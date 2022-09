Ulevit přetíženému centru Meziříčí má tzv. západní obchvat města, jehož vybudování má v plánu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Mluví se o něm řadu let, zahájení výstavby se ale stále odkládá.

Že je právě obchvat tím hlavním lékem na kritickou dopravní situaci v Meziříčí se shodují prakticky všichni lídři volebních stran a hnutí, které se budou letos na podzim ucházet o hlasy voličů. Podle jejich názoru by snaha o urychlené dokončení obchvatu měla patřit k prioritám radnice. Mnozí však nabízí i další řešení, která by pomohla dopravu ve městě zklidnit.

„Výstavba obchvatu je pro Valašské Meziříčí zcela zásadní,“ vidí současný starosta města a lídr kandidátky ANO Robert Stržínek.

Podle něj je však město v případě této investice odkázáno na rozhodnutí ŘSD, potažmo ministerstva dopravy.

„Silničáři počítají se zahájením stavby v roce 2026, ale od roku 2017 se termín posunul už o šest let. Přesto na ně dál tlačíme, aby se začalo co nejdříve,“ ujišťuje Stržínek.

Vedle obchvatu považuje pro dopravu ve městě za důležitou též výstavbu dopravního terminálu v areálu bývalé Křižanovy pily a připomíná i MHD zdarma, kterou mohou lidé ve městě využívat.

„Její provoz chceme dál optimalizovat, abychom dokázali obsloužit například i některá sídliště. Právě moderní MHD je jednou z cest, jak dopravní zátěži ulevit. Samozřejmostí je také další podpora cyklodopravy a rozšiřování sítě cyklostezek,“ říká lídr ANO.

O obchvatu jako o prioritě mluví i další lídři. Třeba jednička ODS Petr Nachtmann, podle něhož však musí být město více aktivní v jednání s ŘSD a ministerstvem dopravy. „Vnitřní doprava města potřebuje (také) daleko větší rozšíření MHD, aby bylo plně využito i pro občany z místních částí a sídlišť. Dále propojení systému cyklostezek, parkovací dům v centru,“ doplňuje Nachtmann.

Piráti, kteří do čela kandidátky postavili Denise Rychtara, by z pozice radnice zadali studii, jak nejlépe koordinovat dopravní obslužnost na všechny fáze budování obchvatu.

„Město je přetížené už teď a my musíme co nejefektivněji průtah městem připravit na chystanou výstavbu,“ říká Rychtar.

Jako problém vidí také parkování, což by podle něj mohl do budoucna částečně vyřešit parkovací dům v Křižanově pile. „Další možnost je patrové parkování vedle OC Diamant nad náměstím,“ navrhuje Rychtar. Dodává, že Piráti chtějí také provázat centrum na cyklostezky, postavit parkovací věže na strategických místech a vylepšit i koncepci MHD.

„Ta je sice zdarma, ale chybí návaznosti na meziměstské a mezikrajské spoje jak autobusové, tak vlakové. Chceme motivovat obyvatele na cyklodopravu a efektivní MHD, aby nemuseli sedat do auta kvůli pár kilometrům například do práce,“ dodává Rychtar.

Udělat maximum pro stavbu obchvatu, slibuje voličům v Meziříčí SPD.

„Ze strany radnice by měla být snaha uspíšit stavbu obchvatu. Je to i naším prioritním bodem ve volbách,“ potvrzuje lídr kandidátky hnutí Václav Burda.

Volební lídryně KDU-ČSL Alena Carbolová souhlasí, že je to právě obchvat, který dopravu ve městě v budoucnu zklidní. Upozorňuje však, že třebaže se projekčně chystá, pozemky pod ním nejsou v rukou státu. „Město by s výkupem mohlo a mělo pomoci,“ zdůrazňuje Carbolová.

Jmenuje i další opatření směřující ke zlepšení dopravní situace ve městě.

„Je třeba zavést systém rezidentního parkování, zjednosměrnit některé ulice, nastartovat přípravu výstavby parkovacího domu v centru města. Ruku v ruce s tím bychom se všichni měli zamyslet nad tím, kdy je nezbytné sednout do auta, kdy je možné využít MHD, kolo nebo to nejlevnější řešení – chůzi. Pomůžeme tím nejen dopravě, ale i vlastní kondici a zdraví,“ podotýká Alena Carbolová.

Co se obchvatu týče, do jisté míry s ní souzní také lídr hnutí Nezávislí Václav Chajdrna. I on jej považuje za základ, který přinese odliv nákladních i osobních aut z centra města.

„Obchvat sice bude stavět stát, ale město má při přípravě stavby také důležitou úlohu, která spočívá v udržení potřebného koridoru dopravní stavby v Územním plánu města. Radnice také může velmi pomoci při získávání pozemků potřebných pro stavbu,“ říká Chajdrna.

Důležitá je podle něj také podpora a rozvoj veřejné dopravy a cyklodopravy. Druhá jmenovaná podle Chajdrny v Meziříčí v posledních letech přešlapuje na místě.

„Chybí dokončit páteřní síť cyklostezek, ale také nabíječek pro stále rozšířenější elektrokola. Ukázkou bezradnosti v této oblasti je dokončovaná rekonstrukce náměstí, kde se s cyklisty a jejich pohybem v historickém centru vůbec nepočítalo,“ tvrdí lídr Nezávislých.

Podle Ireny Brouwerové z hnutí ProValmez musí vedení radnice dopravu ve městě systematicky a strategicky ovlivňovat.

„Od státu vyžadujeme obchvat a opravu silnic nebo na vhodných místech kruhové objezdy. Městská síť cyklostezek by se měla propojit tak, aby se dospělí i děti na kolech dostali bezpečně z jednoho koutu Valmezu na druhý. O to by se mělo starat město,“ říká Brouwerová.

„Kulturní“ centrum Meziříčí – tedy oblast zámku Žerotínů a náměstí s přilehlými ulicemi a nábřežím Bečvy – by podle ní měly sloužit především pěším, lidem na kolech a koloběžkách.

„K tomu potřebujeme minimálně dva parkovací domy v proluce u OD Cimala a u vlakového nádraží, což je také náplní práce pro nové vedení města,“ myslí si lídryně hnutí ProValmez, které podporuje také místní autobusovou dopravou zdarma. Podle Brouwerové však i sami obyvatelé Meziříčí mohou dopravní zátěži ve městě ulevit.

„Vzdát se cest autem po městě: pokud to jde, jít pěšky, na kole, využít MHD… Ostatně já osobně jsem uzpůsobila svůj život tak, abych fungovala bez auta,“ dodává Irena Brouwerová.

Obchvat Valašského Meziříčí

Se stavbou obchvatu počítá ŘSD v roce 2026, hotový bude za další dva roky

Stavba oficiálně označovaná jako „přeložka silnice I/57 Valašské Meziříčí–Jarcová, obchvat“ je součástí připravovaného uceleného tahu propojujícího dálnici D48 u Palačova se Vsetínem a dále s plánovanou dálnicí D49 vedoucí na Slovensko. Podle investora, jímž je Ředitelství silnic a dálnic ČR, výstavba západního obchvatu Meziříčí významně přispěje k rozvoji celého zlínského regionu.

Z pohledu obyvatel Valašského Meziříčí je však nejdůležitější, že odvede tranzitní dopravu z průtahu centrem města.

Více než 6,1 kilometru dlouhý obchvat bude stát 3,1 miliardy korun bez DPH. Příprava stavby si mimo jiné vyžádala rozsáhlý geologický průzkum - celkem odborníci na trase obchvatu a navazujících komunikacích uskutečnili více než 270 vrtů a sond o celkové hloubce přes tři kilometry. Součástí obchvatu budou tři mimoúrovňové křižovatky a také 20 mostních objektů. Termín zahájení stavby se už několikrát posunoval. Podle aktuálních dokumentů ŘSD zveřejněných letos v srpnu se počítá s rokem 2026. Hotovo má být o dva roky později.

Prim hraje stát, ale město s ním musí sladit noty

Michal BurdaZdroj: DENIK/archivŽe hlavní silniční tahy na Valašsku, především pak silnice I/57, která protíná prakticky celý region, už dlouho kapacitně nestačí narůstající dopravní zátěži, je obecně známá a zjevná skutečnost. Řada obcí a měst – v tomto případě zejména Valašské Meziříčí – dlouhodobě doplácejí na absenci důležitých rychlostních silnic. S jejich vybudováním stát sice počítá, ale mnohé úseky včetně obchvatu Valašského Meziříčí zatím stále zůstávají jenom na papíře. A oznámené termíny startu stavby, jež pokaždé na nějaký čas oživí optimismus místních obyvatel a motoristů, se vždy nakonec o rok či dva posunou. Čekání trvá a situace se nelepší. Není proto překvapením, že v případě obchvatu Meziříčí panuje mezi lídry soupeřících politických uskupení jednoznačná shoda – všichni ví, že jde o prioritu. Je pravda, že co se obchvatu týče, hraje město Valašské Meziříčí do jisté míry „druhé housle“. Prim patří státu, který má stavbu na starosti. Na druhou stranu ani part, který náleží městu, není nedůležitý. Pokud se přidržíme hudební terminologie, platí, že oba spolu musí stoprocentně ladit. Čím dříve potřebný souzvuk zazní, tím pro obyvatele nejen Valašského Meziříčí lépe.

Michal Burda, redaktor

