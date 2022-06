Methuselah; a tree as old as the pyramids, and 9 other trees to give you pause for thought. http://t.co/b5GGBMqpSK pic.twitter.com/waaYYTAlLx

Kolem přesného stáří Pradědečka je však stále mnoho otazníků. K potvrzení jeho věku je zapotřebí analýza letokruhů stromu - metoda známá jako dendrochronologie, která je standardem pro určení stáří stromu. Data z ní nejsou v současné době úplná.

„Ať už je stáří stromu jakékoliv, je v ohrožení a je třeba ho chránit,“ uvedl Jonathan Barichivich, vědecký pracovník v oblasti klimatu a globální ekologie v Laboratoři věd o klimatu a životním prostředí v Paříži a výzkumník, který vytvořil počítačový model související s možným stářím stromu.

Fitzroya cypřišovitá je vysoký, dlouhověký, stálezelený strom, jediný druh monotypického rodu, který roste pouze na jihozápadě Jižní Ameriky. Vyrůstá v Argentině a Chile, nesouvisle v pásmu mezi 40° až 43° jižní zeměpisné šířky.

„Je opravdu ve špatném stavu, a to zejména kvůli turismu. Kondice stromu byla navíc ovlivněna i změnami klimatu,“ řekl Barichivich pro Live Science.

Gran Abuelo, jehličnan, který se tyčí 60 metrů nad mlžným lesním porostem v národním parku Alerce Costero v Chile, byl původně považován za zhruba 3,5 tisíce let starý. Podle Barichiviche však vědci jeho stáří nikdy systematicky neanalyzovali. „Chtěli jsme vyprávět příběh tohoto stromu s jediným cílem - zhodnotit ho a chránit,“ řekl.

V roce 2020 proto Barichivich a jeho kolega Antonio Lara, profesor lesnictví a přírodních zdrojů na Australské univerzitě v Chile, použili nedestruktivní techniku a vyvrtali ze stromu malé jádro, které zachytilo letokruhy stromu staré 2 465 let.

An alerce tree, known as the Alerce Milenario or Gran Abuelo (great-grandfather) tree in Alerce Costero National Park, Chile, is estimated >5000 years old, making it the world’s oldest known tree. Source: Science magazine pic.twitter.com/g0t22LgHJ6