„Lineup letošního ročníku je nabitý skvělými kapelami,“ ujišťuje Romana Bílá, dramaturgyně pořádající rožnovské kulturní agentury Téčko.

Zahájení Valašského folkrockování obstará legenda české rockové historie Framus 5 se zpěvákem Michalem Prokopem. Ve skupině začínal v roce 1963 původně jako kytarista. Ale aktuální historie kapely sahá do roku 1967, kdy se postavil za mikrofon jako zpěvák a kdy také podle značky strun vznikl název Framus 5.

Naváže další legenda, kapela -123minut, která se za dobu své existence stala kultovní. Síla kapely spočívá především v živých energických koncertech, které jsou z velké části tvořeny improvizací. Propojují žánry jako soul, groove, jazz, funky či world music. „Jsme si jistí, že jejich energická show pořádně rozhýbe zaplněný amfiteátr,“ říká Romana Bílá.

Program bude pokračovat jménem neméně zářivým: jako třetí v pořadí zahrají Monkey Business. „Monkey Business jsou skvěle namazaným stojem na energickou hudební show, který ozvláštňuje českou hudební scénu už téměř čtvrt století. Roman Holý, Matěj Ruppert, Tereza Černochová a celá parta kolem nich hlediště energií doslova zavalí,“ ujišťuje dramaturgyně.

Jako poslední v pořadí se na pódium amfiteátru Na stráni přiřítí November 2nd. „Rocková parta, která má za sebou nabídky na společné koncertování s Davem Gahanem nebo Suzan Vega,“ upozorňuje Romana Bílá.

Skupina November 2nd s charismatickou zpěvačkou a kytaristkou Alexandrou Langošovou je mnoho let oceňovaná za atraktivní rockové skladby, které jí v minulosti vynesly největší počet nominací na Ceny Anděl a nakonec vítězství v královské kategorii Album roku. Přinesly také vítězství v Žebříku časopisu iReport.

Skupina aktuálně sbírá pozitivní ohlasy na aktuální nahrávku, která vyšla (příznačně) druhého listopadu. Redakce hudebního časopisu Headliner ji označila Albem roku 2023 a kapela je aktuálně nominovaná ve dvou kategoriích na Ceny Apollo (za album a singl All Comes Down).

Vstupenky na Valašské folkrockování jsou v prodeji za 590 Kč v Téčku, Turistickém informačním centru nebo online přes webové stránky Téčka. Za 690 Kč pak na místě konání festivalu. Další informace: www.tka.cz.