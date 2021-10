ANO skončilo ve volbách těsně druhé za koalicí Spolu tvořenou ODS, lidovci a TOP 09. Lídři Spolu a kolice Pirátů a Starostů v sobotu uzavřeli memorandum, že chtějí společně vytvořit většinovou vládu opřenou o 108 poslaneckých mandátů. "Jediný program pětikoalice zbavit se nenáviděného Babiše nakonec přebil všechno," uvedl ve svém tradičním nedělním videu Babiš.

Premiér začátkem minulého týdne v rozhovoru pro Frekvenci 1 řekl, že pokud by ANO skončilo v opozici, ve Sněmovně by "neseděl". Dnes však uvedl, že o záležitosti přemýšlel. "Zkrátka to nevzdám, mám pro vás špatnou zprávu, zůstanu v té Sněmovně. Pokud skončíme v opozici, tak tam budu a budeme sledovat všechny sliby pana Fialy, těch 100 miliard úspor a všechny ty kecy," uvedl. Byl by zvědav, jak to dosavadní opoziční koalice zvládnou, doplnil.

Schůzka s Babišem

Babiš jednal s prezidentem Milošem Zemanem, který byl posléze hospitalizován. Ve svém videu se premiér ke schůzce blíže nevyjádřil. "My samozřejmě oslovíme Spolu, respektive ODS k jednání a uvidíme, jestli budou chtít jednat," řekl.

Předsedové Spolu a Pirátů se Starosty se v memorandu zavázali, že o vládě nebudou jednat s žádnými dalšími subjekty. "I když to vypadá, že jsme prohráli, tak čas určitě běží v náš prospěch," uzavřel Babiš.