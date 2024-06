Třetí ročník festivalu U:FEST mapujícího aktuální trendy v alternativní hudbě se uskuteční ve dnech 7. a 8. června v areálu Brillovky v Rožnově pod Radhoštěm. Návštěvníky opět čeká několik dramaturgických linek a doprovodné programy. Promítat se bude i film vytvořený umělou inteligencí.

The Stylists. | Foto: se svolením Téčka Rožnov

U:FEST pokračuje ve vymezené lince: tedy ve zkoumání zprostředkování kultury a umění v době vysoké technologické digitalizace a umělé inteligence. Organizátory zajímá, jak se tento progresivní trend promítá do současného života a ovlivňuje již tradiční umělecké formáty.

Letošní novinkou je páteční (7. 6.) hudební workshop pro žáky a studenty s Omnionem, jednočlenným sebesmyčkovacím orchestrem, jehož vším je Tomáš Reindl.

„Večer na terase a v sále Brillovky vystoupí na Ventolin, místní Chorobopop, Hard to Frame, DJ Fefe či rapper z USA Onry Ozzborn,“ vyjmenoval Martin Beníček, vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu rožnovské radnice.

V sobotu se program U:FESTu přenese i do dalších prostor: na nádvoří a do 3. etáže. Návštěvníci se mohou těšit na kapely N.O.H.A., Sunbrella (UK), The Stylists, BoLs/sLoBa, Omniona, Telomante (ESP), DJ Josefa Sedloně, Foresta nebo Michala Macečka.

„Headlinerem letošního U:Festu bude N.O.H.A. Kapela specifická stylově otevřeným mixem drum&bassu, world music, dub stepu a energií nabitých groovů,“ upozornil Beníček.

Zazní hity jako Di Nero, Wanna Play, Dive in Your Life a hlavně Tu Café, které kapelu vynesly až na největší evropské festivaly. „Do Rožnova přijede excelující smršť, vydávající ze sebe nakažlivou pozitivní energii,“ ujistil Beníček.

Pro návštěvníky bude připravený i specifický doprovodný program: v sobotu odpoledne budou Josef Sedloň a Mirek Papež vzpomínat na pionýrské začátky elektronické scény u nás.

„Můžete se také podívat na film Petra Salaby Scalespace generovaný AI (umělou inteligencí) nebo se potkat s Dušanem a Lídou Tománkovými a bavit se s nimi o fenoménu fota v dnešní době,“ nabídl další program Martin Beníček.

Celým festivalem bude provádět slampoetrista a kreativec Ondra Hrabal. U:FEST pořádají Město Rožnov pod Radhoštěm a Téčko, příspěvková organizace a koná se díky podpoře 3. etáže, Strozy, Brillovky, Innovative Sensor Technology (IST) a Zlínského kraje. Podrobnosti na www.ufest.cz.

U:FEST 2024 - program

Pátek 7. 6.

18:00 DJ M. Maceček

19:00 Hard to Frame – terasa

20:00 Chorobopop – sál

20:45 Onry Ozzborn – terasa

21:30 Ventolin – terasa

23:00 DJ FeFe – terasa

Sobota 8. 6.

16:00 Chill music – nádvoří

17:00 Zahájení festivalu – nádvoří

17:05 Omnion – nádvoří

18:00 Scalespace – film generovaný AI – sál

18:15 Debata M. Papeže a J. Sedloně – 3.etáž

19:00 Sunnbrella – nádvoří

19:30 DJ Forest + M. Maceček – terasa

20:00 Telomante – sál

20:15 Foto Workshop Dušan a Lída Tománek – 3.etáž

21:00 The Stylists – nádvoří

22:00 BoLs/sLoB – sál

22:45 N.O.H.A. – nádvoří

24:00 DJ Josef Sedloň – sál

U:FEST 2024, plakát.Zdroj: se svolením Téčka Rožnov