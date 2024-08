Starému dobrému westernu je první srpnový víkend na Bystřičce vyhrazený už od roku 1999. Letošní bohatý hudební program odstartoval v pátek 2. srpna hodinu po poledni na nejmladší scéně Kemp Ranč Bystřička. Tři hodiny poté se muzika rozezněla také na největší scéně v letním kině.

S deštěm si diváci hravě poradili

Třebaže část pátečního odpoledne provázelo deštivé počasí, příznivci Westernu dokázali, že v žádném případě nejsou z cukru a program si užívali dočasně ukrytí pod deštníky či pláštěnkami.

Vychutnali si například vystoupení kapely Poutníci, která je stálicí české bluegrassové a country scény přes 50 let. Skupina si přivezla i vzácného hosta. „Na zvláštní přání s námi bude letos vystupovat bývalý zpěvák a kytarista, emeritní Poutník Zdeněk Kalina,“ prozradil už dopředu dlouholetý frontman kapely Jiří Pola.

Vzpomínka na Waldemara Matušku

Neméně výjimečný byl i další páteční host: skupina K.T.O (Kamarádi táborových ohňů), jejímiž členy byly v minulosti takové legendy jako František Turek, Waldemar Matuška či jeho manželka Olga.

Legendární hudební skupina založená roku 1963 vyrazila v roce 2024 napříč Českou republikou oslavit své velké jubileum: 60 let na scéně. Na Bystřičku si přivezla dva hosty – zpěvačku Helenu Maršálkovou a také Jiřího Štrébla, kterého mnozí znají také z televizní obrazovky.

close info Zdroj: SDW/Antonín Mareček zoom_in Jiří Štrébl na 25. ročníku festivalu Starý dobrý western; pátek 2. srpna 2024Jiří Štrébl se skvělým způsobem zhostil známých písní Waldemara Matušky a zaplněný amfiteátr letního kina si s ním a kapelou s chutí zazpíval hity jako Eldorádo, Slavíci z Madridu, To všechno odnes čas nebo Růže z Texasu.

Vřelé přijetí publika ve svém komentáři po festivalu ocenili sami hudebníci. „Děkujeme pořadatelům za pozvání a divákům za úžasnou atmosféru. Budeme na koncert pro vás dlouho vzpomínat,“ napsali.

Páteční odpoledne se koncertem K.T.O. přehouplo do večerního country bálu pod širým nebem, kterého se zhostila pořádající kapela Gympleři ze Vsetína, později vystřídaná spřátelenou skupinou Starý fóry z Brna.

S Vojtou Nedvědem zpívalo celé hlediště

V sobotu ožily muzikou všechny tři festivalové scény. „Na té největší v letním kině si diváky hned na úvod získal Vojta Nedvěd s kapelou Tie Break, který dal vzpomenout na celou řadu hitů svého táty Františka Nedvěda a rozezpíval hlediště,“ vyzdvihla za pořadatele Petra Vaňková.

Říznou moderní americkou country na Bystřičku (ne poprvé) přivezla například skvělá kapela BlueGround, které se – stejně jako dalším účinkujícím – dostalo patřičné odezvy z publika.

„Na festivalu Starý dobrý western bylo dnes bezvadně. Děkujeme mnohokrát za pozvání, za přijetí a milá slova, publiku za super atmosféru a podporu a těšíme se snad brzy na shledanou. Festivalu přejeme jen to nejlepší do dalších let,“ komentovali své účinkování členové BlueGroundu.

Sobota přinesla několik premiér

Zajímavou hudební fúzi si poté pro početné publikum připravili pořádající Gympleři se spřátelenou slovenskou kapelou The Colt. Kromě toho, že každá z kapel odehrála svůj vlastní hudební set, došlo i na několik společných písní, v nichž se hudebníci a zpěváci obou uskupení prolnuli.

Sobotní večerní galaprogram doznal změny oproti původnímu plánu – ze zdravotních důvodů se omluvila královna české country Věra Martinová. Pořadatelé však obratem zajistili více než adekvátní náhradu a na Starém dobrém westernu premiérově vystoupil Jakub Smolík.

close info Zdroj: SDW/Antonín Mareček zoom_in Jakub Smolík s kapelou na 25. ročníku festivalu Starý dobrý western; sobota 3. srpna 2024

Z reakcí publika bylo zřejmé, že v tomto ohledu měli více než šťastnou ruku. „Nemoc a tím neúčast Věry Martinové nás vylekala, ale to se nedá nic dělat. To si člověk nevybírá. Jakub Smolík u nás byl poprvé a myslím, že lid westernový zaujal. A vím od Jakuba osobně, že jemu se na Bystřičce taky moc líbilo. I když kvůli tomu musel odvolat účast na srazu školy po pětadvaceti letech,“ prozradil kapelník pořádajících Gymplerů a dramaturg festivalu Martin Kožich.

Po vystoupení Jakuba Smolíka hlavní festivalový den vrcholil koncertem Tomáše Linky s kapelou Přímá Linka, který už na Westernu vystupoval poněkolikáté a opět patřil k ozdobám.

Úplný závěr galaprogramu pak vzali pevně do rukou ostřílení muzikanti vizovické kapely Fleret, kteří si na festivalu odbyli svou premiéru a bezezbytku dokázali, že i kapela, která se vymyká „škatulce“ country může mít na Bystřičce své právoplatné místo a může slavit úspěch.

Připomeňte si předcházející 24. ročník festivalu:

Půlkulatý ročník Starého dobrého westernu nabídl vedle hudby také pestrý doprovodný program ve stylu country & western. Už tradičně proložený ukázkami country tanců v podání skupin Kentucky z Nivnice a Ruty Šuty z Kelče, westernové dovednosti předvedli Bičaři z W-clubu.

„Děkujeme účinkujícím, divákům a také našim skvělým pořadatelům. Bez žádné z těchto skupiny by Western nebyl takový jaký je: veselý, milý, pohodový, přátelský, férový a rodinný festival,“ shrnula Petra Vaňková z pořádajících Gymplerů.

A souzní s ní její kolegové Martinové Kožich a Mrlina, tedy dvojice muzikantů, která stála před dvaceti pěti lety u zrodu festivalu.

„Takových festivalů, které dodnes pořádají kamarádi, je jako šafránu. Obrovský dík tedy patří právě našim pořadatelům. Věřím, že z Westernu je cítit, že je domácký a jsem rád, že právě na náš festival si pořád najdou cestu stovky příznivců,“ říká Martin Mrlina.

Kam kráčíš, Starý dobrý westerne?

A co podle „otců zakladatelů“ čeká Starý dobrý western do budoucna? „Pětadvacátý ročník je přelomový. Jak hlavním pořadatelům přibývá starostí s rozrůstajícími se rodinami, ubývá energie na zařízení spousty věcí, které jsou k perfektnímu fungování festivalu nezbytné. Ale to jde ještě stále řešit,“ zamýšlí se Martin Mrlina.

Obtížnější úkol proto pořadatele zřejmě čeká při sestavování programové náplně dalších ročníků. „Čím dál těžší je udržet styl country, jež dává Starému dobrému westernu jeho ojedinělost a punc, které chceme zachovat. Nechceme jít cestou komerce,“ říká Mrlina.

„Ale naše publikum stárne a mladší mají jiný vkus, než je ten náš. Je proto čím dál těžší sestavit program avizující mnoho slavných jmen, které většina zná z rádií. Spousta nás již sleduje z nebeské báně a většina mladých hudebníků zase nemá tolik prostoru se prezentovat v rádiích a vstoupit do povědomí,“ všímá si zase Martin Kožich.

Jednoznačná odpověď na budoucí podobu festivalu, který baví tisíce diváků už čtvrtstoletí, tedy zřejmě vykrystalizuje až v běhu dalších dnů, týdnů a měsíců.

„Možná se životní cyklus festivalu zaměřeného hlavně na country nachyluje ke konci, ale to nevadí, to je přirozené. Za těch 25 let jsme se hodně naučili, nadělali hodně radosti sobě i divákům. A také pocit, že jsme potkali téměř všechny naše idoly osobně a s některými se dokonce skamarádili, je opravdu úžasný,“ uzavírá Martin Kožich.