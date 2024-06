Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Kam za sportem ve Zlínském kraji?

VALAŠSKO

Vsetínský krpec: večer s cimbálovou muzikou Hudci

KDY: pátek 14. června od 19 hodin

KDE: Vsetín, Dolní náměstí

PROČ PŘIJÍT: Večerní lidová veselice s cimbálovou muzikou Hudci primáše Štěpána Kulišťáka se uskuteční na vsetínském Dolním náměstí na prostranství před Radegastovnou U Lva v pátek 14. června od 19 hodin. Hudební pořad je jedním z programů, které předcházejí Mezinárodnímu folklornímu festivalu Vsetínský krpec, který ovládne centrum města o týden později – o víkendu 21. až 23. června 2024.

Večer s cimbálovou muzikou Hudci (součást MFF Vsetínský krpec)

Setkání Nositelů tradic

KDY: sobota 15. června od 12 hodin

KDE: Malá Bystřice, přírodní areál Synodos

ZA KOLIK: dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: V sobotu 15. června 2024 se ve Velkých Karlovicích uskuteční druhé Setkání Nositelů tradice lidového řemesla z oblasti Valašska.Titul Nositel tradice lidových řemesel každoročně od roku 2001 uděluje ministr kultury České republiky vybraným lidovým výrobcům. Jedná se o českou verzi projektu UNESCO, nazvaného Žijící lidské poklady. Titul je udělován u příležitosti národního zahájení Dnů evropského dědictví, pořádaného Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.Účastníci setkání ve Velkých Karlovicích jsou řemeslníci z regionu Valašska a v průběhu dne nabídnou nejen své výrobky k prodeji, ale prostřednictvím ukázek své tvorby seznámí návštěvníky s mnohdy i zapomenutými řemesly.Programem provede moderátorka paní Bára Šimečková a k dobré pohodě zahraje Cimbálová muzika Jiřího Nechanického. Plakát ke druhém setkání Nositelů tradice ve Velkých Karlovicích.Zdroj: archiv pořadatele

Farmářské trhy ve Vsetíně

KDY: sobota 15. června od 7 hodin

KDE: Vsetín, Dolní náměstí

PROČ PŘIJÍT: Hledáte výrobky z výhradně domácích farem, s láskou pěstované a vyráběné potraviny, které by neměly na vašem stole chybět? Zastavte se na Dolním náměstí ve Vsetíně, kde pracovníci vsetínského Domu kultury společně s Městem Vsetín každou druhou sobotu v měsíci připravují farmářské trhy. Ráno od sedmé hodiny je zde možné zakoupit kvalitní potraviny od regionálních farmářů, pěstitelů a výrobců.

Možnost nákupu z domácí produkce bude mít letos veřejnost ve Vsetíně celkem dvanáctkrát – každou druhou sobotu až do 26. října.

Farmářské trhy ve Vsetíně v roce 2024

Perfect Days (divadlo)

KDY: neděle 16. června

KDE: Valašské Meziříčí, Kulturní zařízení města, velký sál

ZA KOLIK: na místě 550 Kč, v předprodeji 490 Kč

PROČ PŘIJÍT: Svižná romantická komedie, která přináší vtipný důkaz toho, že osud pro nás vždy chystá něco úplně jiného, než si plánujeme. Příběh úspěšné kadeřnice Barbary, která pořád ne a ne naplnit svůj život tím, co by si hlavně přála.

Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Dana Syslová, Jan Hofman a další Divadelní představení Perfect Days v KZ Valmez

O lidech a koních na Valašsku (komentovaná prohlídka)

KDY: neděle 16. června od 15 hodin

KDE: Vsetín, Zámek Vsetín

PROČ PŘIJÍT: Působivou sondu do světa lidí a koní na Valašsku přináší výstava renomovaného regionálního fotografa Josefa Vrážela, která je k vidění v Muzeu regionu Valašsko na zámku Vsetín. V neděli 16. června si ji mohou zájemci projít i v doprovodu autora.

Josef Vrážel se narodil 25. srpna 1966 na Vsetíně. Vyrůstal a dosud žije v Karolince. Cyklus černobílých snímků o životě „koňáků“ na Valašsku tvořil zhruba 3 roky.

„Mým cílem bylo zachytit vztah ,člověk – zvíře´. Postupně jsem přitom odhaloval svéráznou komunitu navenek drsných, nepřístupných, vzájemně soudržných a pracovitých lidí. Uvnitř však citlivých, s obrovskou láskou ke koním, které nevnímají jako výrobní prostředek, ale spíše jako své parťáky,“ přiblížil Josef Vrážel.

Snímky na výstavě pochází z různých oblastí Valašska.

„Jsou na nich zachyceni lidé z formanského prostředí i oblasti dostihového sportu, a to nejen toho profesionálního, ale i amatérského, kde se chovatelé věnují svým miláčkům ve volném čase,“ doplnila kurátorka Ivana Spitzer Ostřanská z Muzea regionu Valašsko.

Fotografie Josefa Vrážela si můžete přijít na zámek Vsetín prohlédnout každý den kromě pondělí, vždy od 9 do 17 hodin až do 28. července. V neděli 16. června je zde navíc jedinečná možnost projít si výstavu i se samotným autorem. Komentovaná prohlídka začíná v 15 hodin

Výstava O koních a lidech na Valašsku v Muzeu regionu Valašsko na vsetínském zámku.

Magičtí Lucemburkové

KDY: od soboty 1. června do 15. září

KDE: Valašské Meziříčí, Muzejní a galerijní centrum

ZA KOLIK: 130 Kč

Velká výstava věnovaná českým králům a císařům Svaté říše římské z rodu Lucemburků. Poznejte slavný rod Lucemburků, který se nesmazatelně zapsal do českých dějin.Výstava představuje svět středověkých Lucemburků prostřednictvím dokonalých faksimilií a replik předmětů včetně panovnických korun, bohatě iluminovaných rukopisů, modelů hradů a dalších exponátů, spojených s tímto významným rodem. Výstava Magičtí Lucemburkové.

KROMĚŘÍŽSKO

Den řemesel v Muzeu v přírodě Rymice

KDY: 15. června, 10-17 hodin

KDE: Muzeum v přírodě Rymice

ZA KOLIK: dospělí 120 korun, snížené 80 korun, rodinné 280 korun

PROČ PŘIJÍT: Připravená je ukázka tradičních lidových řemesel v chaloupkách na návsi i na Hejnici. K vidění bude práce přadleny na kolovratu a tkadleny na tkalcovském stavu, kováře v kovárně, ševce či řezbáře. Návštěvníci uvidí také výrobu šindelů a nepálených cihel, mašlovaček nebo rozdíly ve včelaření v minulosti a dnes. V hospodářském dvoře bude bohaté občerstvení a nabídku různých lidových výrobků.

Den tance

KDY: 15. června, od 9 hodin

KDE: Velké náměstí Kroměříž

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Jde o 19. ročník přehlídky tanečních souborů, které předvedou standardní, latinskoamerické i orientální tance nebo moderní street. Chybět nebude flamenco ani vystoupení mažoretek.

Chovatelské trhy

KDY: 16. června, 6-10 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: 60 korun

PROČ PŘIJÍT: Pravidelná burza chovatelů exotického ptactva, králíků, holubů a drůbeže. Připravený je prodej chovatelských a zahradnických potřeb, krmiva, ale i výpěstků nebo včelařských produktů. Zároveň se bude vykupovat exotické ptactvo a králičí kožky.

VIDEO: Papoušci, králíci i slepice. Chovatelské trhy v Kroměříži přilákaly davy

Den větrné energetiky

KDY: 15. června, 9-12 a 13-17 hodin

KDE: Větrný mlýn Velké Těšany

ZA KOLIK: dospělí 60 korun, snížené 40 korun, rodinné 140 korun

PROČ PŘIJÍT: Díky speciálním prohlídkám národní kulturní památky se návštěvníci seznámí s jedním z nejvýznamnějších vynálezů lidstva, strojem, poháněným energií z větru. Průvodcem bude mlynář, pro děti je připravený interaktivní hra.

ZLÍNSKO

Lážo Plážo Fest

KDY: 14. - 15. června

KDE: Štěrkáč Otrokovice

ZA KOLIK: od 899 korun

PROČ PŘIJÍT: Divokej Bill, No Name, Horkýže Slíže, Harlej, Wohnout, vypsaná fiXa, Adam Ďurica a britská kapela The Hara jsou hlavními hvězdami pátého ročníku Lážo Plážo Festu. Hudební festival s koupačkou se uskuteční tento víkend Štěrkáči v Otrokovicích. Ve street food zóně návštěvníci ochutnají fesťákovou klasiku i světovou kuchyni. Zchladit se mohou Jarošovským pivem. Headlinerem festivalu je i samotný Štěrkáč s vodními atrakcemi, sportovními plácky a dětským hřištěm. Během festivalu si můžou návštěvníci zahrát Kenka puppetgame, uplést věneček nebo něco vytvořit v Mojí dílně.

Lážo Plážo Fest se vydařil. Lidé si užili skvělé kapely i koupačku.

Den otevřených bran v Technických službách

KDY: 15. června 9 -14 hodin

KDE: TS Zlín – Louky

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Prohlídka areálu TS Zlín a skládky Suchý důl, ukázky techniky na různých stanovištích.

Táta fest

KDY:16. června od 14:30

KDE: Park Komenského, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zábavný program nejen pro děti a tatínky. Návštěvníci projdou stezku společných rodinných aktivit, nebudou chybět tvořivé dílničky, malování na obličej, zpívání, básničky, kouzelnické vystoupení a předvedou se i fryštácké mažoretky.

Táta fest ve Zlíně, 19. 6. 2022

Bohuslavský spartáček

KDY: 15. června 9 – 23 hodin

KDE: Bohuslavice u Zlína, víceúčelové hřiště

ZA KOLIK: startovné 70 korun

PROČ PŘIJÍT: Dětské závody v jízdě na kole spojené s během s překážkami, inspirované Spartanským závodem. Vítány jsou všechny děti, které rádi závodí a chtějí si bez předešlých zkušeností vyzkoušet atmosféru tohoto závodu. Návštěvníky čeká bohatý doprovodný program, odpočinkové "chill" zóny, skákací atrakce a další sportovní aktivity. Každý závodník dostane odměnu a jeho startovní číslo postoupí do slosování o hodnotné ceny.

Napahraní deskových her

KDY: 15. června 15-21 hodin

KDE: Klub Kultury Napajedla

ZA KOLIK: 50 korun

PROČ PŘIJÍT: Deskové hry už dávno nejsou jen Člověče, nezlob se nebo Dostihy a sázky! Návštěvníci si mohou v CAFÉ Klášter v Napajedlích zahrát moderní deskovky. Připraveny budou hry rychlé, jednodušší, ale i komplikovanější, co dokážou potrápit mozkové závity. Akce je vhodná pro jednotlivce, rodiny i týmy.

Ilustrační foto

Rybářské závody jednotlivců v lovu kapra ve Fryštáku

KDY: prezentace soutěžících v pátek, sobota 15. 6. od 6 hodin

KDE: u rybníku Výlanta ve Fryštáku

PROČ PŘIJÍT: Na sobotu 15. června připravil správce rybníka Výlanta ve Fryštáku pro nadšence soutěžního rybolovu rybářské závody jednotlivců v lovu kaprů. Na skvěle zarybněném rybníce proběhnou závody po čtyřleté pauze, přičemž soutěžit se bude v lovu kaprů na body, ale i o nejdelšího uloveného kapra.

Na nejúspěšnější lovce čekají hodnotné ceny v podobě rybářského vybavení a všichni lovící i příchozí se mohou těšit na tradičně bohatou tombolu.

Po celou dobu závodu bude k dispozici občerstvení a pitný režim.

Prezentace soutěžících proběhne již v pátek od osmnácti hodin v buňce u rybníka, ale také v sobotu ráno od šesté hodiny.

Závod odstartuje o hodinu později, tedy v sedm hodin a nejúspěšnější lovce poznáme krátce po dvacáté hodině večerní.

SLOVÁCKO

Slet Zlínského kraje v Uherském Brodě

KDY: V sobotu 15. června

KDE: Sokolský stadion Uherský Brod

ZA KOLIK: 80 korun

Téměř 1 000 cvičenců ze Zlínského kraje předvede hromadné skladby všech generací. Program odstartuje ve 13:30 průvodem z Masarykova náměstí, od 14:00 se uskuteční slavnostní zahajovací ceremoniál, ve 14:30 pak bude následovat přehlídka hromadných skladeb. Víkendové tipy Slováckého deníku na 14. - 16. června

Noc s Metodějem

Kdy: V pátek 14. června od 16.30 hodin

Kde: Výšina sv. Metoděje Uherské Hradiště

Za kolik: Vstup volný

Proč přijít: Letošní Noc s Metodějem se bude odehrávat ve stylu starých Jarmarků. Obchodu se lidé věnují od nepaměti a obchod byl i hnacím motorem pokroku. Součástí Jarmarků byli i potulní umělci, kteří předváděli své umění. Po 19. hodině vystoupí Ťažká muzika z Těrchovej. Vyznačuje se svérázným originálním hudebním a pěveckým projevem, který je charakteristický pro Těrchovou a oblast severního Slovenska. Název skupiny je odvozen od jejich tělesné hmotnosti. Od 20.30 zahraje Docuku, šestičlenná hudební formace z Valašského Meziříčí vznikla na sklonku roku 2001 díky iniciativě zpěváka a multiinstrumentalisty Jiřího Buksy. Její název znamená ve valašském nářečí „honem, rychle, svižně“ nebo také „dohromady“ a zúčastnění hudebníci jej naplňují ve svižných, melodických písničkách na pomezí folklóru a bigbítu. Od 22. hodiny se návštěvníci mohou těšit na Ohňovou show. Na starosti ji bude mít seskupení Boca Fuego.

Víkendové tipy Slováckého deníku na 14. - 16. června

Hudebně soutěžní zábavná show

Kdy: V pátek 14. června od 14 hodin

Kde: Masarykovo náměstí Uherské Hradiště

Za kolik: Zdarma

Oslava narozenin TVS přiláká na Masarykovo náměstí do Uherského Hradiště hosty z pohádek, kouzlíčka, soutěže, skákací atrakce i kolotoč. Víkendové tipy Slováckého deníku na 14. - 16. června

Obrazy Františka Pavlici vystavují ve Vlčnově

KDY: Do konce srpna a bude otevřena vždy v neděli od 14 do 17 hod., nebo na požádání

KDE: Galerie Na Měšťance

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Jedním z nejzajímavějších a nejoblíbenějších výtvarníků, kteří se ve své tvorbě inspirují folklorem, je bezesporu František Pavlica z Hroznové Lhoty. Žije v regionu s bohatou a pestrou folklorní tradicí, v níž se prolínají vlivy Strážnicka, Horňácka a Dolňácka - v jeho díle pak ožívá mizející svět lidových zvyků, tanců i písní, architektury… Z těchto zdrojů připravil již několik nástěnných kalendářů a udělal tak radost mnoha svým příznivcům. Jeho rukopis je ovlivněn poetikou insitních malířů (někdy se jim také říká malíři něžného srdce nebo naivisté). Výstava ve Vlčnově nese název Doma na Slovácku.

František Pavlica a jeho obrazy.