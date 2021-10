S jakými očekáváními nyní prožíváte okamžiky sčítání hlasů, a jaký výsledek by vás uspokojil?

Před čtyřmi lety jsme se SPD měli 10,64 procenta. Takže jsme si řekli, že jestli chceme zvětšovat svůj politický vliv v České republice, tak bychom samozřejmě měli jít nahoru. Rádi bychom se jednou stali součástí vlády, která má největší možnosti propagovat politický program tím, že má většinu v Poslanecké sněmovně. Pokud budeme mít víc než 10,64 procenta, tak to podle mě znamená, že jsme dobře pracovali, že si voliči v našem programu něco našli. To budeme považovat za úspěch. Říkám to s velkou pokorou k lidem, kteří včera a dnes byli volit, věřím tomu a přeji si to, abychom lepšího výsledku než před čtyřmi lety skutečně dosáhli.

Zatím to vypadá, že letos byla vysoká volební účast. O čem to podle vás svědčí? Myslíte si, že vám to pomohlo, nebo uškodilo?

Svědčí to o tom, že to, že lidem není jedno, jaký máme v České republice společenský systém, že by na něm určitě chtěli něco změnit, nebo že by ho naopak chtěli ponechat. Já si myslím, že je dobře, že lidé proto přišli k volbám. My jsme je k tomu ostatně vyzývali. Protože byla velká nerozhodnutá skupina, říká se, že až 30 procent voličů, tak je tam spousta otazníků, komu vlastně vysoká účast nahrála, jestli malým, nebo velkým stranám. Já jsem přesvědčen že i u nás bude mnoho nových prvovoličů, nejenom mladých, ale třeba i starších, kteří přišli poprvé k volbám. Já bych si to moc přál, takže i proto budeme výsledky, které přijdou, očekávat s velkým napětím.

Mluvil jste o možné vládní účasti: Jaká agenda je podle vás zásadní, bez čeho vás do vlády nikdo „neuloví“?

Hlavně se jedná o tři věci. Samozřejmě zákon o obecném referendu s možností, aby lidé mohli hlasovat i o vystoupení z Evropské unie. Já si myslím, že to začíná být velmi důležitým bodem poté, co například Polsko odhlasovalo, že polský právní systém je výš než ten eurounijní. Dále jsme říkali, že budeme jednat s každou stranou, která bude ochotna jednat o našem programu. Já si to dost dobře nedokážu představit s Piráty, protože stojíme jsme proti sobě: oni chtějí podporu Evropské unie, chtějí euro, chtějí migraci, a to jsou body, kde jsme zásadně proti. Jinak samozřejmě budeme jednat se všemi. A poslední věc, kterou říkal pan předseda Okamura, je, že pokud budeme jednat s hnutím ANO, tak bychom nechtěli, aby premiérem byl Andrej Babiš jakožto obviněný člověk. Takže budeme chtít, aby byl premiérem kdokoliv jiný.

Předseda SPD Tomio Okamura v politice působí dlouhou dobu, ale tváře kolem něj se z různých důvodů často střídají. Vy jste v očích veřejnosti v tomto směru světlou výjimkou, protože po jeho boku stojíte dlouho. Poučili jste se v tomto směru nějak pro příští období a dá se očekávat, že personální základna poslanců bude pevnější, než tomu bylo v minulých dobách?Poučili jsme se. Já si myslím, že noví lídři, kteří přišli v jednotlivých krajích, ať už je to Jaroslav Bašta, bývalý ministr Zemanovy vlády a velvyslanec, ať už je to Vladimíra Lesenská, která byla poslankyní, ať už je to Jaroslav Foldyna, bývalý místopředseda sociálních demokratů, to jsou všechno lidé s obrovskými zkušenostmi z politiky. Jsem přesvědčen, že právě oni pomůžou SPD potáhnout trochu nahoru, a dají tomuto hnutí vážnost u lidí. Moc bychom si přáli, aby si vybudovalo větší kredibilitu před voliči, a já doufám, že v tomto volebním období se poslanci budou měnit co nejméně, a že nikdo od nás nebude odcházet. protože de facto není žádný důvod.