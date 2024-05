Kameníkem či dráteníkem na zkoušku? Ve skanzenu to na Den dětí bude možné

První červnová sobota bude v Dřevěném městečku ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm patřit dětem. Nejmenší návštěvníci si užijí den plný tvoření, zručnosti a zábavy při pořadu Slabikář řemesel. Pro děti do 15 let je vstup do areálu zdarma.

Program Slabikář řemesel ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, archivní foto. | Foto: Valašské muzeum v přírodě