Škola je součástí života každého z nás. Pro někoho už jako dávná vzpomínka na první školní den v lavici, na oblíbenou paní učitelku, která dokázala děti zaujmout a na konci školního roku si odnášela tolik kytek, že si mohla otevřít květinářství, nebo na protivného matikáře, který rozdával pětky se škodolibou radostí.

Děti ze Základní školy Světnov si užívaly první školní den | Foto: Deník/VLP Externista

Ti, kteří do ní ještě chodí se nemohou dočkat, až z ní vyjdou, aby si o pár let později řekli, že by bylo fajn se do ní zase na chvíli vrátit.