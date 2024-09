Koncertem amerického kytaristy a zpěváka Scotta Weise a jeho kapely odstartují v neděli 8. září podzimní Jazz & bluesové dny ve Valašském Meziříčí. Vystoupení začíná na Malé scéně za oponou v 19.30 hodin. Celý program podzimního koncertního seriálu nabídne do prosince dohromady třináct hudebních vystoupení.

Scott Weis vyrůstal v severním Jersey a v počátku své hudební kariéry se zaměřil na učení od těch nejlepších. Stal se studiovým hráčem v legendárním House of Music, kde nahrával kytarové party pro velké umělce, aby si vydělal na studium s Charlie Conradem.

„V dalších letech sdílel pódium s Joe Cockerem, Johnem Lee Hookerem a můžeme směle zmínit i další osobnosti: Dickie Betts, Buddy Guy, Tinsley Ellis a mnoho dalších. Co jméno, to pojem,“ připomíná dramaturg Jazz & bluesových dnů Karel Prokeš.

Scott Weis Band – Have You Ever Loved A Woman (2024 Milford Music Fest):

| Video: Youtube

Scott Weis Band na hudební scénu přinesl osobitý rock-bluesový styl s funky rytmy a esencí Americana music. „Z jejich projevu cítíme živočišnou radost z hraní v duchu jižanského blues s poctivým gruntem zemitého rocku,“ popisuje Prokeš.

Na koncertě ve Valašském Meziříčí vystoupí Scottova kapela v obsazení: Scott Weis – kytary, zpěv, Andy Pace – bicí, Todd Lanka – baskytara

Scott Weis Band – Jesus Just Left Chicago (2024 Ledges Hotel):

| Video: Youtube

Program podzimních Jazz & bluesových dnů zahrnuje – včetně koncertu Scotta Weise – celkem třináct hudebních večerů. Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí zahájilo prodej vstupenek na celý program. Permanentku na třináct koncertů lze pořídit za 1900 korun.

close info Zdroj: se svolením KZ Valmez zoom_in Podzimní Jazz & bluesové dny ve Valašském Meziříčí, program.