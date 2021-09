Mnohé aplikace pomáhají a zjednodušují život. Lákají, fascinují, udivují, sem tam rozesmívají, šokují, některé vzbuzují obavy, že zanedlouho už nebudeme schopni se z vlastní vůle ani vyčůrat, pokud nám aplikace nesdělí, že nastal správný čas.

Ony obavy úplně scestné nejsou. Už dnes kupříkladu existuje aplikace RunPee, která řeší situaci, kdy se vám naplní močový měchýř v kině. Zná totiž snad všechny filmy, jejich seznam aktualizuje v den premiéry, a přesně ví, kdy se ve kterém blíží nepříliš důležitá scéna.

V každém snímku podle toho pečlivě vybere několik tří až pětiminutových úseků, tzv. „peetimes“ – scén, v nichž neprobíhají žádné dějové zvraty, vtipné momenty ani vzrušující podívané. Na začátku takového úseku zavibruje, čímž vás odešle na onu místnost s dobrým pocitem, že nic nepropásnete…

Od her k pomoci potřebným

Mobilní aplikace hrají v životech lidí stále důležitější roli a obohacují už téměř každou oblast – od sociálních sítí přes monitorování zdraví až po nakupování a zábavu. Podle statistik Yahoo Flurry lidé tráví až 90 procent mobilního času používáním aplikací, které si většinou mohou snadno stáhnout z velkých platforem jako Apple či Google Play.

V roce 2019 nabídl například Apple ke stažení 1,8 milionu mobilních aplikací, Google Play dokonce více jak 2,1 milionu a objem celosvětově utracených peněz za mobilní aplikace už představoval 83,5 miliardy dolarů. Jakkoli se ale staly nedílnou součástí našich životů, jejich historie je krátká. Mobilní telefony mohly mít dlouho pouze vyhrazené funkce či režimy, např. kalkulačku, ale aplikace, jak je známe, dokázaly proniknout až do smartphonů.

App Store zahájil oficiální činnost až v červenci 2008, kdy byl spuštěn s pouhými 500 aplikacemi. Během krátkého času však vypukla doslova mánie a o dva roky později bylo slovo „aplikace“ společností American Dialect Society vyhlášeno slovem roku. S příchodem prvního iPhonu přibylo podle statistik v americké ekonomice téměř 300 000 pracovních míst a hovořilo se o „revoluci aplikací“.

Zatímco první roky byly zejména ve znamení her a sociálních médií, časem nastal posun k ovládnutí celého životního stylu. Přes mobilní aplikace se začalo nakupovat, hubnout, seznamovat se, absolvovat lékařské konzultace a prohlídky, vyhledávat nejbližší volné řemeslníky, nacházet ztracená zvířata, zamlouvat hotelové pobyty.

Dosud nepředstavitelný potenciál nabídly aplikační programy pro hendikepované. Petralex, fungující jako osobní zesilovač sluchu pro nedoslýchavé. Be My Eyes, úžasná aplikace, která okamžitě spojuje dobrovolníky z celého světa s nevidomým člověkem, aby mu mohli rychle a snadno prostřednictvím fotoaparátu popsat, co je právě před ním.

Wheelmap, označující místa přístupná pro vozíčkáře. Voiceitt coby technologie rozpoznávání řeči, umožňující bezproblémovou komunikaci lidem s poruchami mluvy, ať již vrozenými, nebo třeba po prodělané mrtvici… atd.

Fantazii se meze nekladou

V explozi přibývajících aplikací samozřejmě nejsou jen ty obdivuhodné a užitečné. Svého času se v App Storu objevila aplikace I Am Rich. Stažení přišlo na 1000 dolarů. Celý její význam přitom spočíval v tom, že jste si oněch 1000 dolarů mohli dovolit „vyhodit do vzduchu“. Na obrazovce vašeho telefonu se totiž následně jen objevil obrázek červeného klenotu a nápis „Jsem bohatý“. Toť vše.

Když už jsme u vyhazování do vzduchu, pak se hodí zmínit aplikaci SMTH (Send Me To Heaven). Jde v ní o to, že hodíte telefonem směrem vzhůru a aplikace vypočítá výšku hodu. Žádoucí je samozřejmě vyzvat své přátele, aby se připojili, a soutěžit, kdo získá nejvyšší skóre. Aplikací se můžete krásně bavit, dokud se vám telefon nerozbije na kousky.

Poměrně populární je dnes, bohužel celkem pochopitelně, aplikace Fake Chat Conversation, tedy falešný chat. Dělá přesně to, co naznačuje její název – umožňuje vytvářet fiktivní konverzaci (s fiktivními lidmi) a ovládat veškeré její aspekty. Budete mít fůru falešných profilů, falešných hlasových zpráv, hovorů, vyznání lásky, pozvání na rande, obdivných slov na vaši adresu… Reální přátelé puknou závistí.

Na podobném principu funguje i aplikace Fake-An-Excuse (falešná omluva), která má učinit přítrž nepříjemným telefonátům. Během hovoru, který chcete co nejdříve ukončit, začne přehrávat zvuky, poskytující vám k tomu výbornou záminku – slábnoucí signál, klepání na dveře, dětský pláč, volání o pomoc, dokonce i bzučící roj útočících včel.

A když už jsme u předstírání, není od věci zmínit i iNap@ Work, aplikaci, která vám umožní spát v zaměstnání. Zatímco budete pochrupovat, zvládne imitovat čilou kancelářskou práci – od klikání myší přes šustění papíry po občasné spěšné kroky k tiskárně. Kolegové z vedlejší místnosti se vás neopováží rušit.

Pokud ale toužíte po poněkud upřímnějších vztazích, vývojáři se vás budou snažit upoutat aplikací Places I‘ve Pooped (tedy něco jako „místa, kde jsem se vykakal“). Fakticky i digitálně „označíte“ nějaké místo, které se hned ukáže v mapě vašich přátel. Když si pak někteří z nich uleví na místě stejném, přijde vám upozornění.

Jestliže ale není žádná toaleta poblíž a vy nemáte „koule“ na to, abyste fakticky i digitálně usedli v parku za keřík, můžete zkusit aplikaci Airpnp, což je takové Airbnb pro toalety. „Pohostit“ vás mohou lidé, kteří za mírnou částku pronajímají svůj vlastní domácí záchod. Jen zazvoníte, zamíříte na WC, poděkujete a zase jdete dál. Máte aplikaci, takže se nemusíte ničeho bát.

Aplikace jako terapie

Nadvláda aplikací vzbuzuje nadšení i rozpaky. Psychologové varují před přílišnou závislostí a otupujícím vlivem některých programů.

Co také jiného může způsobovat třeba aplikace It is dark outside?, oznamující dotyčnému, zaneprázdněnému kupříkladu hraním počítačových her, zda už se venku setmělo? Nebo Will You Marry Me?, kdy se vás místo zamilovaného (a velmi zaneprázdněného) partnera zeptá „Chceš si mě vzít?“ a následně zamilovanému (a velmi zaneprázdněnému) partnerovi odešle vaši odpověď „Ano“ či „Ne“?

Selský rozum je v nedohlednu, věřící se křižují. Nicméně jakkoliv se může zdát, že svět zešílel, pravdou je, že ve fenoménu aplikací přece jen převažují pozitiva. Sami mnozí psychologové dnes využívají ve své terapii aplikace pro duševní zdraví, jichž jsou v současné době tisíce.

Svět v poslední době doslova propadl aplikaci MyLife Meditation, která sestavuje krátké meditační programy v závislosti na tom, jak jste právě naladění. Každý začíná výzvou k desetisekundovému dýchání. Poté se vás aplikace zeptá, jak se cítíte fyzicky i duševně, mačkáte různá tlačítka představující jednotlivé emoce, které právě prožíváte, a dostanete meditaci „na tělo“.

Bez této aplikace se například neobejde ani psycholožka Charmain F. Jackmanová, Ph.D., generální ředitelka společnosti InnoPsych, Inc. „Skutečnost, že jsem aplikaci použila mnohokrát pro sebe a vždy mi pomohla, je tím nejlepším důvodem, proč její využívání doporučuji i všem svým klientům,“ říká.

Aplikace pomáhající duševnímu zdraví, pohodě či lepšímu usínání jsou nejen v případě této odbornice už běžně přidělované pacientům coby forma domácí terapie, ale třeba i jako „záznamník“ nálady v době mezi jednotlivými sezeními.

Odborníci soudí, že v budoucnu by se aplikace v oblasti psychoterapie měly stát nástrojem ještě mnohem mocnějším. Díky stále výkonnějším kamerám může už dnes smartphone suplovat záznamové zařízení pro detekci mikrovýrazů a řeči těla.

Vestavěný mikrofon lze využít pro zjišťování míry stresu v hlasu. Prostřednictvím speciálních her a hádanek dokážou odborníci v kognitivní psychologii odhalovat stav duševní bdělosti. Aplikace dokážou uschovávat informace z monitorování paměti a dalších kognitivních schopností.

Existují názory, že podobné shromažďování dat může mít velký význam pro pacienty s Alzheimerovou, ale třeba i Parkinsonovou chorobou, protože by přispělo k předběžné diagnostice bez dosavadní série dlouhých a únavných vyšetření.

Český úspěch

Abychom nemluvili jen o aplikacích vyvinutých v zahraničí, i v Česku vznikají takové, které si získaly popularitu takřka v celém světě.

Aplikaci Záchranka by měl mít ve svém telefonu každý.

Aplikace Záchranka se stává nezbytností nejen u nás či na Slovensku, ale i v Rakousku či Maďarsku. V případě potřeby stiskem tlačítka odešle GPS polohu, zdravotní údaje, kontakty na osoby blízké a další informace příslušné záchranné službě země, kde se člověk zrovna nachází.

Spendee je zase aplikace v oblasti osobních a rodinných financí, která má přes dva miliony registrovaných uživatelů ve více než 170 zemích. Aplikace MAMAApp provádí nastávající maminky těhotenstvím týdnem po týdnu, skvělé Nesnězeno má zabránit plýtvání jídlem, Naviterier usnadňuje pohyb zrakově postiženým.

Mj. obsahuje složku Co je v mém okolí?, informující o institucích, obchodech, restauracích nebo zastávkách MHD v blízkém okruhu dotyčného. Navíc je napojená na linku Navigačního centra SONS, jejíž operátoři nevidomým pomohou v případě, že se dostanou do nesnází.

Podobně užitečných aplikací vyvinuli čeští nadšenci bezpočet. Mimořádná je aplikace plzeňských vědců UchovejHlas. Slouží lidem, kteří v důsledku onkologického či jiného onemocnění podstupují zákrok, při němž jim jsou odoperovány hlasivky, následkem čehož přijdou o hlas. Díky jednoduché aplikaci totiž ještě před samotnou operací svůj hlas nahrají a uloží.

„Člověk se posadí v pohodlí svého domova k počítači, přihlásí se na náš portál a tam se mu zobrazují věty, které jsme vybrali tak, abychom podchytili co nejvíce důležitých prvků jazyka. Minimálně by měl nahrát celkem alespoň 500 vět. Samozřejmě čím více, tím lepší je výsledek,“ přiblížil princip hlavní řešitel projektu Jindřich Matoušek z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity.

Je celkem pochopitelné, že vyvine-li aplikaci vědec, pravděpodobně nepůjde o žádné kakání v parku ani házení mobilem do vzduchu. Příkladem budiž i aktuální počin Akademie věd ČR, která nejen pro děti, ale i všechny zájemce o vědu a poznání připravila venkovní hru Po stopách veletrhu vědy. O co jde? V roce 2350 se společnost potýká s autoritářským režimem, vzdělávání dětí je cíleně potlačováno, knihy se pálí.

Věda a výzkum jsou záměrně postaveny na druhou kolej. Nespokojených obyvatel přibývá a sílí odboj, jehož součástí je i Čeněk. Ten pomocí stroje času oslovuje hráče v roce 2021 a zadává jim úkoly, díky jejichž řešení má šanci ještě budoucnost změnit.

Hráči se během svého putování a plnění úkolů dozvídají informace o poslání jednotlivých ústavů AV ČR. „Dostali jsme z jednotlivých pracovišť celou řadu podnětů, nápadů a informací, které se staly součástí hry,“ říká Petr Borovský, vedoucí realizačního týmu z Akademie věd ČR. „Zajímavostí je, že ve hře v roce 2350 většina ústavů už neexistuje, což zúčastnění dokázali vzít s nadhledem,“ dodává.

Hru si je možné zahrát od 11. srpna do 11. listopadu 2021, dokud bude vhodné počasí. Do chytrého telefonu je nutné si stáhnout aplikaci Hunter Games.

Aplikace a děti

■ Mozkovna

Aplikace rozvíjející slovní zásobu, paměť a přehled v mnoha oborech.

■ Find My Kids

Umožní on-line kontrolovat polohu vašeho dítěte, jeho aktivity během dne a statistiky aplikací, které na svém telefonu používá.

■ Strava.cz

Slouží k objednávání jídel do školní jídelny.

■ Matemág

Naučí lásce k matematice děti od předškolního věku do 10 let.

■ IDOS

Nabízí jízdní řády, vyhledávání tras a spojení.

Aplikace a teenageři

■ Nepanikař

První pomoc při úzkosti, depresi, myšlenkách na sebevraždu…

■ Cerebro

Připravuje k maturitě či přijímacím zkouškám na medicínské, přírodovědecké a technické obory.

■ Bolt, Uber, Liftago

Levný odvoz, (nejen) když ujelo poslední metro.

■ Photomath

Nejčastěji používaný matematický pomocník a záchrana, když je při matematice nejhůře.

■ Google Classroom

Po době covidové netřeba příliš představovat: aplikace umožňující školám učit, rozesílat materiály, známkovat.

Aplikace a senioři

■ Záchranka

Rychlým stisknutím tlačítka přivoláte záchranku přímo na místo, kde jste.

■ BigLauncher

Lidem s horším zrakem či méně obratnými prsty pomůže s velkými písmeny a barevnými ikonami.

■ U lékaře

Poraďte se o svém zdravotním problému, objednejte ke specialistovi, přečtěte zkušenosti jiných.

■ Medfox

Hlídá čas dávkování léků, eviduje jejich užívání.

■ Mobilní turista

Pomocník při plánování výletů včetně fotografií, telefonů, map a tipů.

Svět zaplavují aplikace všeho druhu, přičemž mnohé nevídaně usnadňují život. Potřeba jít na WC? Aplikace existují jak na záchody veřejné, tak na ty, které pocestnému s plným močovým měchýřem nabídnou dobrovolníci…



Dosud nepředstavitelný potenciál nabídly aplikační programy pro hendikepované. Wheelmap je skvělá aplikace označující místa přístupná pro vozíčkáře.