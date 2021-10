Stála u vyšetřování orlických vražd v 90. letech minulého století. Později se Jiřina Hofmanová školila u těch nejzkušenějších kriminalistů u Jednotky behaviorální analýzy Akademie FBI v americkém Quantiku. Komě toho, že je autorkou knihy Jak se vraždí v Česku, pomáhala detektivům při sestavování profilů pachatelů těch nejzávažnějších zločinů. Dnes se pokusila dostat do Poslanecké sněmovny v řadách hnutí Přísaha.

Jiřina Hofmanová | Foto: Deník/Vilém Janouš

Nad tímto krokem se rozmýšlela dlouho. Nakonec Robertu Šlachtovu kývla, protože po odchodu od policie cítila velké zklamání. „Přivezli jsme ze zahraničí typologii pachatelů, přivezli jsme systém ViCLAS, který používá celá západní Evropa, ale před půl rokem byl zrušen. To znamená, že to, co jsme tady budovali 20 let, tak se vytratilo a policisté s tím nemohou pracovat,“ vysvětlila své pohnutky.