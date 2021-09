Voliči raději využili možnost hlasovat do přenosné volební schránky, kterou jim přivezli volební komisaři.

Norma počítá stejně jako o loňských podzimních volbách se třemi variantami hlasování lidí v karanténě či izolaci. Jsou jimi drive-in hlasování na speciálně vybavených volebních stanovištích nebo hlasování do přenosných schránek, s nimiž za lidmi v individuální karanténě přijdou speciálně vybavení volební komisaři. Podobnou možnost budou mít i lidé, kteří budou v karanténě v uzavřeném pobytovém zařízení sociálních služeb.

Prezident Miloš Zeman vyhlásil termíny hlasování v říjnových sněmovních volbách pro lidi v karanténě. Na takzvaných volebních stanovištích budou volit ve středu 6. října. V takzvaných pobytových zařízeních, například v domovech pro seniory, se volby budou konat ve čtvrtek 7. října. Pražský hrad to dnes uvedl na svém webu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.