Valaši vyberou nové zastupitele, minule hlasovala polovina voličů

Lidé na Valašsku dnes a zítra rozhodnou, kteří politici budou v následujících čtyřech letech spravovat věci veřejné ve městech a vesnicích regionu. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin, hlasy lze odevzdávat do 22. hodiny. V sobotu bude možné hlasovat od 8 do 14 hodin. Při posledních komunálních volbách v roce 2022 využilo své právo odevzdat do urny svůj hlas necelých padesát procent voličů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Burda