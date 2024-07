KROMĚŘÍŽSKO

Ensemble Tonus Wien

KDY: 7. července od 20 do 22 hodin

KDE: Sněmovní sál Arcibiskupského zámku Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné 250 korun, snížené 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Soubor historických dechových nástrojů Ensemble Tonus Wien nabídne čtvrtý koncert 25. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Hudba v zahradách a zámku Kroměříž. Na programu budou skladby P.J.Vejvanovského a dalších skladatelů ze zámeckého hudebního archivu v Kroměříži.

close info Zdroj: Hudba v zahradách zoom_in Ensemble Tonus Wien

Hanácké léto na kolejích

KDY: 6. července od 9 do 17 hodin

KDE: Areál vlakového nádraží Kroměříž

ZA KOLIK: jízdné 60 korun, snížené 40 korun

PROČ PŘIJÍT: Pravidelné výletní vlaky mezi Kroměříží, Kojetínem, Tovačovem a Chropyní jezdí během léta už šestým rokem a jejich obliba neustále roste. V sobotu se navíc otevírá i železniční muzeum v Kroměříži. Vlaky budou vedeny historickými motorovými vozy řady M131.1 "Hurvínek", M262.1 "Kredenc" nebo M286.1 "Krokodýl" a v případě dobrého počasí rovněž i vyhlídkovým vozem řady Bgdta. close info Zdroj: Jana Plachá zoom_in Hanácké léto na kolejích

Sto let klubu chovatelů slídičů

KDY: 6. července od 8 do 18 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné je zdarma

PROČ PŘIJÍT: Klub chovatelů loveckých slídičů je nejstarším chovatelským klubem v zemi. Na výstavišti budou během soboty k vidění ukázky práce jednotlivých plemen, kterých klub sdružuje jedenadvacet. Těšit se můžete na představení jejich dovedností a schopností v různých disciplínách. Očekává se účast zhruba pěti stovek psů.

close info Zdroj: Výstaviště Kroměříž zoom_in Sto let klubu chovatelů slídičů

VALAŠSKO

Zvonečkový jarmark

KDY: 5. - 7. července 9-18 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě

ZA KOLIK: dospělí: 180 korun, studenti/senioři: 140 korun, žáci: 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Dřevěné městečko v Rožnově ožije o víkendu Zvonečkovým jarmarkem. Více než třicet mistrů hrnčířů, keramiků, dráteníků, šperkařů a medařů z celé Moravy představí návštěvníkům své řemeslo a výrobky. Tradice pořádání Zvonečkového jarmarku ve Valašském muzeu v přírodě trvá již 40 let od roku 1981. Zvonečkový jarmark: do Rožnova se sjedou hrnčíři, dráteníci, šperkaři a včelaři Volný čas

Cirko Hopley – Teacrobat

KDY: pátek 28. června až neděle 7. července vždy od 19.30

KDE: Valašské Meziříčí, II. nádvoří zámku Žerotínů

ZA KOLIK: na místě 250 Kč, v předprodeji 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Autorský projekt Teacrobat je příběhem velkého cirkusového snu o vlastním šapitó. Michal Mudrák si nechal na míru ušít stan a nejen, že si jej umí postavit, ale celé představení si odehraje, odzvučí i odsvítí. V Dánsku získal cenu Den Danske Cirkuspris.

Cirko Hopley arrow_left arrow_right info Zdroj: se svolením KZ Valmez 1/7 Cirko Hopley.

info Zdroj: se svolením KZ Valmez 2/7 Cirko Hopley - header

info Zdroj: se svolením KZ Valmez 3/7 Cirko Hopley.

info Zdroj: se svolením KZ Valmez 4/7 Cirko Hopley.

info Zdroj: se svolením KZ Valmez 5/7 Cirko Hopley.

info Zdroj: se svolením KZ Valmez 6/7 Cirko Hopley ve Valašském Meziříčí - plakát

info Zdroj: se svolením KZ Valmez 7/7 Cirko Hopley - banner

Teacrobat je humorné sólo v akrobatově kuchyni, kam zve na pořádnou porci zábavy a voňavý perník. Svou manéž artista vybavil kredencí, špajzkou, nechybí stůl ani židle a mezi vším se navíc udržuje v kondici. Cvičí, protahuje se, balancuje s věcmi, překonává výškové rozdíly, a to hravě a s lehkostí.Štědrý hostitel nabízí bohatou paletu cirkusového umění, jehož pochoutky servíruje formou výstupů při vykonávání každodenních činností, které zahrnují přípravu pohoštění.V představení se hlavní a jediný hrdina otáčí nejen s vařečkou a okolo čajových šálků, ale také se ukazuje jako excelentní ekvilibrista, fenomenální stojkař a roztomilý klaun.Délka představení: 45 minut (bez pauzy)Kapacita stanu je 80 diváků.

| Video: Youtube

O lidech a koních na Valašsku (výstava)

KDY: do 28. července

KDE: Vsetín, Zámek Vsetín

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Působivou sondu do světa lidí a koní na Valašsku přináší výstava renomovaného regionálního fotografa Josefa Vrážela, která je k vidění v Muzeu regionu Valašsko na zámku Vsetín. Josef Vrážel se narodil 25. srpna 1966 na Vsetíně. Vyrůstal a dosud žije v Karolince. Cyklus černobílých snímků o životě „koňáků“ na Valašsku tvořil zhruba 3 roky. „Mým cílem bylo zachytit vztah ,člověk – zvíře´. Postupně jsem přitom odhaloval svéráznou komunitu navenek drsných, nepřístupných, vzájemně soudržných a pracovitých lidí. Uvnitř však citlivých, s obrovskou láskou ke koním, které nevnímají jako výrobní prostředek, ale spíše jako své parťáky,“ přiblížil Josef Vrážel.Snímky na výstavě pochází z různých oblastí Valašska. Jsou na nich zachyceni lidé z formanského prostředí i oblasti profesionálního i amatérského dostihového sportu. close info Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko zoom_in Jedna z fotografií Josefa Vrážela ze souboru O koních a lidech na Valašsku vystavená v Muzeu regionu Valašsko na zámku Vsetín.

Magičtí Lucemburkové

KDY: od soboty 1. června do 15. září

KDE: Valašské Meziříčí, Muzejní a galerijní centrum

ZA KOLIK: 130 Kč

PROČ PŘIJÍT: Velká výstava věnovaná českým králům a císařům Svaté říše římské z rodu Lucemburků. Poznejte slavný rod Lucemburků, který se nesmazatelně zapsal do českých dějin.

Výstava představuje svět středověkých Lucemburků prostřednictvím dokonalých faksimilií a replik předmětů včetně panovnických korun, bohatě iluminovaných rukopisů, modelů hradů a dalších exponátů, spojených s tímto významným rodem.

close info Zdroj: MaGC Valašské Meziříčí zoom_in Výstava Magičtí Lucemburkové.

ZLÍNSKO

Napajedelský Burgerfestival

KDY: pátek a sobota od 11 hodin

KDE: Napajedla, park u kina

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Všichni gurmáni ze Zlínska se o víkendu sjedou na 9. ročník Napajedelského burgerfestivalu. Akce se stěhuje na nové místo – do městského parku u kina, kde si návštěvníci užijí v příjemném prostředí piknik třeba na celý den. Program zabaví celou rodinu a nebude chybět ani oblíbená soutěž v pojídání burgerů. close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in Napajedelský burger festival. Ilustrační foto

Kosení bělokarpatských orchidejových luk 2024

KDY: až do 14. července

KDE: Valašské Klobouky

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Už 44. ročník akce kosení luk Bílých Karpat v oblasti Valašských Klobouk na Zlínsku. Přes čtyřicet let se v oblasti Valašských Klobouk scházejí dobrovolníci, kteří se snaží této krásné krajině pomoci. Začátkem července vyrážejí každý den brzy ráno na karpatské louky s kosou a hráběmi.

Další ročník tradičního ručního kosení orchidejových luk s krojovanými účastníky, malým jarmarkem tradičních výrobků a cimbálovou muzikou. Folklórně kulturní akce pořádaná v panenské přírodě CHKO Bílé Karpaty, jejímž posláním je navázat a udržet tradice našich předků a seznámit dnešní mladé lidi s jejich těžkou fyzickou prací. Více informací na www.kosenka.cz

close info Zdroj: Jarmila Truclová zoom_in Ilustrační foto

Výstava a herna plná kostek Lego

KDY: denně 10-18 hodin

KDE: Obchodní dům ve Zlíně

ZA KOLIK: dospělý a dítě nad 12 let 80 korun, dítě od 3 do 12 let 100 korun, děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: V galerii Desítce na střeše Obchodního domu se otevřela Výstava a herna plná kostek LEGO. Otevřena bude do konce srpna. Čeká na vás expozice unikátních kostkových staveb jako Star Wars, Lunapark, sova od Harryho Pottera a mnoho dalších. Herní část potěší především děti, ale na své si zajisté přijdou i rodiče. V herničce si užijete spoustu zábavy. Z velkých kostek si můžete postavit křeslo, iglů či hradby, děvčátka obléknou figuríny do kostkových outfitů, vytvoříte si mozaikový kostkový obraz a pobavíte se v Duplo bazénku. Novinkou je lovení krokodýlů pomocí udičky mezi kostkami. Prostor pro dětskou kreativitu nabízí rovněž graffiti stěna. close info Zdroj: Obchodní dům zoom_in

Repete 90

KDY: sobota od 20 hodin

KDE: Svah Zlín

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun v předprodeji, na místě 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Vracíte se zpět do devadesátek. Přijďte si užít letní večer – hudba, tanec, klobása. DJ Miss Renny v sobotu rozproudí atmosféru na zlínském Svahu svými retro hity z devadesátých let.

SLOVÁCKO

Festival Slovácké léto v Uherském Hradišti 2024

KDY: Do neděle 7. července

KDE: Masarykovo náměstí Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hlavními hvězdami posledních čtyř dnů Slováckého léta budou při večerních koncertech na uherskohradišťském Masarykově náměstí od 20.30 hodin ve čtvrtek Majk Spirit, v pátek Vypsaná fiXa, v sobotu No Name a v neděli festival vyvrcholí vystoupením Reflexů od 16.45 hodin.

close info Zdroj: Kateřina Nosková zoom_in Slovácké léto 2024 v Uherském Hradišti.

Národní cyrilometodějská pouť 2024 a Večer lidí dobré vůle

KDY: Ve čtvrtek 4. července a v pátek 5. července

KDE: Velehrad

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ve čtvrtek 4. července se uskuteční benefiční koncert Večer lidí dobré vůle. Hudební hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem si na velehradské pódium pozve řadu zajímavých hudebních hostů – kapelu Jelen, Javory Beat s Hanou a Petrem Ulrychovým, Viki Olejárovou, Folk Team a rodinu Kolčavových. Doprovodí je Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín pod taktovkou dirigenta Stanislava Vavřínka, Sbor Stojanova gymnázia Velehrad, Akademický sbor Žerotín a Slovácký orchestr mladých. Cyrilometodějské slavnosti 2024 vyvrcholí v pátek 5. července v 10:30 na nádvoří před bazilikou slavnostní mší svatou. Hlavním celebrantem bude J. Exc. Mons. Josef Nuzík, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Kazatelem pak bude J. Exc. Mons. Jude Thaddeus Okolo, arcibiskup a apoštolský nuncius. play_fill Začínají 25. Dny lidí dobré vůle na Velehradě Slovácko close info Zdroj: Deník/Jan Karásek zoom_in Národní cyrilometodějská pouť na Velehradě 5. července 2021.

Ašot Arakeljan a arménští mistři

Kdy: Do 28. července

Kde: Muzeum Podhradí Buchlovice

Za kolik: Neuvedeno

Proč přijít: Člen seskupení výtvarných umělců Arménie – Náhorního Karabachu Ašot Arakeljan, žijící v Horním Němčí vystaví výběr ze svých děl i obrazy arménských mistrů ze své soukromé sbírky.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in Tipy Slováckého deníku na 28. - 30. června

Laskavý humor na plátnech malíře Ladislava Pálky

KDY: Do konce září. Denně kromě neděle od 10 do 17 hod.

KDE: Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Ladislav Pálka ze Zlína je profesí výtvarník a režisér animovaného filmu, poté, co dosáhl seniorského věku, začal se věnovat malování. Jeho obrazy, většinou rozmarné a úsměvné, často jinotajné i jemně erotické a každopádně oplývající laskavým humorem, dokážou rozptýlit chmury na duši. close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in Ladislav Pálka.

Krajina, sem tam zvíře

KDY: Do 31. 12. 2025 Od úterý do neděle, od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Výstava nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. K expozici budou připraveny poznávací programy pro nejrůznější věkové kategorie, od pohádkových setkání pro děti z mateřských škol až po interaktivní výklad ušitý na míru dospělým. Veřejnost se může těšit také na komentované prohlídky.

close info Zdroj: archiv Slováckého muzea zoom_in Výstava Krajina, sem tam zvíře.