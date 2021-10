POVĚŘENÍ O SESTAVENÍ VLÁDY

1. Prezident republiky pověří vyjednáváním o vládě buď předsedu vítězné strany, jímž je Andrej Babiš, nebo lídra koalice SPOLU a PirSTAN Petra Fialu, jenž má k dispozici celkem 108 hlasů.

2. Bude-li to Andrej Babiš, oznámí již příští týden hlavě státu, že se mu nepodařilo sehnat většinu a odmítne jmenování premiérem. Pokud to neučiní, Zeman ho jmenuje.

USTAVENÍ SNĚMOVNY

1. Prezident svolá ustavující schůzi sněmovny na co nejbližší termín. Volební období stávajícím poslancům končí 21. října. Pakliže tak neučiní, schůze se uskuteční nejpozději 9. listoapdu, tedy 30 dní od voleb.

2. Noví poslanci složí slib a zvolí si vedení. Vzhledem k tomu, že třetí pokus na jmenování premiéra má předseda Poslanecké sněmovny, bude to nepochybně někdo z pětice stran ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti.

JMENOVÁNÍ PREMIÉRA

1. Vláda premiéra Babiše (ANO a ČSSD) podá demisi. Do jmenování nové vlády bude dál řídit zemi.

2. Prezident republiky jmenuje premiérem Andreje Babiše, který sestaví menšinovou vládu hnutí ANO. Ta do 30 dnů požádá sněmovnu o vyslovení důvěry. Tu nezíská a podá demisi. Miloš Zeman ji pověří, aby vládla do druhého pokusu. Tento stav může trvat několik měsíců, ale je velmi nepravděpodobné, že by to sněmovní většina připustila. V druhém pokusu by zřejmě jmenoval Miloš Zeman premiérem lídra koalice SPOLU

3. Prezident republiky jmenuje rovnou premiérem Petra Fialu, ten do 30 dnů předstoupí před poslance s programovým prohlášením a získá důvěru 108 členů dolní komory.

NEMOCNÝ PREZIDENT

1. Nemoc Miloše Zemana nijak neomezuje v jeho ústavních pravomocích. Bude-li připoután na lůžko, nebude se scházet s předsedy stran, ale může jak svolat zasedání sněmovny, tak jmenovat premiéra.

2. Kdyby prezident republiky nebyl schopen vůbec úřad vykonávat, může sněmovna a Senát podle článku 66 Ústavy ČR přijmout v tomto smyslu usnesení a výkon jeho pravomocí většinově přejde na předsedu sněmovny, částečně na premiéra a předsedu Senátu