Bratři Ebenové původně působili jako ryze bratrské trio – Marek, Kryštof a David. Synům významného hudebního skladatele Petra Ebena se dostalo klasického hudebního vzdělání, zároveň však vstřebávali vlivy moderní folkové, jazzové a rockové muziky.

Svou schopností čerpat ze všech těchto zdrojů a umění používat různé neobvyklé hudební nástroje, vznikl absolutně netradiční a nenapodobitelný „ebenovský zvuk“, jenž ve spojení s výjimečnými texty Marka podtrhuje jedinečnost uskupení na české hudební scéně.

Dnes, kromě Marka, Kryštofa a Davida Ebenových, tvoří kapelu další přední čeští hudebníci: Jiří Zelenka (bicí, perkuse) a Pavel Skála (akustické a elektrické kytary) známí mimo jiné z kapely ETC Vladimíra Mišíka. Kapelu pak doplňuje vynikající jazzový kontrabasista Jaromír Honzák.

Bratři Ebenové slaví v letošním roce 40 let od vydání prvního alba Malé písně do tmy (1984). Od té doby spatřilo světlo světa několik dalších alb – zatím poslední 6. studiové album Co my víme vloni v září.

CD verze obsahuje 13 skladeb, autorem všech (hudby i textu) je Marek Eben s výjimkou instrumentální skladby Clafoutis, jejímž autorem je David Eben.

Album bylo nahráno ve studiu Birdland v Povážské Bystrici kmenovým zvukařem kapely Tomášem Jaklem. Jako producent zafungoval kytarista Pavel Skála. Ten také nahrál kytary, Jiří Zelenka bicí a Jaromír Honzák kontrabas a baskytaru. Zbytek obstarali bratři Marek, Kryštof a David Ebenovi.

Mixu alba se ujal legendární britský zvukař Phill Brown (spolupráce např. s Led Zeppelin, David Bowie, Bob Marley, Jimi Hendrix nebo Pink Floyd) a masteringu neméně slavný britský inženýr Denis Blackham. Deska se objevila ve finálové nominaci na Cenu Anděl 2023.

Na albu je také několik hostů – Pavel Fischer na housle a dětský pěvecký sbor Radost Praha se sbormistrem Janem Pirnerem.

Deska obsahuje typické „ebenovské“ písničky, které kapela zařadila také na koncertní set list, a z ohlasů návštěvníků jejich vystoupení je jasné, že posluchače opět oslovily. Ve čtvrtek 19. září je uslyší také publikum v Kině Valmez ve Valašském Meziříčí.