nohavicovi.

42. VALAŠSKÝ ŠPALÍČEK - program

Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí - Areál zámku Žerotínů

Středa 19. června 2024

08.00 – 10.00 Rok ďábla Smutná komedie o andělích - film Petra Zelenky pro lidi, kteří dokážou slyšet melodie – Kino Valmez)

15.00 – 18.00 Gamba Blues Band (CZ) – náměstí

17.00 – 19.00 U hrobů nesmrtelných – Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Nico, Frank Zappa, Miles Davis, Duke Ellington, Elvis Presley, Marek Grechuta. Audiovizuální pořad z putování Miloše Čuříka k hrobům významných hudebníků – Cafe Tucan

19.00 – 20.00 Band of Sklerotic (CZ / Valmez) – I. nádvoří zámku Žerotínů

20.00 – 20.30 Mojo Aperitiv (CZ / Valmez) – I. nádvoří zámku Žerotínů

20.30 – 22.00 Extremum osculum (CZ / Valmez) – I. nádvoří zámku Žerotínů

Čtvrtek 20. června 2024

17.00 – 17.55 Jan Hrubý & přátelé (S. Barry & M. Hnátek & O. Fencl) (CZ / UK) * I. nádvoří zámku Žerotínů

18.00 – 18.55 Krásné nové stroje (CZ) * II. nádvoří zámku Žerotínů

19.00 – 19.55 Vladimír Merta Duo (CZ) * Sál KZ

20.00 – 20.55 Eric´s Bluesband (SWE) * I. nádvoří zámku Žerotínů

21.00 – 22.00 Gerald Clark Band & What The Funk Brass Section (JAR / CZ) * II. nádvoří zámku Žerotínů

Pátek 21. června 2024

16.00 – 17.00 Cofee Experiment (PL) * I. nádvoří zámku Žerotínů

17.00 – 17.55 Lucky Troubles – Jakub Andrzejewski (git, voc), Andrzej Kownacki (dr, perc), Maciej Zdanowicz (git) (PL) – sál KZ

18.00 – 18.55 Jazz Q Martina Kratochvíla – 60 let na scéně (CZ) – II. nádvoří zámku Žerotínů

19.00 – 20.00 Iva Bittová & Čikori at Home (CZ) – sál KZ

20.00 – 21.30 Dave Kelly Band (ex The Blues Band / UK) – II. nádvoří zámku Žerotínů

21.30 – 22.50 Plastic People of The Universe: Egon Bondy Tour 2024 – 50 let nejzásadnějšího alba českého undergroundu: Plastic People of the Universe Egon Bondy´s Happy Hearts Club Banned – sál KZ

23.00 – 24.00 Primitives Group (CZ) – II. nádvoří zámku Žerotínů

Sobota 22. června 2024

09.30 – 11.30 Wallachian Not – Psychedelic Breakfast: Tak hrál Radim Hladík – U příležitosti 50. výročí vydání LP Nová syntéza II vzpomínáme na kytarovou legendu českého big beatu. Uvádí Václav Seyfert – Cafe Tucan

12.00 – 13.00 The Bluesmen – Petr Fiedler – zpěv, Jaroslav Vraštil – varhany, Emil Viklický – klavír, speciální host Rudolf Březina – saxofon, … a přátelé (CZ); křest alba The Bluesmen – Story o veliké lásce – sál KZ

13.00 – 13.55 Band of Heysek feat. Phil Shöenfelt (CZ/UK) – I. nádvoří zámku Žerotínů

14.00 – 14.55 Emil Viklický Trio hraje Suchého a Šlitra – 65 let divadla Semafor (CZ) – sál KZ

15.00 – 15.55 Amiya (PL) – II. nádvoří zámku Žerotínů

16.00 – 16.55 Story & Milan Kňažko (SK) – sál KZ

16.30 – 17.30 Jakub Noha & Petr Bublák (CZ) – salon u Galerie Kaple

17.00 – 17.55 Silesian Hammond Group PL) – I. nádvoří zámku Žerotínů

18.00 – 19.00 Boogie Boys (PL) – II. nádvoří zámku Žerotínů

19.00 – 19.55 Lewis Creaven (UK) – I. nádvoří zámku Žerotínů 20.00 – 21.00 The Best Of Gala Blues Top (PL) – speciální koncert: 25 let Kwartalniku Twój Blues, Magda Piskorczyk – zpěv, kytara, baskytara, perkuse, Adam Kulisz – zpěv, harmonika, kytara, Michał Kielak – harmonika, Bartek Szopiński – zpěv, Boogie Boys – rytmická sekce (PL) – II. nádvoří zámku Žerotínů

21.00 – 22.00 Riccardo Staraj & the Midnight Blues Band (CRO) – I. nádvoří zámku Žerotínů

22.20 – 24.00 Jaromír Nohavica – Sám (CZ) – II. nádvoří zámku Žerotínů

* Výstava: 25 let Kwartalnika Twój Blues – Agentura Delta (PL)