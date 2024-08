Kastelán/ka zámku Nástup možný ihned nebo dle dohody. NÁPLŇ PRÁCE: - Zajišťuje a zodpovídá za ochranu, provoz, ošetřování a správu zámku, hospodářské budovy a přilehlého parku - Tvoří, připravuje a realizuje muzejní akce pro děti a veřejnost, aktivně zajišťuje jejich propagaci na webu, v médiích, na školách a v dalších vhodných institucích a organizacích - Tvoří, připravuje a realizuje vlastní a vypůjčené muzejní výstavy, programy, publikace a instalace zpřístupněných památkových objektů, zajišťuje zápůjčky a výpůjčky sbírkových předmětů a ostatního majetku - Provádí plánované změny expozic, včetně posilování interaktivních prvků - Tvoří, připravuje a realizuje specializované mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže se zaměřením na společenské či přírodní vědy a tradice rozvíjející jejich zájmovou činnost, znalosti a tvořivé schopnosti a systematicky doplňují školní výuku - Usiluje o získání grantů a zakázek, sponzorských darů a dalších forem podpory k činnosti pobočky Muzea - Spolupracuje a provádí vlastní propagační a popularizační činnost v regionálních a celostátních periodikách a sdělovacích prostředcích a periodikách vydávaných Muzeem k podpoře návštěvnosti muzejních programů a výstav POŽADUJEME: - VŠ vzdělání v oboru památkové péče výhodou - Praxi v oblasti kulturního dědictví na vedoucí pozici výhodou, znalost problematiky státní památkové péče a péče o mobiliární fondy výhodou - Orientace v ekonomické agendě správy památkového objektu, znalost práce v oboru výhodou - správa a údržba památkového objektu - Komunikativnost, organizační schopnosti, spolehlivost, flexibilita, loajalita, ochota dále se vzdělávat - Znalost práce na PC na velmi dobré úrovni - Trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost - Aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka, zkušenosti s psaním a vedením projektů výhodou - Řidičský průkaz skupiny B NABÍZÍME: - Pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 3 dny sick days, příspěvek na stravné, příspěvek na penzijní připojištění, mobilní telefon s vysokým tarifem na internet a neomezeným voláním, možnost bydlení v areálu zámku, stabilitu příspěvkové organizace Zlínského kraje, volný vstup do většiny muzeí, galerií a památek České a Slovenské republiky PRVNÍ KONTAKT: Motivační dopis, strukturovaný životopis, kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání, zaslání pdf souboru s diplomovou prací, zpracovanou představu (vizi) o práci na pozici kastelána v rozsahu max 1 strana A4 zasílejte nejpozději do 16.9.2024 na adresu e-mail: rapusakova@muzeumvalassko.cz nebo do datové schránky: ID b7uk6e4, do komunikace uveďte Výběrové řízení kastelán. 26 600 Kč

