Předvolebními tanci a pokusem zpochybnit pozici koalice Spolu a ODS označuje jejich lídr Petr Fiala zvěsti o budoucí vládní spolupráci s hnutím ANO. „My jsme dokázali činy, že slovo držíme a nedává logiku, abychom se spojovali s těmi, kteří způsobili to, co chceme změnit,“ uvedl pro Deník, který pokračuje v sérii rozhovorů s šéfy stran, jež mají reálnou šanci dostat se do sněmovny.

Petr Fiala. | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

Voličům Fiala vzkazuje, že žádné slepence nepřipadají v úvahu: „Lidem říkám, že jsou dvě možnosti. Buď zvítězí strany v čele s koalicí Spolu, které to chtějí dělat jinak, nebo tu bude vláda populistů a extremistů. Nejde o žádné strašení, ale o realitu. Vždyť hnutí ANO vtáhlo komunisty fakticky do vlády a k moci. Nijak se netají tím, že bude vládnout s SPD. Pokud to početně vyjde, není se o čem bavit. To si musí každý uvědomit. Buď budeme mít normální vládu a v politice se prosadí slušnost, kompetence a odpovědnost, nebo tu budou ti druzí.“