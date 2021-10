To myslíte vážně? Předvolební průzkumu takové výsledky nepředpovídají.

Už jsem to říkal v lednu, že dostaneme osm procent. Nebudu tedy ustupovat od svých názoru a říkám, že to tam musím dotáhnout. Kdybychom ovšem byli na pěti procentech, tak bychom měli kolem deseti mandátů. Byli bychom rádi za patnáct.

Konkurenti vám často vytýkají, že jste takové hnutí policajtů. V nejužším vedení je také většina lidí, kteří dříve pracovali v ÚOOZ.

Je to pochopitelné. Když založení hnutí inicioval Robert Šlachta, tak si nejbližší spolupracovníky vybere lidi, které zná a zná je dlouhodobě. Jinak na naší kandidátce jsou asi jen něco přes tři procenta bývalých policistů, takže to není nic neobvyklého.

Co pro vás osobně znamená přejít od policie do politiky?

Zase taková změna to není. Je to práce pro lidi. Celý život jsem dělal ve státní správě, byl jsem u různých bezpečnostních sborů. Naopak nežijeme v tak špatném prostředí a můžu se teď s lidmi bavit pozitivně. Mluvil jsem s hodně lidmi a je to příjemnější, než dělat jen tu represi.

Co budete dělat po volbách? Co když neuspějete?

Jedeme dál. Ať to dopadne jakkoliv, tak přeci volbami svět nekončí a my se přizpůsobíme situaci.

A vy osobně?

Já si dám týden oraz. Bylo to od rána do večera a bylo to hektické. S Robertem jsme objížděli debaty ke knize, což bylo nějakých 150 debat. Teď jsme navštívili něco přes 200 míst. Bylo toho hodně