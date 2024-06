Dvoudenní dny města spojené názvem Rožnov mě baví si v pátek a sobotu 21. a 22. června užijí obyvatelé Rožnova pod Radhoštěm. Příchozí čeká společné posezení a občerstvení u nejdelšího stolu v historii města, koncerty i tanec. Bude se také slavnostně odhalovat název Lázeňské ulice.

Grilování. Jídlo. Ilustrační foto. | Foto: Pixabay

Program dnů města začne v pátek odpoledne, kdy jsou všichni zváni k sousedskému stolu na Lázeňské ulici (mezi Společenským domem a základní uměleckou školou), a to v době od 16.30 do 19.30 hodin. „Stačí přinést něco na ochutnání a zapojit se třeba do soutěže o nejchutnější frgál. Návštěvníky čeká posezení s přáteli a známými u nejdelšího stolu v historii Rožnova,“ pozvala mluvčí rožnovské radnice Petra Graclíková.

Moderátor Ondřej Dvořák zajistí dobrou náladu, vedení města města zase grilování. „Pro ty, kteří se aktivně zapojí, jsou připraveny vstupenky na Svatojánský večer v Amfiteátru Na Stráni (v rožnovském skanzenu), který začíná ve 21 hodin,“ doplnila Petra Graclíková.

Valašskou dědinu v rožnovském skanzenu ovládne magie Svatojánského večera

Na 18. hodinu je naplánováno slavnostní odhalení nové cedule s názvem Lázeňské ulice, který od letošního roku připomíná lázeňský život v Rožnově pod Radhoštěm.

Od sedmi do půl desáté večer se pak na Lázeňské ulici uskuteční taneční battle v Robe Black Boxu, následovaný tanečním workshopem s Ersi a taneční párty, která potrvá až do půlnoci. „Erika Ruthar Černá bude vést taneční soutěž, kde si mohou všichni vyzkoušet své taneční dovednosti,“ přiblížila mluvčí města.

OBRAZEM: Závod všestrannosti mládeže v Rožnově ovládli místní gymnazisté

Sobota bude plná koncertů, zábavy a dobrého jídla a pití. Program začíná v 9 hodin dopoledne Deskohraním v městské knihovně. Od půl jedenácté hodin se na hlavním pódiu v městském parku představí Beskydský orchestr pod vedením Zdeňka Valy, následovaný vystoupením Malby v hudebním altánu (v 11.45 hodin).

Odpolední program na hlavním pódiu nabídne vystoupení pěveckého sboru Rosénka, taneční vystoupení Line Dance a Podskaláček, Heart2Beat/SB a divadelní představení Rákosníček a hvězdy.

Rožnovský skanzen letos nabídne padesát pořadů, sezonu otevře Ondrášova Valaška

Večer od 18 hodin odehraje svůj koncert muzika Hradišťan s Jiřím Pavlicou, následovat budou kapely Crown the Vibe a Mňága a Žďorp. Závěr sobotního večera obstará DJ Gadjo CZ.

„Po celý den budou v městském parku připraveny různé aktivity a hry pro děti i dospělé, jako je skákací hrad, lanové překážky, malování na obličej, bumper ball, discgolf, a mnoho dalších,“ vyjmenovala Petra Graclíková.

Pestrý program po příchozí připravují Středisko volného času, městská policie, fotbalový klub FC Rožnov, Spolek rožnovských žen a Autoklub ČR Rožnov. Další informace na www.roznovbavi.cz.

Program dnů města Rožnova

pátek 21. června (moderuje Ondřej Dvořák)

16:30 – 19:30 Sousedský stůl (Lázeňská ulice) – Sousedský stůl je setkání Rožnovanů a jejich přátel u nejdelšího stolu v historii města, který bude procházet celou Lázeňskou ulicí,

17:00 – 18:00 Gril vedení města (Lázeňská ulice) – Vedení města bude grilovat a pohostí příchozí lahůdkami, které budou osobně připravovat na Lázeňské ulici. Současně budou vybírat příspěvky na neziskové organizace v Rožnově pod Radhoštěm,

18:00 – 18:15 Slavnostní odhalení názvu Lázeňská ulice

18:30 – 18:45 Vyhlášení vítězů soutěže o nejchutnější frgál (Lázeňská ulice) - v rámci sousedského stolu proběhne také soutěž o nejchutnější valašský vdolek neboli frgál. Vzorky do soutěže o velikosti minimálně ¼ koláče se budou přijímat od 17:00 do 18:00 hod., poté zasedne odborná porota, která bude ochutnávat,

19:00 – 21:30 Taneční battle (Lázeňská ulice, Robe Black Box)

21:30 – 22:00 Taneční workshop s Ersi (Lázeňská ulice, Robe Black Box)

22:00 – 24:00 Taneční párty (Lázeňská ulice, Robe Black Box)

sobota 22. června (moderuje Zbyněk Terner)

9:00 – 11:00 Deskohraní (městská knihovna)

10:30 – 11:30 Katka & Jazzbanda (hlavní pódium v parku)

11:45 – 12:30 Malba (hudební altán)

13:00 – 13:30 Rosénka (hlavní pódium v parku)

13:30 – 14:00 Line Dance a Podskaláček (hlavní pódium v parku)

14:00 – 14:30 Swingová tančírna (arkáda společenského domu)

14:40 – 15:00 Heart2Beat/SB (hlavní pódium v parku)

15:30 – 16:30 Rákosníček a hvězdy (hlavní pódium v parku)

16:30 – 17:00 Swingová tančírna (arkáda společenského domu)

17:00 – 17:45 Patt Berry Trio (hudební altán)

18:00 – 19:15 Hradišťan (hlavní pódium v parku)

19:30 – 20:30 Crown the Vibe (hudební altán)

21:00 – 22:15 Mňága a Žďorp (hlavní pódium v parku)

22:30 – 24:00 DJ Gadjo CZ (hlavní pódium v parku)

Atrakce a zábava pro děti i dospělé:

Valašská lékárna

Fotokoutek

Skákací hrad

Lanové překážky

Dílnička pro děti

Hry pro děti i dospělé

Malování na obličej

Bumper ball

Discgolf

Taktická střelnice

Lanová dráha

Fotbalová aréna

Výstava historických vozidel

Videokout 360

Show Truck Robe

* Akce se koná za podpory nadace Synot. Partnerem akce jsou Robe a onsemi. Bez vstupného.