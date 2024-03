Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Mineral-expo ve Zlíně | Video: Iva Nedavašková

KROMĚŘÍŽSKO

Chovatelské trhy

KDY: neděle od 6 do 10 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 60 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční chovatelské trhy hostí tuto neděli kroměřížské výstaviště. K vidění i koupi nabídnou papoušky, drůbež, holuby, králíky a další drobná zvířata. Chybět nebudou ani prodejci s širokou nabídkou krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Samozřejmostí je i široká nabídka občerstvení a řemeslných výrobků.

VIDEO: Papoušci, králíci i slepice. Chovatelské trhy v Kroměříži přilákaly davy

SEVA – český fenomén na zámku Holešov KDY: sobota i neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun PROČ PŘIJÍT: Výstava hravou, zábavnou, ale i poučnou formou představí stavebnici, kterou zná každý Čech. Vystaveny budou různé modely od těch nejdrobnějších až po velké sestavy, chybět nebudou doprovodné texty a herna pro děti. Postavičky postavené ze stavebnice Seva. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Kateřina Chládková

Barevné světy Tomáše Vosolsobě

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Tomáš Vosolsobě (1937–2011) se řadí ke generaci umělců, která studovala na Akademii výtvarných umění v Praze na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. Výstava je koncipována jako přehled nejdůležitějších etap umělcovy tvorby – počínaje pracemi, jež reagovaly na dobové progresivní trendy v umění (expresivní abstrakce, tašismus), přes kompozice řadící se k proudu informelu až po obrazy, které vznikly během autorova pobytu ve Švýcarsku v letech 1982–2000 a kterým dominuje jasná barevnost a sumarizace tvarů.

Charakteristickým znakem prací Tomáše Vosolsobě je technika dekalku, zrcadlově symetrického obtisku. Ta prostupuje celou umělcovu tvorbu a vnáší do ní napětí mezi intuitivní a racionální složkou. Z prvotní hříčky z doby studií na Akademii se symetrie postupně stala výchozím kompozičním principem umělcovy tvorby.

Výstava Barevné světy Tomáše Vosolsobě bude k vidění v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

Evropa z ptačí perspektivy KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun PROČ PŘIJÍT: Netradiční pohled z výšky na známá i méně známá místa Evropy nabízí návštěvníkům Muzea Kroměřížska výstava Evropa z ptačí perspektivy s podtitulem Putovní výstava dronových fotografií Tomáše Neuwirtha. Zájemci si tam mohou prohlédnout velkoformátové snímky míst z dvanácti zemí. Díla dávají vyniknout přírodním scenériím i tvořivému lidskému umu. Českou republiku v tomto projektu zastupují Priessnitzovy lázně v Jeseníku, které se staly prvními vodoléčebnými lázněmi na světě. K vidění jsou i turistické perly jako například klášter Mont Saint Michel nacházející se na přílivovém ostrově v Dolní Normandii ve Francii nebo alpské jezero Bled se stejnojmenným ostrovem a kostelem ve Slovinsku. Evropa z ptačí perspektivy - tak zní název nové výstavy v Muzeu Korměřížska, která představí kontinent z výšky.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

ZLÍNSKO

Mineral EXPO

KDY: 16. března 9 -17 hodin

KDE: Interhotel Zlín

ZA KOLIK: 80 korun, děti do 15 let 30 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční prodejní výstava minerálů, přírodních kamenů, fosilií, šperků a dekorací.

Mineral expoZdroj: Deník / Jana Zavadilová

Benefice Kdo plave, ten pomáhá KDY:17. Března 10-16 hodin

KDE: lázně Zlín

ZA KOLIK:100 korun (polovinu vstupného věnuje provozovatel, město Zlín, na podporu léčby v Komplexním onkologickém centru KNTB) PROČ PŘIJÍT: První ročník akce Kdo plave, ten pomáhá pod hlavičkou projektu Pomáháme onkologii v lázních Zlín. Zábavný soutěžní den pro je určen všem věkovým kategoriím a výtěžek z akce poputuje Komplexnímu onkologickému centru Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Tuto neděli se v padesátimetrovém bazénu zlínských lázní nebude úplně klasicky plavat. „Připravili jsme velmi originální závody na speciálních lehátkách a v kruzích pro děti. Budeme moc rádi, když nás lidé podpoří právě nákupem zmíněných plaveckých propriet. Připraveny máme báječné ceny, skvělou náladu a adekvátní pocit, jak zní název akce, že kdo plave, pomáhá,“ popisuje Marek Šikula, zakladatel projektu Pomáháme onkologii a dodává, že tváří i účastníkem akce je úspěšný zlínský plavec, juniorský mistr světa Miroslav Knedla.

Bleší trhy – Starým věcem nový život

KDY: 17. března od 8 hodin

KDE: Tržiště pod Kaštany

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Spoustu starých pokladů od známých, ale i nových prodejců nabídnou pravé blešáky. Nabídku trhu tentokrát rozšíří několik stánků s oblečením. Na trhu zastaví i stylová pojízdná kavárna Kavia s občerstvením a lahodnou kávou.

VIDEO: Farmářské trhy na Tržišti pod Kaštany ve Zlíně vzbudily velký zájem

Smrtná neděle s vynášením Mořeny KDY: 17. března 14 hodin

KDE: Luhačovice

ZA KOLIK: Zdarma PROČ PŘIJÍT: Tradiční dívčí obřadní obchůzka spojená s koncem zimy a nástupem jara. Vynesení, zapálení a vhození „Mořeny“ do potoka. Při vynášení Mořeny se zpívají obřadní písně spojené s upálením smrtky, koncem zimy a vítáním jara. Obchůzková trasa vede od pošty – ul. Dr. Veselého – Vila Lékárna (taneční vystoupení) – na mostě zapálení Mořeny a vhození do potoka.

Baťa – 130 let poté

KDY: od 5. března do 14. dubna, Středa-neděle: 14-18 hodin

KDE: Kolektivní dům Zlín

ZA KOLIK: 160 korun (snížené vstupné 100 korun)

PROČ PŘIJÍT: Setkejte se s Baťou a poznejte jeho myšlenky! Unikátní výstava ke 130. výročí založení firmy Baťa a 100. výročí filmové tvorby ve Zlíně představuje vybrané černobílé snímky z originálního baťovského fotoalba z roku 1919 za pomocí umělé inteligence v barvě a v pohybu. Nové technologie vrací zašlým místům a dávným okamžikům život a uvádí v úžas.

Alba jsou nejstarší dochovanou ucelenou fotografickou dokumentací firmy Baťa a současně mimořádně cenným vhledem do obuvnického podniku na prahu národní a zakrátko mezinárodní expanze.

Umělá inteligence oživí Baťovy závody 130 let od jejich založeníZdroj: archiv pořadatele

Secesní mistr Alfons Mucha – unikátní výstava ve Zlíně KDY: 18. ledna – 28. března 10-18 hodin

KDE: Obchodní dům Zlín

ZA KOLIK: dospělý 220 korun, děti 6-15 90 korun PROČ PŘIJÍT: Více než stovka uměleckých děl a plakátů Alfonse Muchy, ale také jedinečné šperky vyrobené podle jeho návrhů Georgesem Fouquetem v Paříži, či osobní věci tohoto nejslavnějšího secesního umělce na výstavě v Galerii Desítka. Návštěvníci spatří slavné divadelní plakáty a litografie Alfonse Muchy – mezi nimi i více než dvoumetrový plakát Gismonda, který umělec vytvořil pro svou múzu, francouzskou herečku Sarah Bernhardt, nebo slavný plakát Hamlet z roku 1899. Výstava představí také některé naprosto jedinečné šperky, vytvořené legendárním zlatníkem Georgesem Fouquetem v Paříži – Sarah prsten a hadí náramek, náhrdelník Maruška, náušnice Dragon či slavnou brož Chryzantéma. Zpestřením expozice budou také osobní předměty Alfonse Muchy a dokumentární film o jeho životě a díle.

VALAŠSKO

Velikonoce v muzeu ve Vsetíně a Meziříčí

KDY: sobota a neděle 16. a 17. března od 10 hodin

KDE: Muzeum regionu Valašsko – Valašské Meziříčí, zámek Kinských, Vsetín, zámek Vsetín

ZA KOLIK: 160 Kč

PROČ PŘIJÍT: Oblíbené velikonoční programy ovládnou tento víkend dění v pobočkách Muzea regionu Valašsko na Vsetíně a ve Valašském Meziříčí. Těšit se můžete na tradiční mozaiku lidových zvyků a řemesel, folklorních vystoupení, velikonočního tvoření a další zábavy pro všechny generace.

Na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí se pořad uskuteční v sobotu 16. března. Od 10 do 17 budou moci příchozí navštívit tvůrčí dílny se zdobením kraslic, výrobou květinových dekorací a lepením velikonočních beránků. Také si vyzkouší tradiční barvení vajíček, pletení pomlázky a výrobu vizovického pečiva či frivolitkové krajky.

Program zpestří vystoupení cimbálové muziky Klobučánek a folklorního souboru Trojáček z Valašské Bystřice. Nebude chybět výstavka kraslic a ochutnávka tradičního postního pokrmu pučálky. Součástí programu bude také velikonoční jarmark.

Na zámku Vsetín se velikonoční naladí v neděli 17. března rovněž od 10 hodin. Hned od rána budou na návštěvníky čekat tvůrčí dílny, velikonoční pátračka, ukázky tradičních řemesel, pletení pomlázky, malování kraslic a rukodělný jarmark s výrobky regionálních prodejců.

Cukrářky ze SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín budou přímo na místě péct velikonoční jidášky, příchozí si však pochutnají také na uzenářských dobrotách, valašských sýrech a zákuscích či medovině. O hudební doprovod se bude v dopolední části starat Gajdoš z Valašska.

V programu vystoupí folklorní soubor Malá Jasénka či pěvecký sbor Jasénčanky, nejmenší jistě potěší také živá zvířátka.

Podrobnosti najdete na stránkách www.muzeumvalassko.cz nebo Facebooku a Instagramu @muzeumregionuvalassko.

Velikonoce v muzeu; Muzeum regionu Valašsko; zámek Vsetín; archivní foto.Zdroj: Muzeum regionu Valašsko

JazzHec & Vocal KDY: pátek 15. března od 19 hodin

KDE: Vsetín, Dům kultury

ZA KOLIK: 160 Kč PROČ PŘIJÍT: Odložený únorový koncert vsetínsko-valašskomeziříčského bandu JazzHec & Vocal nabídne v pátek 15. března od 19 hodin Dům kultury ve Vsetíně. Jazzové uskupení, které se v posledních letech rozrostlo o nové nástroje i zpěvačku, na koncertě kromě jazzové klasiky zahraje i popové skladby – mezi nimi například jazzově zpracované písně Michaela Jacksona, Stinga či Stevieho Wondera. Skupina v současné době koncertuje v počtu osmi členů: Jaromír Bazel ml. – klávesy, Jaromír Kužela – saxofony, José De La Hoz – kytara, Martin Maloš – baskytara, Pavel Budík – kontrabas, Štěpán Marek a Jaromír Bazel nejml. – bicí, perkuse, Klára Blažková – zpěv. Formace JazzHec se roku 2005 transformovala z původního Jazzevčíku založeného uznávaným jazzmanem Jaromírem Bazelem starším. Původní kvartet hrál především jazzové standardy. Dnešní rozšířená formace přibírá do repertoáru i moderní jazzově upravené skladby populárních hudebníků. JazzHec & Vocal.Zdroj: se svolením DK Vsetín

Big Wolf Band (UK)

KDY: neděle 17. března od 19.30 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, Malá scéna za oponou, velký sál KZ

ZA KOLIK: na místě 200 Kč, v předprodeji 180 Kč

PROČ PŘIJÍT: Bluesrocková skupina Big Wolf Band, založená v Birminghamu v roce 2014 je jednou z nejlepších britských bluesrockových kapel generující skvělé recenze a respekt publika.

Jonathan Earp, Big Wolf Band.Zdroj: se svolením KZ Valmez

Její živá vystoupení zahrnují tvrdý blues rock s vysokou energií, která obsahuje vše, co chcete od živé kapely slyšet.

Krásné, emocionální, nádherné blues v celé své kráse, mix blues a rocku s výtečnými kytarovými sóly, které kapele zaslouženě vynesly nominaci na britskou bluesovou kapelu roku. Když vystoupí Big Wolf Band, víte, že vás čeká speciální zážitek.

Složení kapely: Jonathan Earp – Lead Guitar, Vocal, Mick Jeynes – Bass Guitar, Tim Jones – Drums, Justin Johnson – Rhytm Guitar, Backing vocals, Robin Fox – Keys

Big Wolf Band.Zdroj: se svolením KZ Valmez

Jakub Jalůvka s kapelou KDY: sobota 16. března od 19 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Hudební klub Vrátnice

ZA KOLIK: s místenkou 120 Kč v předprodeji, v den akce a na místě 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jakub Jalůvka představí akustickou kapelu ve složení nástrojů kytary, bicí/cajón, baskytara a zpěv. Jako kytarista, aranžér a skladatel ovlivněn světovými velikány jako John Mclaughlin nebo Al di Meola vytváří Jakub Jalůvka fúze ladných melodií a harmonií, které se prolínají mezi jednotlivými žánry a svá hudební čísla a představení umocňuje videoprojekcí. Jakub je rodák z Nového Jičína, absolvent českých i zahraničních hudebních škol, prošel mnohými hudebními tělesy, zvítězil v mnoha hudebních soutěžích a za sebou má více než dvacetiletou hudební praxí na tuzemské scéně. Na začátku března vyšlo jeho CD Our Reflection, které křtila významná kytarová osobnost alternativní scény Zdeněk Bína (-123min.). Jakub Jalůvka.Zdroj: se svolením Téčka Rožnov

Perníkářství na Valašsku (výstava)

KDY: do 21. dubna

KDE: Valašské Meziříčí, zámek Kinských

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Kinských výstavu, která přibližuje historii perníku a perníkářského řemesla, jeho doklady na Valašsku, i současnost zdobeného perníku v regionu.

Ve výstavě se návštěvníci seznámí s přípravou perníkového těsta v minulosti a se starobylým perníkářským řemeslem, jehož připomínkou jsou vzácné dřevěné formy na tvarování perníků ze sbírek Muzea regionu Valašsko a Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Výstava Perníkářství na Valašsku v Muzeu regionu Valašsko na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko

SLOVÁCKO

Košt XI. slivovice v Nivnici Kdy: V sobotu 16. března od 20 hodin

Kde: Sál Beseda v Nivnici

ZA KOLIK: Neuvedeno PROČ PŘIJÍT: Ochutnávka vzorků slivovic, občerstvení zajištěno. Zahraje kapela 3Lo3. Chybět nebude diskotéka dj. Trnky ani vystoupení taneční skupiny Glitters Nivnice. Šampioni budou vyhlášeni ve 20.30 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na tombolu. Víkendové tipy Slováckého deníku na 15. - 19. březnaZdroj: archiv pořadatele

Pochod okolo Hlubočku

Kdy: V sobotu 16. března od 8 hodin

Kde: Míkovice

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Start od Hospody u Slezáčků v Míkovicích. Kratší trasa 8 km, delší trasa 17 km. Cíl Kulturní dům Míkovice. Občerstvení zajištěno.

Úsměvy Jaromíra Hanzlíka KDY: V úterý 19. března od 19 hodin

KDE: Reduta Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 230 Kč PROČ PŘIJÍT: Jaromír Hanzlík - herecká legenda, držitel Křišťálového glóbu za umělecký přínos české kinematografii na MFF v Karlových Varech. Nabízí se jedinečná příležitost se osobně setkat s tímto oblíbeným hercem a připomenout si jeho cestu hereckým životem. Filmové klenoty jako Postřižiny či Slavnosti sněženek Bohumila Hrabala, legendární Léto s kovbojem, televizní seriály Nemocnice na kraji města, Sanitka, nebo Cirkus Humberto, divadelní role Hamlet, Cyrano a desítky dalších úžasných rolí odehraných v Divadle na Vinohradech. To je jen zlomek rolí, ve kterých Jaromír Hanzlík zářil. To vše bude během večera plného vyprávění a historek ze zákulisí divadla a natáčení zmíněno. Dojde i na otázky z publika. ože je rok 2024 rokem české hudby nemůže chybět hudba Dvořákova, konkrétně monumentální symfonie č.7. Víkendové tipy Slováckého deníku na 15. - 19. březnaZdroj: archiv pořadatele

Výstava Setkání – Stretnutí míří do Reduty

KDY: Do 29. března

KDE: Reduta v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: 39. ročník tradiční výstavy Setkání-Stretnutie, pořádá Klub kultury Uherské Hradiště a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíně. Po slavnostním zahájení 6. března bude expozice v Redutě k vidění do 29. března.

Tradice družebních výstav Setkání - Stretnutie pokračuje už 39 let

Konečně akty Zdeňka Kupa KDY: Do 31. května

KDE: Galerie Jiří Konečný Veselí nad Moravou

ZA KOLIK: Zdarma PROČ PŘIJÍT: Obrazy Zdeňka Kupa v Galerii Jiřího Konečného ve Veselí nad Moravou. Vernisáž 29. února od 17.30 hodin doprovodí Vencas group. Vernisáž kolekce obrazů s názvem Konečně akty výtvarníka Zdeňka Kupa ve Veselí nad Moravou; 29. února 2024Zdroj: Miroslav Potyka

Krajina, sem tam zvíře

KDY: Do 31. 12. 2025 Od úterý do neděle, od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Výstava nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. K expozici budou připraveny poznávací programy pro nejrůznější věkové kategorie, od pohádkových setkání pro děti z mateřských škol až po interaktivní výklad ušitý na míru dospělým. Veřejnost se může těšit také na komentované prohlídky.