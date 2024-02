Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Fašank ve Strání, 2016 | Video: DENÍK/Jiří Kordovaník

SLOVÁCKO

37. Festival masopustních tradic Fašank ve Strání

KDY: 9. - 13. února

KDE: Strání

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Program fašanku ve Strání je několikadenní. Od pátku probíhají folklorní programy. Ve Strání se představí několik folklorních souborů, pěveckých sborů a cimbálových muzik. V doprovodném programu nechybí jarmark lidových řemesel, odkaz na sklářskou tradici (otevřená je vždy některá ze dvou místních skláren), ale i ochutnávka tradičních pokrmů, například zabijačkových specialit či fašankových koblih. Program vrcholí vždy v úterý obchůzkou „fašančárů“ a před půl nočním pochováváním basy.

Festival masopustních tradic.Zdroj: Jiří Zerzáň - Grafik Art.cz

Komenský fašank KDY: 10. února

KDE: Komňa

ZA KOLIK: Dobrovolné PROČ PŘIJÍT: V Komni tkví jedinečnost fašanku hlavně v tom, že čtyři skakúni před každým domem zatančí zvláštní šavlový tanec Pod šable, se skutečnými šavlemi a za doprovodu dechové hudby Komňané a nesčetného množství masek. Nechybí mezi nimi například policajt, vajčařka, právo, švec a další. Fašank v Komni.Zdroj: Deník/Pavel Bohun

Výstava obrazů Dany Burdové a Dany Šarbortové

Kdy: Do 31. března

Kde: Galerie obce Ostrožská Nová Ves

Za kolik: Neuvedeno

Proč přijít: Své obrazy vystavují v novoveské galerii výtvarnice Dana Burdová a Dana Šarbortová

Výstava obrazů v Ostrožské Nové VsiZdroj: Archiv pořadatele

Osobitý svět Tomáše Měšťánka v Galerii Slováckého muzea KDY: Do 11. února 2024

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neuvedeno PROČ PŘIJÍT: Vybočující ze všech mantinelů, pro většinu lidí malíř jen málo známý – Tomáš Měšťánek (1951–2021) byl jakýmsi dobrovolným outsiderem českého uměleckého prostředí. Nevystavoval příliš často, o slávu a lesk výstavních síní nestál. Nezajímaly ho příliš názory galeristů ani kritiků, jen lidí, pro které maloval. Veřejnosti tak zůstala jeho tvorba povětšinou skryta. Ač se Galerie Slováckého muzea stala několikrát příbytkem jeho tvorby, výstava Měšťánek je první souhrnnou retrospektivou – návštěvníci spatří více než stovku děl, z nichž převážnou většinu tvoří olejomalby, které jsou doplněny kombinovanými technikami, akvarely a pastely. Až do 11. února 2024 mohou příchozí okusit svět, který některým jedincům zůstane navždy skryt – svět tuláků, bezdomovců a žebráků na nárožích. Dílo démona i rozervance Tomáše Měšťánka v Hradišti představil jeho přítel Arnošt GoldflamZdroj: Deník/Pavel Bohun

ZLÍNSKO

Den otevřených dveří UTB

KDY: 10. února od 9 -16 hodin

KDE: Fakulta managementu a ekonomiky UTB

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Akce pro všechny zájemce o studium na fakultě managementu a ekonomiky ve Zlíně. Ti, kteří nebudou moci přijet, mohou shlédnout live stream s absolventy na Instagramu školy.

Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Jan Karásek

32. Běh Jižními Svahy KDY: 10. února od 10 hodin

KDE: Pasecký žleb, konečná autobusová zastávka č. 33 – Paseky

ZA KOLIK: 400 korun dospělí/ 200 děti do 18 let (při registraci na místě v den akce) PROČ PŘIJÍT: Tradiční otvírák běžecké sezony seriálu Běhy Zlín. Běžci si mohou vybrat ze dvou tratí – devět kilomentrů a čtyři kilometry. Akce je určena pro všechny sportovce bez rozdílu výkonnosti. Prvenství v Běhu Jižními Svahy ve Zlíně obhajují Jiří Petr a Helena Kotopulu

Všeminský fašank

KDY: 10. února od 9 hodin

KDE: Všemina

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Masopustní průvod obcí Všemina s více než 25-ti letou tradicí, pořádaný sborem dobrovolných hasičů Všemina, s živou dechovou kapelou "Všemiňanka" a desítkami maškar. Možnost zúčastnit se jako maškara v průvodu, nebo jen tak se přijít podívat, pobavit se a zatančit si.

Fašank, masopust, končiny - tradiční oslava před postní dobou (popeleční středou). Valašskou obcí Všemina prochází letos již 27.rokem velký průvod desítek maškar, které představují dospělí i děti všech věkových kategorií. Tato akce navazuje na historickou tradici, která byla v 90.letech obnovena nadšenci z ochotnického divadla ve Všemině a tehdejšího faráře P. Jiřího Orsága. V čele průvodu jede koňské spřežení s žebřiňákem, na kterém do kroku hraje dechová kapela Všemiňanka pod taktovkou kapelníka V. Kovaříka.

Průvod vyráží z horního konce (hořanska) v devět hodin ráno poté, co maškary dostanou od starosty "klůče od dědiny" a cestou dolů zastavuje na cca 20-ti zastávkách po celé vesnici. Konec průvodu je v čase mezi 13-14 hodinou na dolním konci.

Akce Všemina 10.2.2024Zdroj: archiv pořadatele

Masopust v Luhačovicích KDY: 10. února od 10 hodin

KDE: Luhačovice, před poštou

ZA KOLI: Zdarma PROČ PŘIJÍT: Po několika letech nucené pauzy, způsobené covidovou pandemií i rekonstrukcí prostor Sokolovny, se letos do Luhačovic vrátí tradice Pochovávání basy. Přehlídku masek, které symbolicky vyprovází a pochovávají na konci Masopustu matičku basu, provází taneční veselí, svérázná litanie „faráře“, cimbálová muzika, bohatá tombola i bájný nápoj Saratoga. „V Luhačovicích držíme tradici, že pochovávání basy připadá na Masopustní úterý. Víme, že přesun na víkend může vypadat lákavě, ale věříme, že některé tradice se prostě mají dodržovat. Doufám, že si lidé najdou cestu na tuto veselici i uprostřed pracovního týdne,“ zve František Dostálek, předseda luhačovického Lyžařského oddílu, který akci pořádá. Nebude chybět jarmark, občerstvení a zabijačkové speciality.

Výstava Loop – mladí čeští skláři

KDY: 22.prosince - 16. února 13-17 hodin

KDE: Galerie Václava Chada, Zámek Zlín

ZA KOLIK: 70 korun

PROČ PŘIJÍT: Deset českých designérů – absolventů ateliéru Sklo Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, představí svou tvorbu na společné výstavě LOOP ve výstavních sálech Hedvika Galerie Václava Chada.

LOOP, název výstavy, je odkazem na cyklení, opakování se a nového začínání, které je zároveň principem vzdělávání na vysoké škole. Ambicí výstavy je prezentace práce vybraných absolventů ateliéru. Ti navazují na své studium a v průběhu let se stali osobitými autory ve světě současného umění a designu. Pestrost a různorodost přístupů, která je přirozeností ateliéru, se v jejich práci rozvinula do nečekaných vizuálních zážitků.

Výstava Loop – mladí čeští sklářiZdroj: se svolením pořadatele

Secesní mistr Alfons Mucha – unikátní výstava ve Zlíně KDY: 18. ledna – 28. března 10-18 hodin

KDE: Obchodní dům Zlín

ZA KOLIK: dospělý 220 korun, děti 6-15 90 korun PROČ PŘIJÍT: Více než stovka uměleckých děl a plakátů Alfonse Muchy, ale také jedinečné šperky vyrobené podle jeho návrhů Georgesem Fouquetem v Paříži, či osobní věci tohoto nejslavnějšího secesního umělce na výstavě v Galerii Desítka. Návštěvníci spatří slavné divadelní plakáty a litografie Alfonse Muchy – mezi nimi i více než dvoumetrový plakát Gismonda, který umělec vytvořil pro svou múzu, francouzskou herečku Sarah Bernhardt, nebo slavný plakát Hamlet z roku 1899. Výstava představí také některé naprosto jedinečné šperky, vytvořené legendárním zlatníkem Georgesem Fouquetem v Paříži – Sarah prsten a hadí náramek, náhrdelník Maruška, náušnice Dragon či slavnou brož Chryzantéma. Zpestřením expozice budou také osobní předměty Alfonse Muchy a dokumentární film o jeho životě a díle. Ve Zlíně jsou poprvé k vidění plakáty i šperky Alfonse Muchy .Zdroj: Deník/Iva Nedavašková

KROMĚŘÍŽSKO

Masopust v Kroměříži

KDY: sobota od 9 do 17 hodin

KDE: Hanácké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Masopustní veselí ovládne Kroměříž v sobotu 10. února. V 9 hodin se vydá na svou pochůzku částí města masopustní průvod, který si pro letošek opět vzali na starost kroměřížské folklórní soubory Klubíčko a Hanácké sóbor.. Tradiční maškary, mezi nimiž nebude chybět medvěd s medvědářem, kominík, četník či bába s nůší dorazí po desáté hodině na Hanácké náměstí, kde se uskuteční zbytek programu. Některé části programu jsou tradiční, například celodenní hudební doprovod cimbálovky, jiné jsou nové a originální, jako třeba soutěž v pojídání půlkilogramových jitrnic.

Kroměříž v sobotu oslaví masopust. Pořadatelé chystají originální novinku

Šperkařský festival a rukodělné trhy KDY: sobota a neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci se mohou těšit na unikátní prodejní výstavu šperků, kovové a skleněné bižuterie, zirkonia, drahých kamenů a minerálů Milovníci kreativní tvorby mají jedinečnou příležitost vidět práci přadleny na kolovrátku, tkadleny, drátenice, plstění ovčí vlny mokrou a suchou cestou, skláře při vyfukování drobných ozdob. Na děti i dospělé pak čekají tvořivé dílničky jako výroba šperků a mandal, kreslení, ukázky ubrouskových technik, malování na obličej a další. Galerie 91 fotografií ›

Food Film Fest 2024

KDY: sobota od 17 hodin

KDE: Kino Nadsklepí

ZA KOLIK: základní vstupné 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Unikátní spojení gastronomie a kinematografie v jednom provoněném večeru plného jídla za účasti kroměřížských restaurací nabídne v sobotu kino Nadsklepí. Kromě bohaté nabídky pokrmů se mohou lidé těšit na promítání filmu Umění jíst a milovat a Bod varu. V ceně vstupenky je raut v přednáškovém sále.

Reprezentační ples Střední školy hotelové a služeb Kroměříž KDY: pátek od 19 hodin

KDE: Společenský sál SŠHS Pavlákova v Kroměříži

ZA KOLIK: 500 korun (včetně rautu) PROČ PŘIJÍT: Tradiční ples SŠHS Kroměříž - tentokrát na téma Addams Family nabídne živou hudbu, bohatý raut a velkou tombola. Plesová sezona je tady. Podívejte se, jaké plesy se chystají v Kroměříži a okolí

24. Reprezentační ples Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

KDY: pátek od 19:30

KDE: Dům kultury v Kroměříži

ZA KOLIK: základní vstupné 370 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční ples Arcibiskupského gymnázia (AG) v Kroměříži, který se každoročně koná v prostorách Domu kultury. K tanci a poslechu hraje Hanačka z Břestu, DJ Chosé a cimbálová muzika studentů kroměřížské konzervatoře. Vstupenky je možné zakoupit na pokladně AG pondělí-pátek 8-12 a 12.30 - 14 hodin.

Kluziště na Hanáckém náměstí KDY: denně od 9 do 20 hodin

KDE: Hanácké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: 10 korun PROČ PŘIJÍT: Kroměřížané si i letos mohou zabruslit pod širým nebem. Mobilní kluziště na Hanáckém náměstí je otevřeno denně od 9 do 20 hodin. Na 14:00 až 14:30 a na 17:00 až 17:30 je vždy plánována úprava ledové plochy. Podobně jako v minulých letech je u kluziště půjčovna bruslí a uzamykatelné skříňky na obuv a další věci, a také stánek s občerstvením. Pokud bude příznivé počasí, bude podle radnice kluziště otevřené až do konce února 2024. Mobilní kluziště na Hanáckém náměstí je od pátku 8. prosince v provozu.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Evropa z ptačí perspektivy

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Netradiční pohled z výšky na známá i méně známá místa Evropy nabídne návštěvníkům Muzea Kroměřížska nová výstava Evropa z ptačí perspektivy s podtitulem Putovní výstava dronových fotografií Tomáše Neuwirtha. Zájemci si tam mohou prohlédnout velkoformátové snímky míst z dvanácti zemí. Díla dávají vyniknout přírodním scenériím i tvořivému lidskému umu. Českou republiku v tomto projektu zastupují Priessnitzovy lázně v Jeseníku, které se staly prvními vodoléčebnými lázněmi na světě. K vidění jsou i turistické perly jako například klášter Mont Saint Michel nacházející se na přílivovém ostrově v Dolní Normandii ve Francii nebo alpské jezero Bled se stejnojmenným ostrovem a kostelem ve Slovinsku.

Evropa z ptačí perspektivy - tak zní název nové výstavy v Muzeu Korměřížska, která představí kontinent z výšky.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

Umění je stav duše XIII KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun PROČ PŘIJÍT: Tradiční výstava s názvem Umění je stav duše XIII představí obrazy pacientů Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Letos vůbec poprvé je navíc doplní díla jejich arteterapeutky Emilie Rudolfové. Jádrem výstavy jsou obrazy, které vytvořili pacienti Psychiatrické nemocnice v Kroměříži v arteterapeutickém ateliéru. Tam přicházejí lidé s různými obtížemi – neurotickou poruchou, závislostmi na alkoholu, lécích, drogách, sebepoškozováním, sebevražednými úmysly nebo potížemi v podobě mentální anorexie. Pacienti si sami volí, jakou technikou budou tvořit, i formát, na nějž budou tvořit. Arteterapeutka do průběhu jejich výtvarné práce nezasahuje. Na výstavě se tak objeví kresby tužkou, pastelkami, malby temperami, koláže či akvarely, celkem přes 50 obrazů. Výstava Umění je stav duše v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

VALAŠSKO

Zámecký masopust ve Vsetíně

KDY: neděle 11. února od 10 hodin

KDE: Vsetín, Muzeum regionu Valašsko, zámek Vsetín

ZA KOLIK: plné 90 Kč, zlevněné 70 Kč (studenti, senioři) a 50 Kč (děti 6 – 15 let, ZTP), do 6 let zdarma, rodinné 200 Kč. Všichni návštěvníci v maskách mají vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Nabitý program plný fašankového veselí, lidových tradic a další zábavy pro všechny generace nabídne v neděli 11. února další ročník Zámeckého masopustu v Muzeu regionu Valašsko na zámku Vsetín.

Folklorní pásmo obstará soubor Klobučan z Valašských Klobouků, , který obstará tradiční masopustní obchůzky či pochovávání basy a také bude pravidelně vystupovat se svou cimbálovou muzikou v Mramorovém sále.

Během přestávek budou ke zhlédnutí dokumentární filmy z muzejního archivu o tradici masopustu na Valašsku.

Děti se mohou těšit na karneval se soutěží o nejlepší masku, masopustní dílničky, malování na obličej či zámeckou pátračku. Navštívit budou moci i „pařanské doupě“ s legendárními hrami ve výstavě historických počítačů Retrogaming.

Žádná končinová slavnost se rozhodně neobejde bez tradičních dobrot. Cukrářky ze SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín připraví přímo na místě masopustní koblihy, regionální uzenáři přivezou zabijačkové speciality, předsálí zámku provoní medovina a k dostání budou i tradiční valašské sýry.

Zámecký masopust v Muzeu regionu Valašsko ve Vsetíně, archivní foto.Zdroj: archiv pořadatele

Vanguard, Neurotic Machinery, Arch of Hell, April Weeps KDY: pátek 9. února od 19 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, M klub

ZA KOLIK: na místě 290 Kč, v předprodeji 250 Kč PROČ PŘIJÍT: První metalovou akci letošního roku ve Valmezu si vezmou pod taktovku brněnští Arch Of Hell, kteří do meziříčského M klubu v minulosti již párkrát zavítali. Jejich hudba mísí prvky symphonic death metalu s moderními metalcore proudy. Na pomoc si pozvali brněnské melodeathové kolegy Vanguard, které už posluchači ve Valmezu také zažili, dále západočeské progressive death metalové Neurotic Machinery a v neposlední řadě zahraniční posilu April Weeps, která do Valašského Meziříčí zavítá ze Slovenska. Metalový večer ve Valašském Meziříčí - plakátZdroj: archiv pořadatele

Ples Společně

KDY: sobota 10. února od 20 hodin

KDE: Vsetín, Dům kultury

ZA KOLIK: 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Etnická a žánrová různorodost čeká na ty, kteří zavítají na v pořadí již jedenáctý ples Společně. Dějištěm společenského setkání lidí bez rozdílu věku, kulturních kořenů či tělesných handicapů se v sobotu 10. února stane velký sál Domu kultury ve Vsetíně. Hudebně večer doprovodí skupina Skart a romská kapela Vašek Band, slovem hosty provede moderátor Libor Čada.

Úderem 20. hodiny zahájí hudebně taneční večer vystoupení členů Tancklubu Vsetín. Poté již bude taneční parket patřit všem s rytmem v těle i duši. „Věřím, že i tentokrát se propojení klasické taneční hudby a nespoutaných rytmů postará o zaplnění sálu, a že opět prožijeme několik hodin ve velmi příjemné a jedinečné atmosféře,“ vyjádřil se ředitel spolupořádající Diakonie Vsetín Dan Žárský.

Vsetínský ples Společně tradičně nabídne také soutěž. Tentokrát to bude v tanci cha-cha. Scházet nebude slosování výherních ruliček či možnost zvěčnit se na památku ve fotokoutku. Také letos neochudí pořadatelé návštěvníky plesu o půlnoční překvapení.

Pořadateli XI. plesu Společně jsou Diakonie Vsetín, Domov Jitka a Dům kultury Vsetín a Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Mediálními partnery pak Valašský deník, Regionální televize a Vsetínské noviny.

Ples Společně - plakátZdroj: archiv pořadatele

Stopa KDY: pátek 9. února od 20 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Hudební klub Vrátnice

ZA KOLIK: v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč PROČ PŘIJÍT: Rožnovská rocková legenda v nové sestavě. Po různých změnách, kdy kapelu opustil klávesák a nový bubeník to měl z východního Slovenska daleko, se rockeři ze Stopy rozhodli nabrat nové posily do týmu a momentálně vystupují v sestavě: Miloslav Kučera – zpěv, Bohuslav Plucnar – kytara, Milan Šuster – basa (Carlos Santana Tribute Band), Petr Musálek – bicí (ex Věra Špinarová, Capitol), Jiří Skřivánek – sólová kytara (ex Jane Berry). Koncert kapely Stopa - plakátZdroj: archiv pořadatele

Charitativní ples#Pomahame

KDY: pátek 9. února od 19 hodin

KDE: Vsetín, Dům kultury

ZA KOLIK: 400 Kč sezení, 340 Kč stání

PROČ PŘIJÍT: Charitativní ples#Pomahame je částí stejnojmenného celoročního projektu spolku Stoupa Cup a hokejového klubu VHK ROBE Vsetín.#Pomahame probíhá po celou hokejovou sezónu 2023/24 a smyslem je shromáždit co nejvíce finančních prostředků pro devítiletého Tea Mazáče, který je velkým bojovníkem a vrací se nazpět do života. Vystoupí hudební seskupení Atmo Music.

Ples #Pomahame - plakátZdroj: archiv pořadatele