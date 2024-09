VALAŠKO

Hore dědinú

KDY: sobota 28. září od 9 do 17 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: V sobotu 28. září ožije Valašská dědina v rožnovském skanzenu ukázkami tradičních řemesel a ochutnávkou valašských specialit. Příchozí se přenesou zpět do dob našich předků a uvidí, jak se tehdy žilo a pracovalo.

„Během svátečního dne Vás čeká setkání s hospodyněmi v chalupách s nabídkou ochutnávek tradičních jídel, na která se již téměř zapomnělo. Po cestě potkáte řemeslníky – metláře, košíkáře

či ošatkáře, kteří vám předvedou své dovednosti. Zajímavosti z oblasti lesnictví Vám přiblíží hajný

na Hájovně z Valašské Bystřice. Atmosféru doplní hudecká muzika Radhošť a gajdoš Petr Sovják z Neubuze,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

K vidění budou také drobné řemeslné práce, například předení lnu, výroba rukavic a dřevěných výrobků, nebo vyšívání krojových součástek. Chybět nebude ani šrotování a moštování jablek, neodmyslitelná součást podzimních prací.

Program v chalupách:

• Blinkova chalupa: vázání březových metel

• Mališova usedlost: pletení košíků z vrbového proutí

• Obecná škola: dobové vyučování a dětské hry

• Větrný mlýn: mletí mouky

• Kovárna z Lutoniny: Kovářské práce.

• Usedlost sedláka z Nového Hrozenkova: pletení ošatek, předení lnu, vyšívání krojů, ochutnávka svátečních jídel (vdolečky, jablkový štrůdl, ovocná máčka varmuža).

close info Zdroj: VMP Rožnov p. R. zoom_in Pořad Hore dědinú ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, archivní foto.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in Pořad Hore dědinú ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, plakát.

Vlčnovjanka: jsme stále mladí

KDY: sobota 28. září od 11 do 14 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě, Janíkova stodola

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Koncert slovácké krojované dechové hudby Vlčnovjanka ke Dni seniorů pořádaný pod záštitou starosty města Rožnov pod Radhoštěm Jana Kučery a ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě. Vstupenky zdarma jsou k dispozici v kanceláři Téčka nebo v TIC Rožnov p. R. od 10. 9. od 8.30 hodin. Vstup do Janíkovy stodoly – vchodem do Dřevěného městečka z hlavní cesty i parkem. close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in Pořad Jsme stále mladí s dechovou hudbou Vlčnovjanka v rožnovském skanzenu, plakát.

Rožnovská zahrada

KDY: pátek až neděle 27. až 29. září vždy od 8 do 17 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, areál Sport camp TJ Rožnov p. R.

ZA KOLIK: dospělí 90 Kč, důchodci 65+, studenti a děti (od 6 do 15 let) 60 Kč, děti do 6 let a doprovod ZTP/P zdarma

PROČ PŘIJÍT: Už tradiční podzimní zahradnické a řemeslnické trhy bude poslední zářijový víkend hostit areál Sport campu v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnovská zahrada nabídne zahrádkářům a dalším zájemcům široký výběr trvalek, vřesů, cibulovin, okrasných i ovocných stromků více než dvacítky zahradnictví.

Nebude chybět ani bohatý výběr frgálů, uzenin a sýrů, tuzemských i slovenských, které bude možné zapít jihomoravským burčákem.

Nabídku svého zahradního sortimentu představí firma Těsmat CZ, zaujme také expozice autosalonu Hyundai LXM motors.

Pro děti bude připravený dětský koutek, skluzavky, kolotoč a skákací hrad. K poslechu Vám bude hrát duo Navalentym, bohaté občerstvení zajištěno!

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in Rožnovská zahrada, podzim 2024 - plakát.

Inspirace modrotiskem

KDY: od 8. září

KDE: Vsetín, Muzeum regionu Valašsko, zámek Vsetín

ZA KOLIK: plné 90 Kč, snížené 70 Kč (studenti, senioři) a 50 Kč (děti 6–15 let, ZTP), rodinné 200 Kč, děti do 6 let zdarma.

PROČ PŘIJÍT: Inspirace modrotiskem je nová výstava, kterou připravilo Muzeum regionu Valašsko na zámku Vsetín. Vernisáž se uskutečnila v neděli 8. září. V sobotu 21. září se koná první z doprovodných programů: kurz nazvaný Modromalování.

Výstava Inspirace modrotiskem je tematicky rozdělena do dvou částí. První přibližuje proces výroby a prezentuje modrotisk na Valašsku. Druhá jeho vliv na výtvarné umění. „Návštěvníci se mohou těšit na spoustu unikátních exponátů ze sbírek muzea, zajímavé informace i hravé interaktivní prvky, které lépe zasvětí do tématu i dětské návštěvníky výstavy,“ doplnila druhá z kurátorek Olga Mehešová. close info Zdroj: Muzeum regionu Valašsko zoom_in Výstava Inspirace modrotiskem v Muzeu regionu Valašsko na zámku Vsetín - plakát; září 2024. Kouzlo modrotisku na vsetínském zámku. Zájemci si jeho výrobu vyzkouší na kurzu Volný čas

Valašsko – můj domov (výstava)

KDY: do 27. října

KDE: Vsetín, Zámek Vsetín

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: To nejlepší, co přinesl letošní ročník fotografické soutěže Valašsko – můj domov, nabízí stejnojmenná výstava, kterou připravilo Muzeum regionu Valašsko na zámku Vsetín. Vernisáž spojená s oceněním vítězných autorů se uskutečnila v pátek 2. srpna. Na zámku je až do 27. října k vidění bezmála sedm desítek nejzdařilejších snímků, které vybrala odborná porota.

close info Zdroj: Muzeum regionu Valašsko zoom_in František Mucha z Muzea regionu Valašsko při přípravě výstavy fotografií Valašsko - můj domov na zámku Vsetín.

SLOVÁCKO

Zdarma komentovaná prohlídka Galerie Joži Uprky

Kdy: V sobotu 28. září od 14 hodin

Kde: Galerie J. Uprky, Masarykovo náměstí 21, Uh. Hradiště

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Expozicí, kde je vystaveno 160 Uprkových děl, provede během 70 minut její spoluzakladatel a kurátor Petr Vašát. Tři vylosovaní účastníci obdrží dárek. close info Zdroj: Galerie Joži Uprky zoom_in Komentovaná prohlídka Galerie Joži Uprky

Výšlap k obrázku sv. Václava u Korytné

KDY: Sobota 28. září od 10 do 14 hodin

KDE: Korytná

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Sraz výletníků, registrace a přivítání korytňanskou slivovicí a starostou, bude na Obecním úřadě v Korytné, resp. před OÚ, naproti autobusové zastávky Korytná-střed – v 9.30 hodin. Jako každoročně si na těchto místech účastníci zazpívají a budou (mimo pití Smraďačky z tamního pramene) vzájemně koštovat vína, destiláty, likéry, klobásy, které si s sebou přinesou.

close info Zdroj: archiv Lubomíra Málka zoom_in Část výpravy k obrázku sv. Václava a ke Smraďačce u Korytné.

Art tvorba Jana Botka

KDY: Do 20. října

KDE: Zámecká galerie Uherský Ostroh

ZA KOLIK: 30 Kč

PROČ PŘIJÍT: Město Uherský Ostroh zve na výstavu obrazů, fotografií a grafiky výtvarníka Jana Botka. Pochází z Ostrožské Nové Vsi, narodil se v roce 1962. Od roku 1986 byl členem Výtvarné skupiny při SZK Uherské Hradiště. V té době ve skupině aplikoval svoji Školu výtvarného myšlení vynikající (ale bohužel za totality oficiálně zakázaný) pedagog, teoretik a historik umění prof. Igor Zhoř z Brna. close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in Víkendové Tipy Slováckého deníku 13.– 15. září

Laskavý humor na plátnech malíře Ladislava Pálky

KDY: Do konce září. Denně kromě neděle od 10 do 17 hod.

KDE: Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Ladislav Pálka ze Zlína je profesí výtvarník a režisér animovaného filmu, poté, co dosáhl seniorského věku, začal se věnovat malování. Jeho obrazy, většinou rozmarné a úsměvné, často jinotajné i jemně erotické a každopádně oplývající laskavým humorem, dokážou rozptýlit chmury na duši.

close info Zdroj: Deník/Pavel Bohun zoom_in Obrazy Ladislava Pálky plné vtípků, erotických narážek a dvojsmyslů uvidíte v Galerii Joži Uprky. Ladislav Pálka na snímku

KROMĚŘÍŽSKO

Zahrada Věžky

KDY: 26. září – 29. září od 9 do 16 hodin

KDE: zámecký park ve Věžkách

ZA KOLIK: dospělí 90 korun, snížené 70 korun, rodinné 220 korun, parkování osobní auto 30 korun

PROČ PŘIJÍT: Zahrada Věžky je tradiční prodejní výstava pro zahrádkáře, která se koná ve třech ročních obdobích. Její podzimní část nabídne pestrou paletu podzimních květin, ovoce, zeleniny a zahradnických produktů. Připravený bude doprovodný program, květinová expozice, výstava techniky a zábava pro děti. Na výstavu je povolený vstup se psy.

Noc vědců

KDY: 27. září od 17 do 21 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska

PROČ PŘIJÍT: Noc vědců na jeden večer oživí stovky vědeckých budov. Návštěvníci proplouvají laboratořemi, přednáškovými místnostmi, vybuchujícími experimenty a jdou do hloubky aktuálních témat. V Kroměříži bude centrem dění Muzeum Kroměřížska, které organizuje přednášky, workshopy, praktické ukázky práce se sbírkovými předměty a množství zábavných aktivit.

Svatováclavské hody v Hulíně

KDY: 27. září – 29. září

KDE: náměstí, letní kino a další prostory města

ZA KOLIK: -PROČ PŘIJÍT: Akce je spojená s letošními oslavami 800. výročí první zmínky o městě, nabídne sportovní, kulturní i vzdělávací akce, jarmark, koncerty i hodovou Mši svatou. Připravená je také varianta pro případ špatného počasí.

Zdeněk Izer - představení "Vyndavací zas tam dací"

KDY: 29. září v 18 hodin

KDE: KD Koryčany

ZA KOLIK: 390 korun

PROČ PŘIJÍT: Pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů.

close info Zdroj: Kulturní dům Koryčany zoom_in Zdeněk Izer - představení 'Vyndavací zas tam dací'

ZLÍNSKO

Noc vědců ve Zlíně

KDY: pátek od 16 hodin

KDE: ZlínZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Poslední zářijový pátek bude ve Zlíně, stejně jako v mnoha dalších českých městech, patřit Noci vědců. Oblíbená akce popularizující vědu se v krajském městě uskuteční už po sedmnácté. Akci pořádá 27. září Univerzita Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně a konat se bude po celém městě. Letošním tématem je „Proměna“. Odkazuje na sto let od úmrtí Franze Kafky.V budově Fakulty technologické na návštěvníky čekají experimenty, workshopy, přednášková sekce nebo projekce populárně naučných filmů z festivalu Academia Film Olomouc. Budova rektorátu univerzity bude sídlem pokusů z dílny Fakulty managementu a ekonomiky, Fakulty logistiky a krizového řízení, k tomu se přidá i univerzitní knihovna. V budově 44 (areál Svitu) pak otevře své dílny ROBOTA vybavená arsenálem 3D tiskáren, plotterů a skenerů a lákadlem bude i program ve zlínské nemocnici. Noc vědců startuje v 16 hodin a zakončí ji koncert Jiřího Schmitzera od 20:30 ve foyer Rektorátu UTB.

Každý pátek v září a říjnu do ZOO Zlín za 100 korun

KDY: pátek od 8:30 do 18 hodin

KDE: Zoo Zlín

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Každý pátek v září a říjnu budete moci zavítat do zoo za zvýhodněné jednotné vstupné ve výši 100 korun. Bude platit pro děti, seniory, pro dospělé, lidé je získají nejen v pokladnách zoo, ale také si mohou na pátky zakoupit zvýhodněné elektronické vstupenky s okamžitým doručením na e-mail.

close info Zdroj: archiv ZOO Zlín zoom_in

Repete 90 ve Svitu

KDY: pátek od 20 hodin

KDE: budova Baťova institutu (14-15 budova) ve Zlíně

ZA KOLIK: 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Oldies party Repete 90 nabídne večer plný nostalgie, zábavy a nezapomenutelných hitů z devadesátých let v prostředí ikonického Baťova institutu. Hudební atmosféru tentokrát zajistí hned dva DJové – Jarda Tyllich a David Filák, kteří se postarají o to, aby parket nezůstal ani chvíli prázdný. close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in Repete 90

Svatováclavské slavnosti v Brumově-Bylnici

KDY: sobota a neděle

KDE: náměstí v Brumově-Bylnici

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Svatováclavské slavnosti se v posledních zářijových dnech uskuteční na náměstí v Brumově-Bylnici. Letos se mohou návštěvníci těšit na farmářské trhy s regionálními výrobky a rukodělnými produkty hudebníky jako jsou například Markéta Konvičková, Křídla, Docuku, Stanley Dixie Street band, Everest a další. Pro děti si organizátoři zase připravili divadlo - Špalíček veršů a pohádek, O Smolíčkovi – nebo třeba králičí hop, dílničky či bublinkovou show.

Svatováclavské slavnosti v Napajedlích

KDY: sobota od 9 hodin

KDE: Napajedla

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Nenechte si ujít největší kulturní událost v Napajedlích – oslavu svatého Václava, letos na téma Moudrost bláznů. Letošní ročník bude už čtyřiadvacátý. Organizátoři zvou na tradiční Svatováclavské Slavnosti, které se budou konat v Napajedlích v sobotu, 28. září 2024. Přijďte oslavit tento významný den plný hudby, divadla, tance, dobrého jídla a zábavy pro celou rodinu. close info Zdroj: Deník / Jarmila Kuncová zoom_in Svatováclavské slavnosti v Napajedlích 2019

Den architektury v Památníku Tomáše Bati ve Zlíně

KDY: sobota od 9:30

KDE: Památník T. Bati ve Zlíně

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Památník T. Bati se 28. září 2024 už tradičně zapojí do festivalu Den architektury. Ve spolupráci se Zlínským architektonickým manuálem návštěvníkům nabídne komentované prohlídky a přednášku, která přiblíží dílo autora památníku Františka Lýdie Gahury z jiné perspektivy.

Památník se v tento den, na který připadá současně i státní svátek, otevře od 9:30 do 17:00 h, přičemž 45minutové prohlídky budou začínat vždy v každou celou hodinu – první v 10:00 a poslední v 16:00 hodin. Na poslední prohlídku naváže od 17:00 v Infopointu památníku přednáška Romany Junkerové, studentky magisterského ročníku na Katedře dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci. Přednáška ponese název „Strom a jeho kořeny: František L. Gahura a jeho Společenský dům v Lutíně“.

Přednáška i prohlídky mají omezenou kapacitu, a proto organizátor doporučuje rezervovat si místo předem a volnou vstupenku si pak už jen vyzvednout před začátkem prohlídky či přednášky v Infopointu památníku.

close info Zdroj: Deník/Jan Karásek zoom_in Ilustrační foto

Velká burza vinyl LP + CD

KDY: neděle od 13 hodin

KDE: Stará sokolovna ve Zlíně

ZA KOLIK: 50 korun

PROČ PŘIJÍT: Rock, Pop, Jazz, Blues, Funk, Punk, Metal, New Wave, domácí a zahraniční scéna, čili od Bacha po Vlacha. Tato burza je jedinečnou možností pro sběratele LP, CD, DVD, Blu-Ray, jak nakoupit a sehnat rarity ze všech oblastí populární hudby.

Zlínský samizdat – Únik ze socialismu

KDY: denně od 10 do 18 hodin

KDE: 14|15 Baťův institut ve Zlíně

ZA KOLIK: základní vstupné 69 korun

PROČ PŘIJÍT: Nová výstava s názvem Zlínský samizdat – únik ze socialismu je k vidění v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Výstava připomíná Zlín (Gottwaldov) jako významné centrum vzniku a výroby samizdatové literatury a je netradičně řešena formou únikové hry pro děti, dospělé a zrakově postižené, kteří se na začátku výstavy stanou disidentem a budou procházet labyrintem osmi oddělených prostorů a plnit úkoly k tématu.

close info Zdroj: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně zoom_in