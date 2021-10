Vítězná koalice Spolu a třetí Piráti se Starosty budou mít v nové Sněmovně 108 mandátů. Jejich lídři se dnes večer sešli a po necelé hodině prezentovali společné memorandum. "Strany deklarují vůli vytvořit společně vládu a žádají prezidenta, aby pověřil Petra Fialu jednáním o sestavení takové vlády," řekl Fiala. V nejbližších dnech budou obě koalice jednat o programu a budoucím uspořádání, konkrétní harmonogram by měly vytvořit příští týden.

"Co se týče dalšího postupu, budeme se nejdřív bavit o programových věcech, abychom se podívali na to, na čem jsme se připraveni shodnout," řekl Fiala. Diskuse podle něj bude i o uspořádání Sněmovny. "Ale postupujme krok za krokem, důležité je, že jsme se dokázali dohodnout na tomto memorandu a jasně jsme ukázali veřejnosti, že to, co jsme slibovali, také děláme," doplnil.

Fiala se v pondělí obrátí na Zemana s žádostí o setkání. Prezident v minulosti opakovaně uvedl, že kabinet bude podle jeho pověření sestavovat lídr nejsilnějšího poslaneckého klubu, kterým bude ANO současného premiéra Andreje Babiše. "Prezident má právo pověřit sestavením vlády, koho uzná za vhodné. Ale podstatné je, že v ČR se musí vláda opírat o většinu v Poslanecké sněmovně," řekl Fiala.

Předpokládá, že všichni budou dodržovat ústavu, ústavní zvyklosti a vůli voličů, doplnil. "A že dospějeme brzy k tomu, že ti, kdo mají většinu a vůli vytvořit vládu, ji budou moci vytvořit," řekl Fiala.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš ocenil, že opoziční koalice si stojí za tím, co před volbami slibovaly. "Memorandum je první krok na cestě dát této zemi budoucnost a sestavit demokratickou vládu," uvedl. Šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan pogratuloval Spolu k velkému výkonu. Označil za důležité, že hnutí ANO je poraženo nejen součtem mandátů opozičních koalic, ale i jednou z koalic v celkových výsledcích.