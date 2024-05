Talentovaná americká zpěvačka Wanda Johnson vystoupí v pondělí 20. května se svou doprovodnou kapelou na Malé scéně za oponou ve Valašském Meziříčí. Koncert, který je součástí letošních Jarních jazz & bluesových dnů, začíná v 19.30 hodin.

Wanda Johnson vystoupí ve ve Valašském Meziříčí v pondělí 20. května 2024 | Foto: se svolením KZ Valmez

Wanda Johnson se věnuje soulu a blues. Často vystupuje s pianistou Garym Erwinem, který jako spoluautor podepsal řadu jejích písní.

Narodila se v Jižní Karolíně ve velké rodině (má osm sester) s hudební tradicí. Sama se však začala vážně věnovat zpěvu až v polovině 90. let a písňový materiál na debutové album Call Me Miss Wanda (Říkejte mi slečna Wanda) „spořila“ až do roku 2003, kdy poprvé dosáhla výraznějších úspěchů.

O tři roky později vydala druhé album Natural Resource (Přírodní zdroje), které už vzbudilo zasloužený zájem široké obce posluchačů i recenzentů a zajistilo zpěvačce pozvánku k účasti na jedné z nejvýznamnějších událostí bluesového světa, Pocono Blues Festivalu.

V hodnocení jejího vystoupení na stránkách Texas Blues Magazine se hovoří o největším překvapení celého festivalu:

„Wanda Johnson, jako ‚nový hlas i duše blues z Jižní Karolíny‘, uvedla v programu respektovaného festivalu skvělé písně v osobité interpretaci a z podstaty své pozitivně naladěné osobnosti častovala posluchače úsměvy, které by rozzářily i tu nejtemnější jeskyni,“ připomněl dramaturg Jarních jazz & bluesových dnů Karel Prokeš.

Hudební ukázky:

Wanda Johnson - If I Rise In The Morning

Zdroj: Youtube

Wanda Johnson - It's About Time